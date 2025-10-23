Reklama

Energetyczne przetasowania w Orlenie

W ślad za milowym krokiem spółki Orlen Neptun, jakim było uzyskanie kilkanaście dni temu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla nowych projektów morskich farm wiatrowych, zarząd tej spółki wzmacnia się i to osobą z kierownictwa całej Grupy Orlen.

Publikacja: 23.10.2025 17:51

Foto: Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

W Grupie Orlen doszło do zmian na ważnym stanowisku kierowniczym. Z posadą pożegnał się 21 października dyrektor wykonawczy ds. energetyki Wojciech Matuszek. Zastąpił go Marcin Szpak. Matuszek zaś trafi do władz spółki Orlen Neptun – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Wewnętrzne przetasowania 

Z kolei Marcin Szpak, nowy dyrektor ds. energetyki to był wiceprezydent Gdańska ds. gospodarczych w latach 2014-2019, odpowiedzialny m.in. za strategię i inwestycje, który następnie pracował w sektorze prywatnym. Jak się dowiadujemy zmiany na tym stanowisku nie są związane z wejściem do zarządu Orlenu Sławomira Staszaka, odpowiedzialnego od końca września za transformację energetyczną całej Grupy. Staszak do końca września był prezesem gdańskiej Energi. Wynikać to ma ze wzmocnienia kadrowego spółki Orlen Neptun, przed którą rysuje się ciężki czas.

Czytaj więcej

Orlen złożył ofertę przejęcia projektu Polimery Police
Biznes
Orlen złożył ofertę przejęcia projektu Polimery Police

Kluczowe tygodnie dla Orlen Neptun

Orlen Neptun szykuje się do kluczowej aukcji offshore, która odbędzie się 17 grudnia dla projektów tzw. drugiej fazy, czyli tych, które powstaną po 2030 r. Spółka wystawi już na pewno swój projekt, bo 16 października uzyskała kluczową Decyzję o Uwarunkowaniach Środowiskowych dla swojego projektu Baltic Eeast ulokowanego na koncesji na obszarze 46.E.1. Dzień później DŚU otrzymał także projekt farmy wiatrowej PGE Baltica-1 na obszarze 60.E.2.

Grupa Orlen zgodnie z realizowaną strategią planuje do 2035 roku osiągnąć 12,8 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. Dzięki zabezpieczeniu 5 nowych lokalizacji dla morskich farm wiatrowych potencjał wytwórczy Grupy może wkrótce wzrosnąć o ok. 5,2 GW, osiągając łącznie ok. 6,4 GW mocy zainstalowanych w morskich farmach wiatrowych. Już teraz w ramach pierwszej fazy Orlen realizuje projekt Baltic Power razem z NorthlandPower o mocy 1,2 GW, który będzie gotowy w 2026 r.

