Minister energii Miłosz Motyka na konferencji prasowej poświęconej skutkom prezydenckiego weta dotyczącego ustawy obniżającej ceny energii
Koalicja rządząca przygotowuje własny projekt dotyczący mrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych w ostatnim kwartale roku. „Przygotowujemy takie rozwiązania, które zabezpieczą Polaków przed podniesieniem cen prądu" – powiedział Motyka na konferencji 22 sierpnia.
W czwartek 21 sierpnia prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem ustawy jest liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela wprowadza 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m. W ustawie znajdowały się też przepisy ws. mrożenia cen prądu w ostatnim kwartale tego roku. Jednocześnie jeszcze tego samego dnia do Sejmu wpłynął prezydencki projekt o mrożeniu cen energii na ostatni kwartał tego roku. Jak powiedział prezydent Nawrocki, projekt dot. mrożenia cen energii jest wprost wyjęty z rządowej ustawy, ale dotyczy tylko cen prądu. Jednocześnie prezydent zapowiedział nową ustawę, tym razem o obniżeniu cen energii o 33 proc. Jak miałoby do niej dojść? Prezydent wskazuje, że ceny energii w Polsce są objęte opłatami CO2 (EU ETS). On sam krytykuje ten system. Nie jest jasne, kiedy pojawi się ten drugi projekt ustawy. Nawrocki zapowiadał, że stanie się to w pierwszych 100 dniach jego prezydentury.
Niezależnie od działań Prezydenta rząd szykuje swoje projekty. Jak się wydaje, będą to dwa osobne projekty dot. mrożenia cen energii i wiatraków. – Będziemy gotowi z własnym projektem (...), przygotujemy projekt, który, liczymy, spotka się z podpisem prezydenta, ale to będzie nasz projekt (...) w takim terminie, żeby Polacy nie odczuli podwyżek – powiedział Motyka. Dzień wcześniej także minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że resort klimatu i środowiska chce jak najszybciej ponownie skierować do Sejmu tzw. ustawę wiatrakową, ale lekko zmodyfikowaną.
Minister Motyka na konferencji ubolewał z powodu decyzji Prezydenta. – Zwiększenie mocy z elektrowni wiatrowych wpłynie na rachunki za prąd. Według szacunków Narodowego Centrum Analiz Energetycznych 1 gigawat mocy więcej z lądowych elektrowni wiatrowych to może być od 10 do 20 złotych mniej za MWh – wyliczał. Jak dodawał, ustawa wiatrakowa to nie tylko podatki i realne wpływy, które mogą poprawić inwestycje w gminie. – To przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne i zysk dla mieszkańców, którzy będą mogli zyskać od średniej mocy turbiny 5 MW średnio rocznie od 100 tys. zł – powiedział. W konferencji prasowej ministra udział wziął także Konrad Purchała, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Operator przeanalizował, jak nowe lądowe elektrownie wiatrowe przełożą się na koszty energii. Z tych wyliczeń wynika, że dodatkowy 1 GW mocy wiatraków oznacza spadek kosztu pokrycia zapotrzebowania odbiorców na prąd o średnio ok. 5 proc. – Generacja wiatrowa ma jeszcze duży potencjał do zmieszczenia się w systemie. (…) Sumarycznie koszt produkcji energii jest niższy – mówił Konrad Purchała.
