Wyjątki od wymiany pieców gazowych. Kogo nie dotyczy nowa dyrektywa

Zakaz dotyczyć ma instalowania kotłów na paliwa kopalne, czyli kotłów gazowych, węglowych, ale także tych na olej opałowy i ekogroszek. - Chcąc spełnić założenia, państwa członkowskie i ich obywatele już teraz powinni pomyśleć nad strategią i działaniem w obrębie nie tylko nowych, ale przede wszystkim dotychczasowych rozwiązań stosowanych m.in. w blokach czy domach jedno i wielorodzinnych – mówi dr Kamil Kwiatkowski, dyrektor ds. Projektów Badawczych, Euros Energy.

W praktyce oznacza to kilkanaście lat z piecami na gaz i pozostałe paliwa kopalne – do 2040 r. ma obowiązywać całkowity zakaz ich użytkowania. Czasu nie ma zbyt wiele, zwłaszcza dlatego, że, zgodnie z raportem przygotowanym przez CBOS, blisko połowa badanych Polaków (46 proc.) ogrzewa swoje mieszkania lub domy przy użyciu własnych pieców lub kotłów węglowych. Z kolei 22 proc. używa ogrzewania gazowego, olejowego lub elektrycznego. Tylko 4 proc. badanych zadeklarowało inny rodzaj ogrzewania (drewno, pellet, pompy ciepła).

Gaz jako wsparcie OZE? Nie musisz wymieniać pieca

Są jednak wyjątki od wymiany pieców gazowych na inne instalacje grzewcze. W budynkach bezemisyjnych (nowych i modernizowanych po 2030 r.) nie będzie można wykorzystywać samodzielnych kotłów, zasilanych wyłącznie paliwami kopalnymi, w tym węglem, gazem ziemnym i LPG pochodzenia kopalnego. Jednak tzw. systemy hybrydowe, łączone, składające się z kotła gazowego i innych źródeł OZE (jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła), będą mogły być nadal instalowane. W budynkach o standardach zeroemisyjnych będzie też można instalować kotły zasilane paliwami odnawialnymi, bo będą one zgodnie z przepisami EPBD traktowane tak samo, jak odnawialne źródła energii zainstalowane lokalnie.

Z kolei w przypadku istniejących budynków, użytkownicy kotłów nie będą musieli wymieniać instalacji grzewczej, jeśli będzie ona pozwalała na wykorzystanie rosnącej domieszki biokomponentów, jak biometan czy biopropan. W świetle dyrektywy EPBD będą one traktowane równorzędnie do innych urządzeń grzewczych zasilanych paliwami odnawialnymi, jak np. pompy ciepła. Jak będzie wyglądał proces certyfikacji i sprawdzenia czy korzystamy z biogazu? To powinna już określić polska ustawa, która będzie implementować prawo unijne do polskiego porządku prawnego.

Warto podkreślić, że biogaz nie jest paliwem kopalnym, a jego spalanie nie emituje gazów cieplarnianych do atmosfery. – Sprawia to, że w teorii może on być spalany, ale w praktyce kotłów dostosowanych do spalania biogazu jest niewiele – przyznaje dr Kwiatkowski. Alternatywą może być wyprodukowany z biogazu biometan, który może być wykorzystany w tej samej instalacji co gaz ziemny. – Przy czym ze względu na przewidywane wysokie zapotrzebowanie na biometan w przemyśle czy ciepłownictwie, rozwiązania takie raczej nie będą miały zastosowania w ogrzewaniu domów – uważa.