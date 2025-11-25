Aktualizacja: 25.11.2025 20:32 Publikacja: 25.11.2025 19:07
O tym, jakie będą ceny energii w taryfach zatwierdzanych przez Prezesa URE, przekonamy się w grudniu (najdalej 17 grudnia), po zatwierdzeniu wniosków przedstawionych przez spółki. Jednocześnie jednak Ministerstwo Finansów podało, ile może kosztować obniżka VAT, która jest jednym z narzędzi prezydenckiego projektu ustawy o obniżce cen energii.
Jak mówi „Rzeczpospolitej” prezes URE Renata Mroczek, sprzedawcy zobligowani do przedłożenia wniosków taryfowych na 2026 r. już to zrobili. URE wzbrania się też przed komentowaniem przedłożonych wniosków. – Z zasady, jako regulator pięciu rynków energii i paliw, nie komunikujemy prognoz czy przewidywań dotyczących stawek taryfowych przed zakończeniem postępowań – tłumaczy nam prezes, która zaznacza, że to spółki energetyczne proponują we wnioskach taryfowych ceny energii i wysokość stawek dystrybucyjnych na określonym poziomie, wyznaczonym w oparciu o ich własne kalkulacje. – Natomiast prezes Urzędu Regulacji Energetyki weryfikuje, czy koszty i wnikające z nich ceny i stawki są na uzasadnionym poziomie. Chcę podkreślić, że wbrew temu, co pojawia się w wielu publikacjach – URE nie negocjuje ze spółkami przesłanych stawek – Urząd jedynie weryfikuje, na ile ten poziom jest akceptowalny i uzasadniony: z punktu widzenia zasad kalkulowania taryf oraz z perspektywy równoważenia interesów odbiorców i firm energetycznych (co wynika wprost z ustawowych obowiązków Regulatora) – mówi prezes.
Do końca tego roku stawka za samą energię elektryczną (bez opłat dystrybucyjnych) wynosi 572,64 zł/MWh. Tej ceny jednak nie płacimy, bo nadal obowiązuje mrożenie cen energii (500 zł za MWh) do końca tego roku. Od stycznia jednak stawki nie będą już mrożone i gospodarstwa domowe będą płacić za prąd stawki zatwierdzone przez prezesa URE. Te będą niższe niż 572,64 zł. Rząd oczekuje, że stawka ta będzie zbliżona do ceny ok. 500 zł za MWh. Taką opinię wyraża publicznie minister energii Miłosz Motyka.
Zmagania z wnioskami taryfowymi odbywają się na tle trwającej dyskusji wokół projektu ustawy o obniżce cen energii o ok. 30 proc. prezydenta Nawrockiego, który proponuje m.in. zmiany w kalkulacji opłaty dystrybucyjnej, a także obniżkę podatku VAT. Sprawę dla PAP skomentowało Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Zdaniem tego resortu, skutek obniżenia stawki VAT z 23 proc. do 5 proc. na energię elektryczną będzie ujemny dla budżetu państwa i wynosi ok. 14 mld zł w warunkach 2026 r. – Oszacowanie skutków zostało sporządzone na podstawie danych GUS, dotyczących spożycia gospodarstw domowych, zużycia sektora instytucji rządowych i samorządowych, sektora instytucji niekomercyjnych oraz pozostałych sektorów w 2022 r., które zostały zwaloryzowane odpowiednimi wskaźnikami dotyczącymi energii elektrycznej – wskazał resort.
Z tymi wyliczeniami nie zgadza się Marcin Izdebski, jeden ze współautorów prezydenckiego projektu, będący członkiem Centrum Strategii Rozwojowych. – Według przedstawicieli obecnego rządu wpływ ten ma być 4-krotnie wyższy niż oszacowany przez Kancelarię Prezydenta. Rozbieżność wynika z błędu popełnionego w obliczeniach rządu, który przyjął do kalkulacji całe zużycie energii elektrycznej w Polsce i nie uwzględnił faktu, że podmioty gospodarcze VAT odliczają. Nie rozróżniono więc (zaskakująco jak na MF) VAT-u należnego od naliczonego – tłumaczy nam Izdebski. Przypomina on, że stawkę VAT już kilka lat temu obniżono do 5 proc. Wskazuje on wzór, jaki przyjęto w 2022 r. – Kiedy przygotowano ówczesny model obniżki VAT, szacowany koszt obniżki VAT wyniósł ok. 4,6 mld zł. Co ważne, powstawał on w szczycie kryzysu energetycznego, gdy ceny energii były rekordowe – tłumaczy. Mowa o tzw. tarczy inflacyjnej.
Prezydencki projekt ustawy, której założenia opublikowano 7 listopada, opiera się na czterech filarach. Pierwszy to likwidacja opłat: OZE, mocowej, kogeneracyjnej i przejściowej (te koszty miałyby być pokryte z przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, które obecnie stanowią przychód do budżetu). Drugi to ograniczenia systemu certyfikatów dla OZE. Wynikające z tego koszty także miałyby zostać pokryte z ETS. Trzeci filar to obniżenie składowych stawki dystrybucyjnej (składowa rachunku za prąd). Czwarty pomysł to obniżka VAT za prąd z 23 do 5 proc. Oprócz tego, że projekt postuluje ograniczenie zysków energetycznych spółek, to jednocześnie kosztowałby budżet około 14 mld zł.
