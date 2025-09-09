Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są nowe zmiany w przepisach dotyczących mrożenia cen energii?

Co to jest bon ciepłowniczy i kto będzie mógł z niego skorzystać?

Jakie są koszty i planowane finanse przeznaczone na realizację nowych regulacji?

Rada Ministrów przyjęła projekty dwóch ustaw przygotowanych w Ministerstwie Energii. Pierwsza z nich przewiduje zamrożenie cen energii elektrycznej do końca 2025 roku oraz wprowadzenie bonu ciepłowniczego, co pozwoli skutecznie chronić polskie rodziny przed podwyżkami. Druga ustawa, dotycząca zapasów ropy i gazu, ma na celu zapewnienie ciągłości systemu zapasów obowiązkowych oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Zdaniem ministra energii Miłosza Motyki, zamrożenie cen prądu i wprowadzenie bonu ciepłowniczego pozwolą gospodarstwom domowym o najniższych dochodach skutecznie radzić sobie z nagłym wzrostem kosztów ogrzewania. – Nowe regulacje w sektorze ropy i gazu zapewnią z kolei ciągłość dostaw i wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne całego kraju. Bezpieczeństwo jest słowem kluczowym – zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie ogólnopolskim – mówi Miłosz Motyka.

Ceny energii do końca roku na stałym poziomie

Projekt ustawy przewiduje utrzymanie maksymalnej ceny energii elektrycznej w ostatnim kwartale 2025 roku na poziomie 500 zł/MWh – jest to niższa cena niż ta, która wynika z zatwierdzonych zmian taryf dla energii elektrycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dotychczasowy mechanizm mrożenia cen energii wygasa wraz z końcem września tego roku. Rozwiązanie będzie gwarantowało, że rachunki za prąd dla gospodarstw domowych nie wzrosną do końca tego roku.