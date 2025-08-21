Prace w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej mają przebiegać zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. "Proces zamówień i produkcji urządzeń dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jest złożony i zależy od wielu czynników, w tym od samego typu urządzenia, czasu produkcji czy konieczności dostarczenia go na dany etap prac na przyszłym placu budowy lub też konieczności pozyskania informacji niezbędnych do projektowania. Pierwsze zamówienia będą dotyczyć tzw. Long Lead Items (LLI), czyli urządzeń, których produkcja trwa stosunkowo długo lub od których pozyskane będą niezbędne dane do projektowania, dlatego też dla tych urządzeń w pierwszej kolejności rozpoczęto uzgodnienia dokumentacji" – napisało biuro prasowe PEJ w odpowiedzi na pytania PAP Biznes.

Zamówienia komponentów dla atomu

Wskazano, że wiążące zamówienia będą składane zgodnie z potrzebami harmonogramu projektu. "Sam proces zakupowy można rozpocząć już wcześniej, w tym ogłosić i rozstrzygnąć przetarg oraz rozpocząć adaptację wybranych urządzeń do projektu polskiej elektrowni. Formalne zamówienie, wraz z potwierdzeniem pełnego zaangażowania finansowego, jest na końcu tego procesu. Dla kluczowych urządzeń już dziś trwają takie postępowania, w najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięte jedno z nich" – dodano.

PEJ poinformowało, że ze względu na to, że technologia AP1000 jest technologią modułową, pierwsze moduły strukturalne będą dostarczane na przygotowany do tego plac budowy i tam będą łączone.

"Będą to moduły mające istotne znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego, wchodzące w skład budynku reaktora, takie jak elementy konstrukcyjne instalacji generatora pary, stabilizatora ciśnienia oraz zbiorników z wodą pasywnego układu chłodzenia. Proces dostaw poszczególnych elementów dla wspomnianych modułów będzie rozłożony w czasie. Pierwsze elementy powinny dotrzeć przed wylaniem pierwszego betonu jądrowego" – napisano.