Tankowiec Olina, który według publicznej bazy danych Equasis płynął pod banderą Timoru Wschodniego, opuścił wcześniej wenezuelskie wody terytorialne i powrócił na ten obszar. Zatrzymanie rozpoczęło się w piątek, 9 stycznia, poinformowało agencję Reutera źródło zaznajomione z branżą żeglugową.

USA zajęły kolejny tankowiec floty cieni. Zmiana bandery nie pomogła

Według źródła tankowiec Olina opuścił Wenezuelę w zeszłym tygodniu, krótko po schwytaniu Nicolása Maduro przez amerykańskie siły specjalne. W tym czasie jednostka była w pełni załadowana ropą. Tankowiec powrócił również na wybrzeże Wenezueli w pełni załadowany.

W styczniu 2025 roku ten sam tankowiec (wówczas o nazwie Minerva M.) został objęty sankcjami USA. Waszyngton uznał go za część floty cieni Putina. Te informacje potwierdził też The Wall Street Journal, powołując się na urzędników i firmę śledzącą ruch statków Vanguard. Według gazety, tankowiec był wcześniej objęty sankcjami USA za transport rosyjskiej ropy.

Zajęty tankowiec nieustannie zmieniał bandery i nazwy. Według VesselFinder, w 2025 roku Olina pływała pod banderą Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Oprócz sankcji USA, tankowiec podlega sankcjom UE i Wielkiej Brytanii.