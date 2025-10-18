UE, Wielka Brytania i Norwegia założyły cel, aby do końca dekady powstały morskie elektrownie wiatrowe o mocy co najmniej 129 GW. Jednak firma konsultingowa TGS 4C stwierdziła, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia jedynie ok. 84 GW, ponieważ ani Dania, ani Niemcy nie znalazły chętnych na projekty w ostatnich aukcjach offshore.

Firma Vestas zainwestowała już w Polsce budując zakład montażowy gondoli, w których montowane są najważniejsze elementy turbin, a także kupując zakład produkujący łopatki do turbin lądowych. Vestas przejął bowiem w tym roku fabrykę łopat do turbin wiatrowych na lądzie, która znajduje się w Goleniowie koło Szczecina. Dotychczas należała ona do LM Wind Power należącej do amerykańskiej GE Vernova.

Planowana kolejna fabryka w Szczecinie miała być jednak największym jak dotąd projektem firmy w Polsce, zlokalizowanym na zakupionym w 2023 r. gruncie. Miała ona produkować łopaty do flagowych turbin morskich firmy Vestas, z których każda miałaby moc 15 MW.

Pierwsze polskie turbiny morskie zaczną działać w przyszłym roku w ramach wartego 4,7 mld euro wspólnego przedsięwzięcia Baltic Power pomiędzy spółką Orlen a kanadyjską firmą Northland Power. Dostawcą jest Vestas. Zgodnie z projektem Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu do 2040 r. miałoby powstać 18 GW mocy na morzu.

Ułatwienia dla morskich farm wiatrowych w Polsce

Jednocześnie w minionym tygodniu zakończyły się prace parlamentarne nad nowelizacją tzw. ustawy offshore, która ma ułatwić przebieg aukcji dla projektów morskich farm wiatrowych pod koniec tego roku. Chodzi przede wszystkim o projekty drugiej fazy, które powstaną po 2030 r. Wedle przyjętych zapisów projekty offshore, które dostały już wsparcie w ramach pierwszej (te farmy powstaną do 2030 r.), nieaukcyjnej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, będą miały możliwość zgłoszenia dodatkowej mocy do aukcji. Dla niektórych z tych projektów moc wskazana w decyzji lokalizacyjnej i wydanych warunkach przyłączenia może być wyższa niż moc, dla której przyznano wsparcie w ramach pierwszej fazy. Zaproponowano rozwiązanie, które umożliwi budowę dodatkowej mocy na danym obszarze i zgłoszenie jej do aukcji. Limit tej dodatkowej mocy dla wszystkich obszarów to 200 MW.