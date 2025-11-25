Reklama
Rozwiń
Reklama

Ile kosztowałaby obniżka VAT na prąd? Trwa wojna na liczby, a nowe taryfy tuż tuż

Za niecały miesiąc Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdzi nowe taryfy za energię elektryczną. W przestrzeni publicznej jednak nie milkną echa dotyczące propozycji prezydenta o obniżce cen energii. Jedną z nich jest obniżka podatku VAT z 23 do 5 proc. Jaki to będzie koszt dla budżetu? W sieci rozgrzała dyskusja.

Publikacja: 25.11.2025 19:07

Ile kosztowałaby obniżka VAT na prąd? Trwa wojna na liczby, a nowe taryfy tuż tuż

Foto: Jeremy Suyker/Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są bieżące propozycje obniżki VAT na prąd i jakie może to mieć skutki dla budżetu państwa?
  • Kiedy Urząd Regulacji Energetyki planuje zatwierdzenie nowych taryf za energię elektryczną?
  • Jakie są kluczowe elementy prezydenckiego projektu ustawy dotyczącej obniżki cen energii?
  • Jakie różnice w oszacowaniach kosztów obniżki VAT przedstawiają różne instytucje?

O tym, jakie będą ceny energii w taryfach zatwierdzanych przez Prezesa URE, przekonamy się w grudniu (najdalej 17 grudnia), po zatwierdzeniu wniosków przedstawionych przez spółki. Jednocześnie jednak Ministerstwo Finansów podało, ile może kosztować obniżka VAT, która jest jednym z narzędzi prezydenckiego projektu ustawy o obniżce cen energii.

URE wkrótce podejmie decyzje

Jak mówi „Rzeczpospolitej” prezes URE Renata Mroczek, sprzedawcy zobligowani do przedłożenia wniosków taryfowych na 2026 r. już to zrobili. URE wzbrania się też przed komentowaniem przedłożonych wniosków.  – Z zasady, jako regulator pięciu rynków energii i paliw, nie komunikujemy prognoz czy przewidywań dotyczących stawek taryfowych przed zakończeniem postępowań – tłumaczy nam prezes, która zaznacza, że to spółki energetyczne proponują we wnioskach taryfowych ceny energii i wysokość stawek dystrybucyjnych na określonym poziomie, wyznaczonym w oparciu o ich własne kalkulacje. – Natomiast prezes Urzędu Regulacji Energetyki weryfikuje, czy koszty i wnikające z nich ceny i stawki są na uzasadnionym poziomie. Chcę podkreślić, że wbrew temu, co pojawia się w wielu publikacjach – URE nie negocjuje ze spółkami przesłanych stawek – Urząd jedynie weryfikuje, na ile ten poziom jest akceptowalny i uzasadniony: z punktu widzenia zasad kalkulowania taryf oraz z perspektywy równoważenia interesów odbiorców i firm energetycznych (co wynika wprost z ustawowych obowiązków Regulatora) – mówi prezes.

Czytaj więcej

Renata Mroczek, nowa prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Ceny Energii
Nowa szefowa URE: Taryfy na prąd mogą spaść, ale czy rachunki za prąd też?

Do końca tego roku stawka za samą energię elektryczną (bez opłat dystrybucyjnych) wynosi 572,64 zł/MWh. Tej ceny jednak nie płacimy, bo nadal obowiązuje mrożenie cen energii (500 zł za MWh) do końca tego roku. Od stycznia jednak stawki nie będą już mrożone i gospodarstwa domowe będą płacić za prąd stawki zatwierdzone przez prezesa URE. Te będą niższe niż 572,64 zł. Rząd oczekuje, że stawka ta będzie zbliżona do ceny ok. 500 zł za MWh. Taką opinię wyraża publicznie minister energii Miłosz Motyka.

Reklama
Reklama

Mniejszy VAT ulży klientom, pogrąży budżet? 

Zmagania z wnioskami taryfowymi odbywają się na tle trwającej dyskusji wokół projektu ustawy o obniżce cen energii o ok. 30 proc. prezydenta Nawrockiego, który proponuje m.in. zmiany w kalkulacji opłaty dystrybucyjnej, a także obniżkę podatku VAT. Sprawę dla PAP skomentowało Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Zdaniem tego resortu, skutek obniżenia stawki VAT z 23 proc. do 5 proc. na energię elektryczną będzie ujemny dla budżetu państwa i wynosi ok. 14 mld zł w warunkach 2026 r. – Oszacowanie skutków zostało sporządzone na podstawie danych GUS, dotyczących spożycia gospodarstw domowych, zużycia sektora instytucji rządowych i samorządowych, sektora instytucji niekomercyjnych oraz pozostałych sektorów w 2022 r., które zostały zwaloryzowane odpowiednimi wskaźnikami dotyczącymi energii elektrycznej – wskazał resort.

Z tymi wyliczeniami nie zgadza się Marcin Izdebski, jeden ze współautorów prezydenckiego projektu, będący członkiem Centrum Strategii Rozwojowych. – Według przedstawicieli obecnego rządu wpływ ten ma być 4-krotnie wyższy niż oszacowany przez Kancelarię Prezydenta. Rozbieżność wynika z błędu popełnionego w obliczeniach rządu, który przyjął do kalkulacji całe zużycie energii elektrycznej w Polsce i nie uwzględnił faktu, że podmioty gospodarcze VAT odliczają. Nie rozróżniono więc (zaskakująco jak na MF) VAT-u należnego od naliczonego – tłumaczy nam Izdebski. Przypomina on, że stawkę VAT już kilka lat temu obniżono do 5 proc. Wskazuje on wzór, jaki przyjęto w 2022 r. – Kiedy przygotowano ówczesny model obniżki VAT, szacowany koszt obniżki VAT wyniósł ok. 4,6 mld zł. Co ważne, powstawał on w szczycie kryzysu energetycznego, gdy ceny energii były rekordowe – tłumaczy. Mowa o tzw. tarczy inflacyjnej.

Czytaj więcej

Efektem propozycji Karola Nawrockiego miałoby być obniżenie rachunków za prąd o jedną trzecią. Ekspe
Ceny Energii
Prezydencka propozycja obniżki cen prądu krytykowana i chwalona

Prezydencki projekt ustawy, której założenia opublikowano 7 listopada, opiera się na czterech filarach. Pierwszy to likwidacja opłat: OZE, mocowej, kogeneracyjnej i przejściowej (te koszty miałyby być pokryte z przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, które obecnie stanowią przychód do budżetu). Drugi to ograniczenia systemu certyfikatów dla OZE. Wynikające z tego koszty także miałyby zostać pokryte z ETS. Trzeci filar to obniżenie składowych stawki dystrybucyjnej (składowa rachunku za prąd). Czwarty pomysł to obniżka VAT za prąd z 23 do 5 proc. Oprócz tego, że projekt postuluje ograniczenie zysków energetycznych spółek, to jednocześnie kosztowałby budżet około 14 mld zł.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Finansów (MF) Energetyka Ceny energii Energetyka zawodowa

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są bieżące propozycje obniżki VAT na prąd i jakie może to mieć skutki dla budżetu państwa?
  • Kiedy Urząd Regulacji Energetyki planuje zatwierdzenie nowych taryf za energię elektryczną?
  • Jakie są kluczowe elementy prezydenckiego projektu ustawy dotyczącej obniżki cen energii?
  • Jakie różnice w oszacowaniach kosztów obniżki VAT przedstawiają różne instytucje?

Pozostało jeszcze 92% artykułu

O tym, jakie będą ceny energii w taryfach zatwierdzanych przez Prezesa URE, przekonamy się w grudniu (najdalej 17 grudnia), po zatwierdzeniu wniosków przedstawionych przez spółki. Jednocześnie jednak Ministerstwo Finansów podało, ile może kosztować obniżka VAT, która jest jednym z narzędzi prezydenckiego projektu ustawy o obniżce cen energii.

URE wkrótce podejmie decyzje

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Grzegorz Kinelski, prezes Enei
Ceny Energii
Enea tłumaczy stawki dystrybucyjne i odpiera zarzuty
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Rekompensaty za zbyt wysokie ceny energii i gazu nadal nie trafiły do polskich firm
Ceny Energii
Rekompensaty za zbyt wysokie ceny energii i gazu nadal nie trafiły do polskich firm
Efektem propozycji Karola Nawrockiego miałoby być obniżenie rachunków za prąd o jedną trzecią. Ekspe
Ceny Energii
Prezydencka propozycja obniżki cen prądu krytykowana i chwalona
Resort chce ulżyć firmom i reaguje na apel samorządów ws. bonu ciepłowniczego
Ceny Energii
Resort chce ulżyć firmom i reaguje na apel samorządów ws. bonu ciepłowniczego
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „Tani prąd -33%”
Ceny Energii
„Tani prąd -33%”: Prezydent zapowiada obniżkę rachunków za energię
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama