Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w zatwierdzonych przez prezesa URE taryfach wyniesie 495,16 zł za MWh netto w 2026 r. (przed rokiem było to 572,64 zł za MWh). Koszt pozyskania samej energii to największa składowa na rachunku za energię elektryczną. Druga część rachunku to taryfa dystrybucyjna (wraz z innymi opłatami, jak mocowa i OZE) i ta dla gospodarstw domowych wzrośnie średnio o 7,6 proc. Może to oznaczać, że finalnie sam rachunek za prąd nieznacznie wzrośnie, choć oficjalnych wyliczeń URE jeszcze nie ma.
– Pamiętać należy, że taryfy te przenoszą także innego typu opłaty łączne. (…). Stawki dystrybucyjne dla grupy G będą rosły w zakresie niewiększym niż średnio 7,6 proc. – powiedziała Renata Mroczek prezes URE na konferencji prasowej.
Pod koniec września Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na samą sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców uprawnionych – w tym gospodarstw domowych – obowiązujące w ostatnim kwartale tego roku. Średnia cena energii w tych taryfach wyniosła 572,64 zł za MWh, jednak dla gospodarstw domowych nadal obowiązuje mechanizm mrożenia cen na poziomie 500 zł/MWh netto. W przyszłym roku mrożenie się jednak już skończy.
Prezes URE miała czas do 17 grudnia na zatwierdzenie taryf na energię elektryczną na 2026 r. Stawki te są o tyle ważne, że od 2023 r. ceny energii były mrożone i w ten sposób rządzący chronili obywateli przed znaczącymi podwyżkami cen wynikającymi m.in. z agresji Rosji na Ukrainę. Ten mechanizm był jednak zbyt kosztowny dla budżetu i obecny rząd wygaszał mrożenie cen wraz ze spadkiem cen na giełdzie.
