Poinformował o tym w czwartek niemiecki prokurator generalny, dodając, że aresztowany po przetransportowaniu do Niemiec zostanie postawiony przed niemieckim sądem, który zdecyduje o jego dalszym losie.

Podejrzany Serhij K. miał należeć do grupy osób, która podłożyła detonatory na gazociągach Gazpromu w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm – wynika z oświadczenia prokuratury.

On i jego wspólnicy wyruszyli z Rostocku na północno-wschodnim wybrzeżu Niemiec jachtem żaglowym, aby dokonać ataku – poinformowała prokuratura, dodając, że jacht został wynajęty od niemieckiej firmy za pośrednictwem sfałszowanych dokumentów tożsamości.

Operacja Średnica

Według The Wall Street Journal (WSJ) Sierhij K., zatrzymany we Włoszech pod zarzutem udziału w wysadzeniu rosyjskich gazociągów na dnie Bałtyku, jest emerytowanym kapitanem Sił Zbrojnych Ukrainy. Według źródeł amerykańskiej gazety kapitan miał dowodzić grupą dwóch żołnierzy i czterech cywilnych nurków, którzy podłożyli ładunki wybuchowe na rosyjskie rury. Wcześniej grupa miała zostać zwerbowana przez specjalną ukraińską jednostkę wojskową.