Ruszyła największa na świecie pływająca farma wiatrowa

– Dzisiejszy dzień to kamień milowy dla nas i dla rozwoju pływających farm wiatrowych. Dzięki Hywind Tampen udowodniliśmy, że możemy zaplanować, zbudować i uruchomić dużą, pływającą morską farmę wiatrową na Morzu Północnym. Zdobyte doświadczenia wykorzystamy do dalszego doskonalenia i skalowania tej technologii w Norwegii i na świecie. Zamierzamy budować jeszcze większe pływające farmy, obniżać ich koszty i budować nowy przemysł w oparciu o doświadczenia przemysłu naftowego i gazowego – mówi Siri Kindem, szef działu odnawialnych źródeł energii w Equinor.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Enova i norweskiego biznesowego funduszu NoX w wysokości 2,3 mld NOK i 566 mln NOK. Koszty projektu są o 35 procent niższe, w przeliczeniu na zainstalowaną moc MW, w porównaniu z kosztami projektu farmy Hywind Scotland, która była pierwszą na świecie pływającą morską farmą wiatrową.

Norweski rząd postawił sobie za cel do 2040 r. produkcję prądu z morskich farm o łącznej mocy 30 GW. Hywind Tampen to pierwsza morska farma wiatrowa w Norwegii, pokazująca możliwości produkcji energii odnawialnej na norweskim szelfie kontynentalnym.

Co łączy Equinor z Polską?

Equinor (d. Statoil) to międzynarodowy koncern energetyczny z ponad 50-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań operacyjnych na morzu. Koncern ma osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Działa na ponad 30 rynkach, będąc jednocześnie jednym z kluczowych producentów i dostawców gazu ziemnego do Europy, w tym do Polski – poprzez gazociąg Baltic Pipe.

W Polsce Equinor, poza dostawami gazu, realizuje wspólnie z Polenergią trzy projekty morskich farm wiatrowych: Bałtyk I, Bałtyk II i Bałtyk III o łącznej mocy 3 GW. A także buduje OZE na lądzie poprzez należącą do grupy platformę Wento z portfelem projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,6 GW.