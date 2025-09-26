Aktualizacja: 26.09.2025 19:22 Publikacja: 26.09.2025 18:47
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/EPA/TERESA SUAREZ
Poinformował o tym szef kancelarii Zbigniew Bogucki, a także minister energii Miłosz Motyka.
Jego zdaniem podpisana ustawa „nie jest idealna”, ponieważ nie przewiduje ona mrożenia cen energii np. dla przedsiębiorców, rolników, samorządów i szpitali.
– Ustawa o bonie ciepłowniczym i mrożeniu cen energii podpisana. Dzięki naszym działaniom ceny prądu nie wzrosną, a korzystający z ciepła systemowego otrzymają potrzebne wsparcie przy możliwym lokalnym podniesieniu taryf na ciepło. Dobrze, że prezydent zrozumiał swój błąd i tym razem nie zawetował dobrych dla Polek i Polaków rozwiązań – napisał na portalu „X” Miłosz Motyka, minister energii.
Przyjęta przez Parlament ustawa przewiduje przedłużenie do końca 2025 r. obowiązującego obecnie prawa do korzystania przez gospodarstwa domowe z zamrożonej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto. Od początku roku rząd liczy, że mrożenie nie będzie już potrzebne, a stawki rynkowe pozwolą nawet na obniżki cen energii.
„Zrobimy wszystko, aby od nowego roku cena energii elektrycznej w taryfie spadła poniżej 500 zł/MWh. To będzie realny efekt naszych rządów. Transformacja energetyczna to wprowadzanie do systemu coraz większej liczby stabilnych i tanich źródeł energii. Celem naszych działań jest obniżenie kosztów energii i ciepła w dłuższej perspektywie” - mówi w przesłanym komentarzu mediom Miłosz Motyka, Minister Energii po tym, jak ustawa została przyjęta przez Sejm.
Bon ciepłowniczy ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w II połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych; osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.
Ma też obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę” – czyli bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu to 20 zł; poniżej tej kwoty bon nie będzie wypłacany.
Bon ciepłowniczy będzie przyznawany dwukrotnie: za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (jednorazowo) w wysokości 500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ; w wysokości 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ; w wysokości 1750 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.
Z kolei za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. bon będzie przyznawany jednorazowo w wysokości 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ; w wysokości 2000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ; w wysokości 3500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ
Rząd szacuje, że łączny koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego do końca 2026 r. wyniesie 889,4 mln zł.
