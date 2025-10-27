Aktualizacja: 27.10.2025 13:33 Publikacja: 27.10.2025 10:54
Wyspa Jurong o powierzchni 3000 ha to centrum singapurskiego przemysłu energetycznego i chemicznego. Mieści dwie z trzech rafinerii miasta-państwa, zarządzanych przez amerykańskie firmy ExxonMobil i Chevron oraz chiński PetroChina.
– Teraz wyspa będzie także globalnym poligonem doświadczalnym dla nowych źródeł energii i technologii niskoemisyjnych – powiedział Tan See Leng, minister Singapuru odpowiedzialny za energię, naukę i technologię, podczas konferencji Singapore International Energy Week w poniedziałek.
Około 300 ha ziemi w zachodniej części wyspy, czyli około 10 proc. całkowitej powierzchni, zostanie przeznaczone na projekty związane z energią odnawialną i produkcją paliw niskoemisyjnych. Inwestycja ta powiększy infrastrukturę dla OZE: obejmie źródła energii słonecznej, baterie, wytwarzanie zrównoważonego paliwa lotniczego, wprowadzenie rozwiązań z wykorzystaniem amoniaku o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla do wytwarzania prądu i bunkrowania statków morskich.
W tym celu Singapur przeznaczy więcej gruntów na wyspie Jurong, na zakłady energii odnawialnej i centra danych, poinformowali w poniedziałek we wspólnym oświadczeniu Rada Rozwoju Gospodarczego Singapuru (Singapore Economic Development Board) i deweloper JTC Corporation, przytaczani przez agencję Reuters.
Oddzielnie, kolejne 20 ha ziemi zostanie przeznaczone pod budowę największego w Singapurze parku centrów danych, pochłaniającego do 700 megawatów mocy.
Operatorzy będą mogli korzystać z istniejącego ekosystemu wyspy Jurong, w tym wspólnej infrastruktury magazynowania prądu i usług komunalnych, wystarczającego zasilania oraz dostępu do powstających niskoemisyjnych źródeł energii.
Wyspa Jurong będzie nadal różnicować swoją działalność i stymulować możliwości rozwoju w zakresie specjalistycznych chemikaliów i produktów zrównoważonych, a infrastruktura magazynowania energii w bateriach również będzie się rozwijać na wyspie.
„Firmy z branży chemikaliów specjalistycznych coraz bardziej interesują się rozwojem swojej obecności w Singapurze. Napędza to rosnący w regionie popyt na produkty wyższej jakości” – podkreślił minister Tan See Leng
Nowatorskim rozwiązaniem jest magazynowanie energii w pionie. Singapur od początku swojego istnienia stawiał na pionowe rozwiązania w budownictwie, bowiem kraj ma bardzo ograniczoną powierzchnię. Firma Sembcorp Industries (SCIL.SI) poinformowała w poniedziałek o przeprowadzeniu pilotażu rozwiązania polegającego na układaniu baterii w stosy w istniejącym obiekcie na wyspie Jurong.
Rozbudowa pionowa zwiększa pojemność magazynową bez konieczności powiększania powierzchni obiektów. Dzięki układaniu baterii w górę pojemność systemu magazynowania energii wzrośnie z 285 MWh do 326 MWh.
