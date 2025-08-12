Aktualizacja: 12.08.2025 16:02 Publikacja: 12.08.2025 14:22
Foto: Bloomberg
Sąd Rejonowy w Amsterdamie zdecydował o zajęciu aktywów GNME. O tym, że Rosjanie zarabiają na złożach w Iraku wiadomo niewiele. Sprawa przed holenderskim sądem rzuca na to więcej światła. Zajęcie aktywów Gazpromu zostało dokonane na wniosek firmy inwestycyjnej Alcazar Capital Partners z Wysp Kajmańskich w celu zabezpieczenia zobowiązań rządu kurdyjskiego wobec niej. Jak dokopała się gazeta „Wiedomosti”, powód zakłada, że GNME może posiadać majątek należny rządowi irackiego Kurdystanu.
Alcazar jest spółką zależną inwestycyjną kuwejckiej spółki publicznej Agility, która buduje magazyny i parki logistyczne, współpracuje z rządem Kuwejtu w zakresie cyfryzacji i operacji celnych oraz świadczy usługi w zakresie gospodarki odpadami i recyklingu.
W 2007 r. Alcazar udzielił pożyczki w wysokości 250 mln dolarów, kurdyjskiej firmie Korek Telecom na pokrycie opłat na rzecz lokalnego regulatora telekomunikacyjnego. Rząd kurdyjskiej prowincji był gwarantem pożyczki. Ale ani firma , ani prowincja nigdy tego długu Kuwejtczykom nie spłaciła. Skąd więc tutaj Gazprom?
Za pośrednictwem GNME, Gazprom Neft uczestniczył w realizacji kilku projektów w irackim Kurdystanie. W 2012 roku GNME podpisał umowę o podziale produkcji z rządem regionalnym dotyczącą złoża Garmian na południu regionu. Rosjanie dostali 40 proc. udziałów w tym projekcie, kanadyjski Western Zagros dostał też 40 proc., a 20 proc. rząd irackiego Kurdystanu. W 2016 roku to Rosjanie zostali operatorem złoża.
W 2021 roku Alcazar zwrócił się do sądu w Kuwejcie z żądaniem spłaty przez rząd Kurdystanu 490 mln dolarów długu z tytułu pożyczki wraz z odsetkami. Po kilku procesach i kilku instancjach sprawę wygrał w styczniu 2024 r. Jednak w maju tego samego roku Sąd Handlowy w Irbilu (stolicy Regionu Kurdystanu), na wniosek rządu regionalnego, zakazał Alcazarowi dochodzenia płatności z tytułu gwarancji.
Kuwejtczycy postanowili wówczas wystąpić o uznanie i wykonanie orzeczenia kuwejckiego w innych jurysdykcjach, w tym w Holandii.
W listopadzie 2024 roku, Alcazar złożył do Sądu Rejonowego w Amsterdamie wniosek o wydanie nakazu sądowego przeciwko aktywom rządu kurdyjskiego, które mogą znajdować się w posiadaniu osób trzecich, w tym spółki Gazprom Nieftu. Tego samego dnia sąd uwzględnił roszczenie, decydując o natychmiastowym zajęciu majątku, który GNME posiada w imieniu rządu Kurdystanu, jest mu winien lub może od niego otrzymać.
W grudniu 2024 r. komornik pozostawił nakaz zajęcia pod jedynym adresem GNME zarejestrowanym w rejestrze holenderskiej Izby Handlowej. W dokumencie nakazano spółce zatrzymanie zajętych aktywów i poinformowano ją o obowiązku złożenia w ciągu dwóch tygodni wniosku, który ujawniłby aktywa podlegające zajęciu. GNME nie uczyniło tego jednak w wyznaczonym terminie.
W styczniu 2025 roku komornik doręczył nakaz na adres zamieszkania urzędnika GNME. Kilka dni później prawnik Rosjan wysłał do komornika e-mail z informacją, że firma nie uznaje żadnych zobowiązań, ponieważ jej zdaniem zajęcie nie zostało dokonane, a dokumenty nie zostały prawidłowo doręczone.
27 marca inny anonimowy urzędnik GNME poinformował pisemnie Sąd Rejonowy, że firma „nie posiada żadnych aktywów finansowych ani materialnych poza Kurdystanem i że przechowuje swoje pieniądze wyłącznie na rachunkach bankowych w Kurdystanie i Rosji.”
1 kwietnia ten sam urzędnik poinformował sąd, że GNME nie wypłaca rządowi kurdyjskiemu żadnych kwot w ramach umowy o rozdziale produkcji (PSA): wszelkie kwoty należne władzom były automatycznie potrącane z ich długów wobec GNME wynikających z umów kupna i sprzedaży ropy naftowej, którą firma im dostarczała. Według akt sprawy zadłużenie rządu Kurdystanu wobec Gazpromu wynosiło wówczas 117 mln dolarów.
kuwejcka firma nie uwierzyła Gazpromowi i jej zdanie podzielił teraz amsterdamski sąd. Nakazał Rosjanom ujawnienie swojego majątku w Holandii.
– Nakazy ujawnienia majątku są powszechnym środkiem przymusu stosowanym w sądach zagranicznych, mówi Marat Agabalian, partner w Delcredere.
– Nakaz ujawnienia pozwala nie tylko na ujawnienie ukrytego majątku dłużnika, ale także na wywieranie na niego presji w różnych jurysdykcjach, dodaje Nikołaj Strojew, szef działu sporów handlowych w kancelarii MEF Legal.
Jeśli sąd w Amsterdamie uzna, że GNME jest posiadaczem aktywów rządu Kurdystanu, może zezwolić Alcazar na ich przejęcie, twierdzi Strojew. Rosyjskiej gazecie nie udało się skontaktować ze stronami konfliktu.
