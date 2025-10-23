Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany kadrowe zaszły w Grupie Orlen?

Dlaczego nastąpiło przesunięcie Wojciecha Matuszka w ramach struktury Orlen?

Kim jest Marcin Szpak, nowy dyrektor ds. energetyki w Orlenie?

Jakie znaczenie ma nadchodząca aukcja offshore dla projektów Orlen Neptun?

W Grupie Orlen doszło do zmian na ważnym stanowisku kierowniczym. Z posadą pożegnał się 21 października dyrektor wykonawczy ds. energetyki Wojciech Matuszek. Zastąpił go Marcin Szpak. Matuszek zaś trafi do władz spółki Orlen Neptun – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Reklama Reklama

Wewnętrzne przetasowania

Z kolei Marcin Szpak, nowy dyrektor ds. energetyki to był wiceprezydent Gdańska ds. gospodarczych w latach 2014-2019, odpowiedzialny m.in. za strategię i inwestycje, który następnie pracował w sektorze prywatnym. Jak się dowiadujemy zmiany na tym stanowisku nie są związane z wejściem do zarządu Orlenu Sławomira Staszaka, odpowiedzialnego od końca września za transformację energetyczną całej Grupy. Staszak do końca września był prezesem gdańskiej Energi. Wynikać to ma ze wzmocnienia kadrowego spółki Orlen Neptun, przed którą rysuje się ciężki czas.

Czytaj więcej Biznes Orlen złożył ofertę przejęcia projektu Polimery Police Płocki koncern proponuje nieco ponad 1 mld zł. Ta kwota ma wystarczyć na restrukturyzację wszystk...

Kluczowe tygodnie dla Orlen Neptun

Orlen Neptun szykuje się do kluczowej aukcji offshore, która odbędzie się 17 grudnia dla projektów tzw. drugiej fazy, czyli tych, które powstaną po 2030 r. Spółka wystawi już na pewno swój projekt, bo 16 października uzyskała kluczową Decyzję o Uwarunkowaniach Środowiskowych dla swojego projektu Baltic Eeast ulokowanego na koncesji na obszarze 46.E.1. Dzień później DŚU otrzymał także projekt farmy wiatrowej PGE Baltica-1 na obszarze 60.E.2.