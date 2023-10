Wiatraki na morzu podwyższą koszty prądu? Konieczny powrót do rynku

Nadmiarowe środki będą zbierane przez Zarządcę Rozliczeń (podmiot odpowiedzialny za przepływy finansowe w systemie) i wykorzystywane do finansowania systemu w sytuacji, gdyby doszło do odwrócenia trendu, tj. sytuacji, w której ceny energii na rynku będą niższe niż wysokość wsparcia.

Zdaniem naszych rozmówców z branży pojawienie się morskich farm wiatrowych w systemie energetycznym wpłynie na obniżenie ceny energii elektrycznej z uwagi na wzrost podaży energii i ustabilizowanie ostatecznego rachunku za energię elektryczną, nawet jeżeli system wsparcia dedykowany tym instalacjom spowoduje pewien wzrost opłaty OZE pobieranej przez operatorów systemowych. –Musimy pamiętać, że ceny energii elektrycznej w ciągu ostatnich 5 lat istotnie wzrosły, a wycofywanie kolejnych wysłużonych jednostek wytwórczych opartych na węglu może wpłynąć na utrzymanie tego trendu. Cena za energię morskich farm wiatrowych jest dalece niższa niż obecne ceny energii. Pomimo waloryzacji wskaźnikiem inflacji konsumenckiej począwszy od 2022 r., nie jest pewne, czy ten poziom ceny umożliwi zwrot z inwestycji, zważywszy na liczne ryzyka inwestycyjne i operacyjne – mówi Tomasz Młodawski, radca prawny w kancelarii SK&S. Wskazuje on, że do naszego rachunku za prąd, już teraz doliczane są inne opłaty, jak np. opłata mocowa, która generuje dla odbiorców łączny koszt ok. 6 mld zł rocznie. – Roczne koszty wsparcia morskich farm wiatrowych rozwijanych w I etapie będą znacznie niższe – dodaje Młodawski.

Czytaj więcej OZE Zagadkowy zespół zajmujący się wiatrakami na Bałtyku. Konkurencja wewnątrz rządu? W Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) nadzorowanym przez wicepremiera Jacka Sasina powstał zespół ekspercki do spraw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. To o tyle ciekawe, że kwestie tego sektora koordynuje Ministerstwo Klimatu Środowiska, a w ramach prac tego resortu trwają konsultacje z branżą w ramach podpisanej w 2021 r. umowy sektorowej.

Zminimalizować rynkowe ryzyka

Pandemia oraz wojna na Ukrainie wywarły bardzo duży wpływ na łańcuchy dostaw materiałów i usług niezbędnych do inwestycji w morskie farmy wiatrowe i w konsekwencji istotny i niemożliwy do przewidzenia wzrost cen kluczowych komponentów. Efektem tego jest szereg decyzji części inwestorów w Polsce (m.in. RWE, PGE i Ørsted przy Baltica 3) i na świecie o przesunięciu harmonogramu projektów i ich rekonfiguracji w celu osiągnięcia minimalnej stopy zwrotu zaangażowanego kapitału.

Prognozy wskazują, że do 2030 r. morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego osiągną moc 5,9 GW. Do 2040 r.wartość ta może się potroić. Rodzi to wyzwania związane z technologią i infrastrukturą, ale wpływać będzie także na kształt rynku energetycznego. Rosnąca produkcja energii wiatrowej ma potencjalne przełożenie na ceny energii elektrycznej na Giełdzie Energii.