Inwestycje w sieci nie odblokowały potencjału OZE

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) opublikowało raport, z którego wynika, że operatorzy systemów elektroenergetycznych zainwestowali w 2024 r. rekordową kwotę ponad 14 mld zł w modernizację sieci, przyłączanie nowych odbiorców i dynamicznie rozwijających się źródeł odnawialnych. W minionym roku do sieci przyłączono 230 tys. nowych odbiorców, co pozwoliło przekroczyć poziom 19 mln obsługiwanych klientów. W 2024 r. przyłączono też niemal 140 tys. nowych mikroinstalacji. To 1,5 GW dodatkowej mocy.

– Nasza działalność koncentrowała się na kluczowych obszarach istotnych dla przyszłości sektora elektroenergetycznego – rozwoju infrastruktury sieciowej, dalszej integracji odnawialnych źródeł energii i magazynów energii, cyfryzacji procesów oraz dostosowywaniu systemu dystrybucyjnego do rosnących potrzeb i oczekiwań odbiorców – podkreśla Maciej Mróz, prezes PTPiREE.

Raport PTPiREE wskazuje, że inwestycje w sektorze dystrybucji (OSD) osiągnęły rekordowy poziom 12,5 mld zł, co stanowi wzrost o 800 mln zł w porównaniu z rokiem 2023. Łączne nakłady poniesione w ramach realizacji zadań i zamierzeń inwestycyjnych PSE wyniosły ponad 2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 167 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Łącznie inwestycje w sieci dystrybucyjne i przesyłowe wyniosły 14,5 mld zł, co oznacza rok do roku wzrost o miliard złotych. Inwestycje te będą rosły w kolejnych latach, bo spółki energetyczne planują zwielokrotnić te nakłady do 2035 r. W ciągu kolejnych 10 lat PGE planuje wydać na dystrybucję 75 mld zł, Tauron 60 mld zł, Enea 41 mld zł, a Energa 40 mld zł.

Zdaniem Urzędu Regulacji Energetyki rosnące nakłady inwestycyjne operatorów są m.in. efektem działań prowadzonych w ramach utworzonego z inicjatywy prezesa URE porozumienia Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Wydatki inwestycyjne pięciu największych OSD w 2023 r. wyniosły 118 proc. planu i przekroczyły 11,7 mld zł, a w 2024 r. osiągnęły blisko 12,5 mld zł przy 97 proc. wykonaniu planu. Dla porównania, zrealizowane przez OSD nakłady inwestycyjne w 2021 r. wyniosły 7,2 mld zł, a w 2022 r. blisko 9,4 mld zł.

Poczynione i planowane inwestycje mają m.in. odblokować oczekujących inwestorów na podłączenie do sieci. Z najnowszych danych URE, których publikacja zbiegła się w czasie z prezentacją raportu PTPiREE, wynika, że w dwóch ostatnich latach odnotowano kolejny wzrost liczby odmów zawarcia umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Ich liczba wzrosła z 10 775 odmów (na łączną moc 65,66 GW) w latach 2021-2022, do 15 277 (na łączną moc ponad 157 GW) w latach 2023-2024. URE zaznacza, że suma mocy ze wszystkich wniosków o przyłączenie, które zostały złożone do operatorów sieci dystrybucyjnej oraz przesyłowej i które rozpatrzono odmownie, nie musi być realną wielkością mocy, dla której nie uzyskano przyłączeń. Wynika to z faktu, że dany przedsiębiorca mógł kilka razy składać te same wnioski. W konsekwencji łączna wielkość mocy we wnioskach, które rozpatrzono odmownie, może być wyższa od tej, dla której nie wydano warunków przyłączenia.