2026 rok w energetyce. Perspektywy i oczekiwania przedstawicieli branży
Rok 2026 przyniesie sporo wydarzeń, które wpłyną na rynek energetyczny. Przedstawiciele branży spodziewają się ważnych, nowych regulacji i rozwoju kluczowych inwestycji.
O najważniejsze wydarzenia w w 2026 roku portal WNP zapytał szefów czołowych polskich firm energetycznych, takich jak: Enea, E.ON, Orlen, Polenergia i Respect Energy Holding.
Wśród najistotniejszych kwestii wymienić można zmiany w regulacji dystrybucji energii elektrycznej.
„Spodziewamy się zmian w obszarze regulacji taryf dystrybucyjnych. Powołany niedawno przez Ministerstwo Energii zespół do spraw poprawy efektywności kształtowania taryf sieciowych energii elektrycznej ma przygotować nowe zasady kształtowania taryf. Potencjalne zmiany mają dotyczyć składnika stałego oraz zmiennego stawki sieciowej za usługi przesyłania i dystrybucji energii” – powiedział portalowi WNP Grzegorz Kinelski, prezes Enei.
Jego zdaniem, zakończenie mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych otworzy rynek i klientów na nowe produkty i modele ofertowe.
Przedstawiciele branży zwracają również uwagę, że bardzo istotną datą będzie 19 października. To wtedy ma nastąpić pełne wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).
„Wejście w życie CSIRE i przejście na model, w którym dane staną się fundamentem funkcjonowania sektora, oznacza ujednolicenie i centralizację danych pomiarowych oraz całkowitą zmianę sposobu rozliczeń, przygotowywania ofert i obsługi klientów” – mówi Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.
Jak dodaje, obowiązkiem branży będzie doprowadzenie do tego, by CSIRE w połączeniu z inteligentnym opomiarowaniem przyniosło odbiorcom wymierne korzyści, a nie wyłącznie dodatkowe koszty.
Szefowie firm energetycznych podkreślają również ogromną rolę nowych inwestycji.
„Decyzje inwestycyjne w kolejnych farmach na morzu, ale też w OZE na lądzie, będą w 2026 r. przesądzać o tym, jak będzie wyglądał polski miks energetyczny w kolejnych latach” – uważa Sławomir Staszak, członek zarządu Orlenu ds. Energy.
„W 2026 r. wchodzimy z Bałtykiem 2 i Bałtykiem 3 w etap najbardziej »namacalny«, czyli właściwe prace instalacyjne na morzu. To moment przełomowy” – podkreśla Piotr Sujecki, wiceprezes Polenergii.
