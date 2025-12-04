Nowelizacja określa m.in. warunki uprawnień do urlopów górniczych i urlopów dla części innych pracowników (z 80 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, bez obowiązku wykonywania pracy) oraz do jednorazowych odpraw w kwocie 170 tys. zł netto (bez konieczności płacenia podatku). W Ocenie Skutków Regulacji, która była dołączona do projektu nowelizacji oszacowano, że koszt likwidacji kopalń węgla kamiennego w ciągu najbliższych 10 lat wyniesie 11,275 mld zł.

W efekcie osłon z górnictwa może odejść kilka tysięcy osób, co będzie stanowiło ulgę dla przedsiębiorstw górniczych i pozwoli im na dalsze działanie. Spośród 44 tys. pracowników PGG, PKW i Węglokoksu Kraj z urlopu górniczego skorzysta 3,5 tys. osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 240 osób.

Przypomnijmy, że, jak wynika z ankiety PGG z ub.r., blisko 13,4 tys. osób zadeklarowało chęć odejścia z PGG, jeśli otrzymałyby osłony socjalne. W PGG zatrudnionych jest ok. 35 tys. osób. Jeśli te osoby skorzystałyby z tych osłon i odeszłyby w kolejnych latach z kopalń, wysokość rządowych dotacji do górnictwa byłaby mniejsza. W tym roku było to ponad 8 mld zł, zaś w przyszłym roku ma to być mniej, bo ok. 5,5 mld zł.

W przypadku JSW oszacowano, że z urlopu górniczego skorzysta 3 tys. osób, a z urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla 103 osoby, przy zatrudnieniu ponad 32 tys. osób na koniec 2024 r. Chętnych, aby odejść z pracy było w JSW znacznie więcej – Będziemy starali się zwiększyć liczbę szczególnie jednorazowych odpraw – dodał prezes, wskazując że chęć skorzystania z urlopów zgłosiło ok. 6 tys. osób (w tym ponad 3,1 tys. zweryfikowanych jako osoby do tego uprawnione), a z JOP-ów (jednorazowych odpraw pieniężnych – red.) – blisko 700 osób – mówił pod koniec listopada p.o. prezesa JSW Bogusław Oleksy.

Jak wynika z danych ARP w Katowicach, na koniec października w górnictwie pracowało 71,5 tys. osób.