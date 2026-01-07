Reklama

Rok 2026 będzie kluczowy dla branży energetycznej. Jak to wpłynie na ceny prądu?

To będzie ważny rok dla branży energetycznej. Szykuje się wiele zmian i nowych inwestycji. O perspektywach i oczekiwaniach związanych z 2026 rokiem z przedstawicielami czołowych polskich firm energetycznych rozmawiał portal WNP.

Publikacja: 07.01.2026 16:04

2026 rok w energetyce. Perspektywy i oczekiwania przedstawicieli branży

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Rok 2026 przyniesie sporo wydarzeń, które wpłyną na rynek energetyczny. Przedstawiciele branży spodziewają się ważnych, nowych regulacji i rozwoju kluczowych inwestycji. 

Najważniejsze wydarzenia w energetyce 2026. Co będą oznaczać dla odbiorców?

O najważniejsze wydarzenia w w 2026 roku portal WNP zapytał szefów czołowych polskich firm energetycznych, takich jak: Enea, E.ON, Orlen, Polenergia i Respect Energy Holding.

Wśród najistotniejszych kwestii wymienić można zmiany w regulacji dystrybucji energii elektrycznej. 

„Spodziewamy się zmian w obszarze regulacji taryf dystrybucyjnych. Powołany niedawno przez Ministerstwo Energii zespół do spraw poprawy efektywności kształtowania taryf sieciowych energii elektrycznej ma przygotować nowe zasady kształtowania taryf. Potencjalne zmiany mają dotyczyć składnika stałego oraz zmiennego stawki sieciowej za usługi przesyłania i dystrybucji energii” – powiedział portalowi WNP Grzegorz Kinelski, prezes Enei.

Jego zdaniem, zakończenie mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych otworzy rynek i klientów na nowe produkty i modele ofertowe.

Przedstawiciele branży zwracają również uwagę, że bardzo istotną datą będzie 19 października. To wtedy ma nastąpić pełne wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

„Wejście w życie CSIRE i przejście na model, w którym dane staną się fundamentem funkcjonowania sektora, oznacza ujednolicenie i centralizację danych pomiarowych oraz całkowitą zmianę sposobu rozliczeń, przygotowywania ofert i obsługi klientów” – mówi Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.

Jak dodaje, obowiązkiem branży będzie doprowadzenie do tego, by CSIRE w połączeniu z inteligentnym opomiarowaniem przyniosło odbiorcom wymierne korzyści, a nie wyłącznie dodatkowe koszty.

2026 rokiem nowych inwestycji 

Szefowie firm energetycznych podkreślają również ogromną rolę nowych inwestycji.

„Decyzje inwestycyjne w kolejnych farmach na morzu, ale też w OZE na lądzie, będą w 2026 r. przesądzać o tym, jak będzie wyglądał polski miks energetyczny w kolejnych latach” – uważa Sławomir Staszak, członek zarządu Orlenu ds. Energy.

„W 2026 r. wchodzimy z Bałtykiem 2 i Bałtykiem 3 w etap najbardziej »namacalny«, czyli właściwe prace instalacyjne na morzu. To moment przełomowy” – podkreśla Piotr Sujecki, wiceprezes Polenergii.

Czytaj więcej: Ten jeden dzień zmieni rynek energii. Szefowie czołowych polskich firm energetycznych o 2026 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ceny energii ceny prądu prąd energia
