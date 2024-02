Ceny gazu i węgla poszybują. Nowa opłata spadnie na 6,5 mln gospodarstw w Polsce

– Przyjęcie ceny uprawnień do emisji nie oznacza, że wydatki energetyczne gospodarstw domowych wzrosną bezpośrednio o taką kwotę. Obowiązkiem pokrycia kosztów uprawnień obciążeni będą, według dyrektywy, dostawcy paliw. Ciężko przewidzieć, w jakim stopniu przeniosą oni te opłaty na konsumentów – zastrzega Marcelina Pilszyk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Sekundują jej inni eksperci. – Możemy jedynie szacować, że w przypadku rachunków za gaz ceny mogą wzrosnąć o ok. 20 proc. A jeśli chodzi o spalanie węgla, opłata może być wyższa i zwiększać koszty zakupu węgla do działających jeszcze kotłów węglowych nawet o 25 proc. – mówi Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC.

Resort klimatu i środowiska jest równie powściągliwy. – Ministerstwo będzie na bieżąco monitorować sytuację oraz proponować mechanizmy, które przede wszystkim będą wspierać transformację i pozwolą na obniżenie kosztów funkcjonowania, a w uzasadnionych przypadkach będą stanowić wsparcie dla potrzebujących osób – zapewnia.

Nadciąga rewolucja energetyczna

Ministerstwo informuje nas również, że systemem ETS2 zostaną objęte firmy wprowadzające paliwa na rynek. To one będą musiały monitorować i rozliczać emisje ze sprzedawanych paliw. – Obecnie trwają jeszcze prace nad szczegółowymi rozwiązaniami, m.in. nad określeniem, jakie dokładnie podmioty będą objęte tymi obowiązkami – odpowiada na nasze pytania ministerstwo. Oznacza to, że w sprzedawanym paliwie będzie uwzględniany dodatkowy element w postaci kosztu uprawnień do emisji – co, rzecz jasna, spowoduje wzrost cen paliw.

Problemu nie unikną niestety także te gospodarstwa, które zmieniły piec węglowy na mniej emisyjny, gazowy. Co gorsza, z czasem będzie on narastać – gaz został paliwem przejściowym transformacji, ale docelowo będzie równie niemile widziany jak dziś węgiel: jest w końcu także paliwem emisyjnym.