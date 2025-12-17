Reklama

Czy zapłacimy więcej za prąd? Prezes URE zatwierdziła zmiany taryf

Prezes URE zatwierdziła zmiany taryf na sprzedaż energii elektrycznej w gospodarstwach domowych spółkom: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót, Tauron Sprzedaż GZE. Zatwierdzono także taryfy na dystrybucję energii elektrycznej na przyszły rok.

Publikacja: 17.12.2025 15:40

Czy zapłacimy więcej za prąd? Prezes URE zatwierdziła zmiany taryf

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w zatwierdzonych przez prezesa URE taryfach wyniesie 495,16 zł za MWh netto w 2026 r. (przed rokiem było to 572,64 zł za MWh). Koszt pozyskania samej energii to największa składowa na rachunku za energię elektryczną. Druga część rachunku to taryfa dystrybucyjna (wraz z innymi opłatami, jak mocowa i OZE) i ta dla gospodarstw domowych wzrośnie średnio o 7,6 proc. Może  to oznaczać, że finalnie sam rachunek za prąd nieznacznie wzrośnie, choć oficjalnych wyliczeń URE jeszcze nie ma.

Czytaj więcej

Ile kosztowałaby obniżka VAT na prąd? Trwa wojna na liczby, a nowe taryfy tuż tuż
Ceny Energii
Ile kosztowałaby obniżka VAT na prąd? Trwa wojna na liczby, a nowe taryfy tuż tuż

– Pamiętać należy, że taryfy te przenoszą także innego typu opłaty łączne. (…). Stawki dystrybucyjne dla grupy G będą rosły w zakresie niewiększym niż średnio 7,6 proc. – powiedziała Renata Mroczek prezes URE na konferencji prasowej.

Ile płaciliśmy dotychczas?

Pod koniec września Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na samą sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców uprawnionych – w tym gospodarstw domowych – obowiązujące w ostatnim kwartale tego roku. Średnia cena energii w tych taryfach wyniosła 572,64 zł za MWh, jednak dla gospodarstw domowych nadal obowiązuje mechanizm mrożenia cen na poziomie 500 zł/MWh netto. W przyszłym roku mrożenie się jednak już skończy.

Czytaj więcej

Taryfy na prąd spadną do końca roku. Gospodarstwa domowe mają ceny prądu zamrożone
Ceny Energii
Taryfy na prąd spadną do końca roku. Gospodarstwa domowe mają ceny prądu zamrożone
Reklama
Reklama

Prezes URE miała czas do 17 grudnia na zatwierdzenie taryf na energię elektryczną na 2026 r. Stawki te są o tyle ważne, że od 2023 r. ceny energii były mrożone i w ten sposób rządzący chronili obywateli przed znaczącymi podwyżkami cen wynikającymi m.in. z agresji Rosji na Ukrainę. Ten mechanizm był jednak zbyt kosztowny dla budżetu i obecny rząd wygaszał mrożenie cen wraz ze spadkiem cen na giełdzie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Organizacje Urząd Regulacji Energetyki (URE) Energetyka Energetyka zawodowa
Piotr Listwoń, prezes Towarowej Giełdy Energii
Ceny Energii
Prezes TGE: Zmiany na rynku energii i gazu – jak to widzi polska giełda?
W przyszłym roku wzrośnie koszt opłaty OZE
Ceny Energii
Opłaty mocowe i OZE ostro w górę. Czy rachunki za prąd wzrosną?
Ile kosztowałaby obniżka VAT na prąd? Trwa wojna na liczby, a nowe taryfy tuż tuż
Ceny Energii
Ile kosztowałaby obniżka VAT na prąd? Trwa wojna na liczby, a nowe taryfy tuż tuż
Grzegorz Kinelski, prezes Enei
Ceny Energii
Enea tłumaczy stawki dystrybucyjne i odpiera zarzuty
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Rekompensaty za zbyt wysokie ceny energii i gazu nadal nie trafiły do polskich firm
Ceny Energii
Rekompensaty za zbyt wysokie ceny energii i gazu nadal nie trafiły do polskich firm
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama