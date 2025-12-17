Aktualizacja: 18.12.2025 08:17 Publikacja: 17.12.2025 20:24
Najwięksi sprzedawcy energii w Polsce raportują wstępne możliwe straty na taryfach zatwierdzonych przez prezesa URE za energię elektryczną, która będzie wynosić ponad 495 zł za MWh. Ta stawka może nie pokryć spółkom kosztów pozyskania energii na przyszły rok.
Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron jako pierwsze duże spółki energetyczne poinformowały, że identyfikują potencjalne straty na nowych taryfach. Nieoficjalnie słyszymy, że dla spółek optymalnym poziomem byłyby taryfy między 520 a 540 zł za MWh. Oznaczałoby to jednak podwyżki cen energii w przyszłym roku.
Tauron nie czekał długo, bo już dwie godziny po oficjalnym komunikacie opublikował potencjalne skutki nowych taryf na finanse spółki. Biorąc pod uwagę zatwierdzoną cenę sprzedaży energii elektrycznej oraz działając zgodnie z prawem MSR 37 (Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe), zidentyfikowana została konieczność utworzenia w IV kwartale 2025 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie Sprzedaż i Handel Hurtowy, która została wstępnie oszacowana na poziomie około 160 mln zł – tłumaczy spółka, dodając, że ostateczna wartość może się zmienić.
PGE także nie czekało i niedługo po oficjalnym komunikacie URE spółka opublikowała raport bieżący identyfikując potencjalną stratę wys. 560 mln zł w związku z nowymi taryfami URE. – PGE w związku z brakiem pełnego pokrycia kosztów oraz prognozowanym ryzykiem wyższego niż uznany przez URE kosztu bilansowania i dopasowania profilu zużycia, identyfikuje w segmencie Obrót potencjalną stratę w wysokości 560 mln zł – podała spółka w komunikacie giełdowym.
Spółka tłumaczy, że brak pełnego pokrycia kosztów będzie skutkował zawiązaniem w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za 2025 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia.
Pozostałe dwie największe spółki w kraju, a więc Enea i Energa jeszcze raportów giełdowych nie przekazały, ale także i w ich przypadku trzeba spodziewać się strat.
Przypomnijmy, że prezes URE zatwierdziła zmiany taryf na sprzedaż energii elektrycznej w gospodarstwach domowych spółkom: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót, Tauron Sprzedaż GZE. Zatwierdzono także taryfy na dystrybucję energii elektrycznej na przyszły rok.
– Od 1 stycznia 2026 r. dla gospodarstw domowych, które korzystają z taryfy na sprzedaż energii elektrycznej zatwierdzonej przez prezesa URE cena za MWh wyniesie średnio 495,16 zł. Tym samym będzie ona niższa od tzw. ceny „mrożonej” obowiązującej w 2025 r. – przekazała Renata Mroczek, prezes URE.
W związku ze spadkami cen na rynku hurtowym w stosunku do cen z kontraktów długoterminowych zawieranych w 2024 r. ceny energii elektrycznej w taryfach sprzedawców na 2026 r., zatwierdzone przez prezesa URE, są niższe w stosunku do taryf zatwierdzonych na 2025 r. – wyniosły średnio 495,16 zł/MWh, co oznacza spadek o ok. 14 proc. w porównaniu do cen z taryf zatwierdzonych na IV kwartał 2025 r. i ok. 1 proc. do ceny mrożonej.
