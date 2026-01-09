Reklama

Kolejny abordaż tankowca floty cieni. Amerykanie się rozpędzają

Marynarka Wojenna USA „jest w trakcie przejmowania” tankowca Olina u wybrzeży Trynidadu i Tobago. To już piąty tankowiec floty cieni, który zajmują Amerykanie. Ładownie tankowca są zalane ropą.

Publikacja: 09.01.2026 16:53

Kolejny abordaż tankowca floty cieni. Amerykanie się rozpędzają

Foto: Marcelo del Pozo/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Tankowiec Olina, który według publicznej bazy danych Equasis płynął pod banderą Timoru Wschodniego, opuścił wcześniej wenezuelskie wody terytorialne i powrócił na ten obszar. Zatrzymanie rozpoczęło się w piątek, 9 stycznia, poinformowało agencję Reutera źródło zaznajomione z branżą żeglugową.

USA zajęły kolejny tankowiec floty cieni. Zmiana bandery nie pomogła

Według źródła tankowiec Olina opuścił Wenezuelę w zeszłym tygodniu, krótko po schwytaniu Nicolása Maduro przez amerykańskie siły specjalne. W tym czasie jednostka była w pełni załadowana ropą. Tankowiec powrócił również na wybrzeże Wenezueli w pełni załadowany.

Czytaj więcej

Przejęty przez USA rosyjski tankowiec Marinera
Ropa
Amerykanie wyładowali rosyjską ropę. Dołączy do surowca z Wenezueli

W styczniu 2025 roku ten sam tankowiec (wówczas o nazwie Minerva M.) został objęty sankcjami USA. Waszyngton uznał go za część floty cieni Putina. Te informacje potwierdził też The Wall Street Journal, powołując się na urzędników i firmę śledzącą ruch statków Vanguard. Według gazety, tankowiec był wcześniej objęty sankcjami USA za transport rosyjskiej ropy.

Zajęty tankowiec nieustannie zmieniał bandery i nazwy. Według VesselFinder, w 2025 roku Olina pływała pod banderą Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Oprócz sankcji USA, tankowiec podlega sankcjom UE i Wielkiej Brytanii.

Reklama
Reklama

Pięć tankowców zajętych w miesiąc

To piąta jednostka floty cieni transportującej ropę rosyjską, wenezuelską i irańską z ominięciem sankcji, którą zajęli Amerykanie. Na początku stycznia doszło do abordażu tankowca Marinera na północnym Atlantyku. Zatrzymanie nastąpiło zgodnie z nakazem sądu federalnego i poleceniem prezydenta USA. W zajęciu pomagały wyspecjalizowane oddziały brytyjskie.

Ta jednostka też zmieniała nazwy i bandery. Pierwotnie nosiła nazwę Bella 1 i pływała pod banderą Panamy. Tankowiec próbował zbliżyć się do wybrzeży Wenezueli pomimo blokady ogłoszonej przez Donalda Trumpa w grudniu. Gdy statek zaczął oddalać się od wybrzeży Ameryki Południowej, w pościg ruszyły jednostki Straży Przybrzeżnej USA. W odpowiedzi załoga tankowca podniosła rosyjską banderę i zmieniła nazwę na Marinera. Statek pod tą nazwą, znajdujący się na liście sankcji Departamentu Skarbu USA, widnieje również w rosyjskim rejestrze statków.

Zmiana barw nie pomogła, jak również eskorta rosyjskiej łodzi podwodnej. Oprócz tankowców Marinera i Olina, w styczniu 2026 r. wojsko amerykańskie przejęło tankowiec M Sophia na Morzu Karaibskim. Wcześniej – w grudniu 2025 r. Stany Zjednoczone przejęły dwa tankowce u wybrzeży Wenezueli: 10 grudnia wojsko amerykańskie zatrzymało tankowiec Skipper, a 20 grudnia – supertankowiec Centuries.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Gospodarka Sankcje gospodarcze USA tankowiec flota cieni
Wydobycie ropy w Norwegii może maleć
Ropa
Wydobycie ropy w Norwegii może maleć
Przejęty przez USA rosyjski tankowiec Marinera
Ropa
Amerykanie wyładowali rosyjską ropę. Dołączy do surowca z Wenezueli
Ropa z Wenezueli tylko za pośrednictwem USA. Dlatego ma być po 50 dolarów
Ropa
Ropa z Wenezueli tylko za pośrednictwem USA. Dlatego ma być po 50 dolarów
Tankowiec Bella 1 w Cieśninie Singapurskiej po tym, jak Straż Przybrzeżna USA, według oficjalnych in
Ropa
Amerykański abordaż rosyjskiego tankowca. Rosyjski okręt podwodny nie pomógł
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Chevron dzieli skórę na Łukoilu. Warta jest 22 mld dolarów
Ropa
Chevron dzieli skórę na Łukoilu. Warta jest 22 mld dolarów
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama