Prezydent podpisał ustawę o mrożeniu cen energii i o bonie ciepłowniczym

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w czwartym kwartale tego roku.

Publikacja: 26.09.2025 18:47

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/EPA/TERESA SUAREZ

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany wprowadza podpisana przez prezydenta ustawa o mrożeniu cen energii i bonie ciepłowniczym?
  • Jakie są zasady korzystania z zamrożonych cen energii elektrycznej do końca 2025 roku?
  • Kto będzie uprawniony do otrzymania bonu ciepłowniczego i na jakich zasadach?
  • Jakie są szacunkowe koszty funkcjonowania bonu ciepłowniczego do końca 2026 roku?

Poinformował o tym szef kancelarii Zbigniew Bogucki, a także minister energii Miłosz Motyka.

Jego zdaniem podpisana ustawa „nie jest idealna”, ponieważ nie przewiduje ona mrożenia cen energii np. dla przedsiębiorców, rolników, samorządów i szpitali.

Ustawa o bonie ciepłowniczym i mrożeniu cen energii podpisana. Dzięki naszym działaniom ceny prądu nie wzrosną, a korzystający z ciepła systemowego otrzymają potrzebne wsparcie przy możliwym lokalnym podniesieniu taryf na ciepło. Dobrze, że prezydent zrozumiał swój błąd i tym razem nie zawetował dobrych dla Polek i Polaków rozwiązań – napisał na portalu „X” Miłosz Motyka, minister energii.

Ceny prądu bez zmian. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę

Przyjęta przez Parlament ustawa przewiduje przedłużenie do końca 2025 r. obowiązującego obecnie prawa do korzystania przez gospodarstwa domowe z zamrożonej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł za MWh netto. Od początku roku rząd liczy, że mrożenie nie będzie już potrzebne, a stawki rynkowe pozwolą nawet na obniżki cen energii.

„Zrobimy wszystko, aby od nowego roku cena energii elektrycznej w taryfie spadła poniżej 500 zł/MWh. To będzie realny efekt naszych rządów. Transformacja energetyczna to wprowadzanie do systemu coraz większej liczby stabilnych i tanich źródeł energii. Celem naszych działań jest obniżenie kosztów energii i ciepła w dłuższej perspektywie” - mówi w przesłanym komentarzu mediom Miłosz Motyka, Minister Energii po tym, jak ustawa została przyjęta przez Sejm.

Zasady przyznawania bonu ciepłowniczego

Bon ciepłowniczy ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w II połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych; osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Ma też obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę” – czyli bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu to 20 zł; poniżej tej kwoty bon nie będzie wypłacany.

Bon ciepłowniczy będzie przyznawany dwukrotnie: za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (jednorazowo) w wysokości 500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ; w wysokości 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ; w wysokości 1750 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Z kolei za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. bon będzie przyznawany jednorazowo w wysokości 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ; w wysokości 2000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ; w wysokości 3500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ

Rząd szacuje, że łączny koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego do końca 2026 r. wyniesie 889,4 mln zł.

Źródło: rp.pl

Energetyka Ceny energii Energetyka zawodowa

Poinformował o tym szef kancelarii Zbigniew Bogucki, a także minister energii Miłosz Motyka.

Jego zdaniem podpisana ustawa „nie jest idealna”, ponieważ nie przewiduje ona mrożenia cen energii np. dla przedsiębiorców, rolników, samorządów i szpitali.

