Wyspa Jurong o powierzchni 3000 ha to centrum singapurskiego przemysłu energetycznego i chemicznego. Mieści dwie z trzech rafinerii miasta-państwa, zarządzanych przez amerykańskie firmy ExxonMobil i Chevron oraz chiński PetroChina.

Wyspa Jurong Foto: Lionel Ng/Bloomberg

Elektrownie wodorowe, prąd z amoniaku i jeszcze więcej

– Teraz wyspa będzie także globalnym poligonem doświadczalnym dla nowych źródeł energii i technologii niskoemisyjnych – powiedział Tan See Leng, minister Singapuru odpowiedzialny za energię, naukę i technologię, podczas konferencji Singapore International Energy Week w poniedziałek.

Około 300 ha ziemi w zachodniej części wyspy, czyli około 10 proc. całkowitej powierzchni, zostanie przeznaczone na projekty związane z energią odnawialną i produkcją paliw niskoemisyjnych. Inwestycja ta powiększy infrastrukturę dla OZE: obejmie źródła energii słonecznej, baterie, wytwarzanie zrównoważonego paliwa lotniczego, wprowadzenie rozwiązań z wykorzystaniem amoniaku o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla do wytwarzania prądu i bunkrowania statków morskich.