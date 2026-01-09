Aktualizacja: 09.01.2026 17:07 Publikacja: 09.01.2026 16:53
Tankowiec Olina, który według publicznej bazy danych Equasis płynął pod banderą Timoru Wschodniego, opuścił wcześniej wenezuelskie wody terytorialne i powrócił na ten obszar. Zatrzymanie rozpoczęło się w piątek, 9 stycznia, poinformowało agencję Reutera źródło zaznajomione z branżą żeglugową.
Według źródła tankowiec Olina opuścił Wenezuelę w zeszłym tygodniu, krótko po schwytaniu Nicolása Maduro przez amerykańskie siły specjalne. W tym czasie jednostka była w pełni załadowana ropą. Tankowiec powrócił również na wybrzeże Wenezueli w pełni załadowany.
W styczniu 2025 roku ten sam tankowiec (wówczas o nazwie Minerva M.) został objęty sankcjami USA. Waszyngton uznał go za część floty cieni Putina. Te informacje potwierdził też The Wall Street Journal, powołując się na urzędników i firmę śledzącą ruch statków Vanguard. Według gazety, tankowiec był wcześniej objęty sankcjami USA za transport rosyjskiej ropy.
Zajęty tankowiec nieustannie zmieniał bandery i nazwy. Według VesselFinder, w 2025 roku Olina pływała pod banderą Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Oprócz sankcji USA, tankowiec podlega sankcjom UE i Wielkiej Brytanii.
To piąta jednostka floty cieni transportującej ropę rosyjską, wenezuelską i irańską z ominięciem sankcji, którą zajęli Amerykanie. Na początku stycznia doszło do abordażu tankowca Marinera na północnym Atlantyku. Zatrzymanie nastąpiło zgodnie z nakazem sądu federalnego i poleceniem prezydenta USA. W zajęciu pomagały wyspecjalizowane oddziały brytyjskie.
Ta jednostka też zmieniała nazwy i bandery. Pierwotnie nosiła nazwę Bella 1 i pływała pod banderą Panamy. Tankowiec próbował zbliżyć się do wybrzeży Wenezueli pomimo blokady ogłoszonej przez Donalda Trumpa w grudniu. Gdy statek zaczął oddalać się od wybrzeży Ameryki Południowej, w pościg ruszyły jednostki Straży Przybrzeżnej USA. W odpowiedzi załoga tankowca podniosła rosyjską banderę i zmieniła nazwę na Marinera. Statek pod tą nazwą, znajdujący się na liście sankcji Departamentu Skarbu USA, widnieje również w rosyjskim rejestrze statków.
Zmiana barw nie pomogła, jak również eskorta rosyjskiej łodzi podwodnej. Oprócz tankowców Marinera i Olina, w styczniu 2026 r. wojsko amerykańskie przejęło tankowiec M Sophia na Morzu Karaibskim. Wcześniej – w grudniu 2025 r. Stany Zjednoczone przejęły dwa tankowce u wybrzeży Wenezueli: 10 grudnia wojsko amerykańskie zatrzymało tankowiec Skipper, a 20 grudnia – supertankowiec Centuries.
