Awaria na złożu gazu w Norwegii. Surowiec drożeje w Europie

Z nieznanych przyczyn na jednym z największych złóż gazu w Norwegii wysiadł potężny kompresor. Skutkuje to spadkiem podaży na rynku europejskim. Ceny rosną, a sytuację może pogorszyć pogoda – nadciąga kolejna fala upałów.

Publikacja: 11.08.2025 15:34

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

W poniedziałek hurtowe ceny gazu na giełdach w Holandii i Wielkiej Brytanii wzrosły, utrzymując się w wąskim przedziale cenowym. Dostawy z Norwegii zostały ograniczone z powodu awarii kompresora na złożu Ormen Lange (nazwa pochodzi od okrętu wikińskiego króla Olafa Tryggvasona). To drugie pod względem zasobności złoże Norwegii. Leży pod dnem Morza Norweskiego, 120 km od zakładów przerobu gazu w Nyhamna. Złoże jest z nim połączone podmorskim gazociągiem.

Ile gazu norweskiego mniej?

Cena kontraktów terminowych na gaz z dostawą na holenderskim hubie TTF poszła w górę o 1,77 proc. do 32,85 euro za megawatogodzinę. Gaz z dostawą w październiku podrożał o 1,44 proc. do 33,22 euro za megawatogodzinę. Na londyńskiej giełdzie surowcowej cena kontraktów terminowych na gaz z dostawą w przyszłym miesiącu wzrosła o 2,41 proc.

Czytaj więcej

Nowe zasady magazynowania gazu. Rząd liberalizuje przepisy rządu PiS
Gaz
Nowe zasady magazynowania gazu. Rząd liberalizuje przepisy rządu PiS

To wszystko z powodu sytuacji w Norwegii. – Całkowity import gazu norweskiego zmniejszył się o 10 mln metrów sześciennych dziennie z powodu wycieku w Ormen Lange. Naprawy mają potrwać do 18 sierpnia. Oznacza to, że produkcja gazu w Norwegii w tym tygodniu będzie niższa o 70 mln metrów sześciennych od planowanej, co podniesie ceny – powiedział agencji Reuters Saku Jussila, analityk z londyńskiej giełdy surowcowej.

Idzie upał, rośnie popyt na gaz

Do problemów na norweskim złożu dochodzą prognozy pogody. Temperatury w północno-zachodniej Europie w tym tygodniu będą wyższe niż normy sezonowe, co zwiększy zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania klimatyzatorów.

Francuski operator elektrowni jądrowych EDF poinformował już w czwartek, że może być zmuszony ograniczyć produkcję w swoich elektrowniach z powodu wysokich temperatur w rzekach, z których pobierana jest woda do chłodzenia reaktorów. Zmniejszenie produkcji zwiększy zapotrzebowanie na gaz w elektrowniach konwencjonalnych.

Sytuacja jest dynamiczna, ale zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Europy nie ma. Według najnowszych danych Gas Infrastructure Europe, europejskie magazyny gazu są już zapełnione w 71,6 proc. W wypadku Polski wolne pozostało niewiele ponad 20 proc. pojemności magazynów. To jednak zaledwie 13 proc. zapotrzebowania krajowego. Resztę zabezpieczają gazociąg z Danii (Baltic Pipe, transportuje też gaz z Norwegii) oraz krajowe wydobycie.

Źródło: rp.pl

