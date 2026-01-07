Rok 2026 przyniesie sporo wydarzeń, które wpłyną na rynek energetyczny. Przedstawiciele branży spodziewają się ważnych, nowych regulacji i rozwoju kluczowych inwestycji.

Najważniejsze wydarzenia w energetyce 2026. Co będą oznaczać dla odbiorców?

O najważniejsze wydarzenia w w 2026 roku portal WNP zapytał szefów czołowych polskich firm energetycznych, takich jak: Enea, E.ON, Orlen, Polenergia i Respect Energy Holding.

Wśród najistotniejszych kwestii wymienić można zmiany w regulacji dystrybucji energii elektrycznej.

„Spodziewamy się zmian w obszarze regulacji taryf dystrybucyjnych. Powołany niedawno przez Ministerstwo Energii zespół do spraw poprawy efektywności kształtowania taryf sieciowych energii elektrycznej ma przygotować nowe zasady kształtowania taryf. Potencjalne zmiany mają dotyczyć składnika stałego oraz zmiennego stawki sieciowej za usługi przesyłania i dystrybucji energii” – powiedział portalowi WNP Grzegorz Kinelski, prezes Enei.

Jego zdaniem, zakończenie mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych otworzy rynek i klientów na nowe produkty i modele ofertowe.