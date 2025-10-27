Reklama

Niezwykłe projekty Singapuru. Prąd z amoniaku, pionowe stosy baterii, zero emisji

Przodujące w wielu nowoczesnych technologiach azjatyckie miasto-państwo znów zaskoczyło pomysłami. Prąd z amoniaku i wodoru czy magazynowanie energii w bateriach ustawianych w pionowe stosy - to tylko kilka z nich. Łączy je poszanowanie dla środowiska.

Publikacja: 27.10.2025 10:54

Niezwykłe projekty Singapuru. Prąd z amoniaku, pionowe stosy baterii, zero emisji

Foto: Ore Huiying/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Wyspa Jurong o powierzchni 3000 ha to centrum singapurskiego przemysłu energetycznego i chemicznego. Mieści dwie z trzech rafinerii miasta-państwa, zarządzanych przez amerykańskie firmy ExxonMobil i Chevron oraz chiński PetroChina.

Wyspa Jurong

Wyspa Jurong

Foto: Lionel Ng/Bloomberg

Elektrownie wodorowe, prąd z amoniaku i jeszcze więcej

– Teraz wyspa będzie także globalnym poligonem doświadczalnym dla nowych źródeł energii i technologii niskoemisyjnych – powiedział Tan See Leng, minister Singapuru odpowiedzialny za energię, naukę i technologię, podczas konferencji Singapore International Energy Week w poniedziałek.

Około 300 ha ziemi w zachodniej części wyspy, czyli około 10 proc. całkowitej powierzchni, zostanie przeznaczone na projekty związane z energią odnawialną i produkcją paliw niskoemisyjnych. Inwestycja ta powiększy infrastrukturę dla OZE: obejmie źródła energii słonecznej, baterie, wytwarzanie zrównoważonego paliwa lotniczego, wprowadzenie rozwiązań z wykorzystaniem amoniaku o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla do wytwarzania prądu i bunkrowania statków morskich.

Czytaj więcej

Należący do PGNiG, magazyn gazu ziemnego w Brzeźnicy k. Dębicy
Gaz
Polska unijnym liderem w magazynowaniu gazu. Ale nie ma się z czego cieszyć
Reklama
Reklama

W tym celu Singapur przeznaczy więcej gruntów na wyspie Jurong, na zakłady energii odnawialnej i centra danych, poinformowali w poniedziałek we wspólnym oświadczeniu Rada Rozwoju Gospodarczego Singapuru (Singapore Economic Development Board) i deweloper JTC Corporation, przytaczani przez agencję Reuters.

Baterie ustawione w stosy

Oddzielnie, kolejne 20 ha ziemi zostanie przeznaczone pod budowę największego w Singapurze parku centrów danych, pochłaniającego do 700 megawatów mocy.

Operatorzy będą mogli korzystać z istniejącego ekosystemu wyspy Jurong, w tym wspólnej infrastruktury magazynowania prądu i usług komunalnych, wystarczającego zasilania oraz dostępu do powstających niskoemisyjnych źródeł energii.

Wyspa Jurong będzie nadal różnicować swoją działalność i stymulować możliwości rozwoju w zakresie specjalistycznych chemikaliów i produktów zrównoważonych, a infrastruktura magazynowania energii w bateriach również będzie się rozwijać na wyspie.

Czytaj więcej

Cyfrowa metalurgia. AI wkroczyła do ukraińskich hut
Surowce i Paliwa
Cyfrowa metalurgia. AI wkroczyła do ukraińskich hut

„Firmy z branży chemikaliów specjalistycznych coraz bardziej interesują się rozwojem swojej obecności w Singapurze. Napędza to rosnący w regionie popyt na produkty wyższej jakości” – podkreślił minister Tan See Leng

Reklama
Reklama

Nowatorskim rozwiązaniem jest magazynowanie energii w pionie. Singapur od początku swojego istnienia stawiał na pionowe rozwiązania w budownictwie, bowiem kraj ma bardzo ograniczoną powierzchnię. Firma Sembcorp Industries (SCIL.SI) poinformowała w poniedziałek o przeprowadzeniu pilotażu rozwiązania polegającego na układaniu baterii w stosy w istniejącym obiekcie na wyspie Jurong.

Rozbudowa pionowa zwiększa pojemność magazynową bez konieczności powiększania powierzchni obiektów. Dzięki układaniu baterii w górę pojemność systemu magazynowania energii wzrośnie z 285 MWh do 326 MWh.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Singapur Energetyka energia elektryczna Odnawialne źródła energii (OZE) prąd

Wyspa Jurong o powierzchni 3000 ha to centrum singapurskiego przemysłu energetycznego i chemicznego. Mieści dwie z trzech rafinerii miasta-państwa, zarządzanych przez amerykańskie firmy ExxonMobil i Chevron oraz chiński PetroChina.

Elektrownie wodorowe, prąd z amoniaku i jeszcze więcej

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Energetyczne przetasowania w Orlenie
OZE
Energetyczne przetasowania w Orlenie
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Vestas wstrzymuje swój projekt w Polsce
OZE
Duńczycy zawieszają plany budowy w Polsce fabryki dla morskich farm wiatrowych
Laboratorium Saule Technologies we Wrocławskim Parku Technologicznym
OZE
Saule na sprzedaż. Zbrojeniówka przejmie technologię ultracienkiej fotowoltaiki?
Potężne zwolnienia w duńskim gigancie wiatrowym
OZE
Potężne zwolnienia w duńskim gigancie wiatrowym
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Morskie farmy wiatrowe i strefy rozwoju OZE uchwalone. Poza koalicją „za” był PiS
OZE
Morskie farmy wiatrowe i strefy rozwoju OZE uchwalone. Poza koalicją „za” był PiS
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie