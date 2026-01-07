Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są cele nowelizacji Prawa energetycznego?

Jak nowe przepisy mają przyspieszyć inwestycje w OZE, magazyny energii i biogazownie?

Jak zmieni się proces przyłączania instalacji do sieci elektroenergetycznej?

Jakie znaczenie ma koncepcja "cable pooling"?

Jakie działania podejmuje rząd, by uniknąć blackoutu podobnego jak na Półwyspie Iberyjskim?

Projekt ustawy, który trafi teraz do Sejmu, ma zmienić zasady przyłączania instalacji OZE do sieci elektroenergetycznych. – Reforma przyspieszy inwestycje, wspierając rozwój OZE, magazynów energii i biogazowni. Przepisy zwiększą dostępność mocy przyłączeniowych, a odbiorcy końcowi zyskają większą kontrolę nad swoimi kosztami. Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo systemu, stabilność sieci, pewność inwestycyjną i – w efekcie – obniżyć ceny energii, pozycjonując polskie rozwiązania jako referencyjne w Unii Europejskiej – powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Miłosz Motyka, minister energii. Projekt stanowi element pakietu antyblackoutowego. Projekt jednak nakłada na inwestorów nowe obowiązki i opłaty, co było przedmiotem dyskusji z ministerstwem klimatu i środowiska.

Na konferencji po posiedzeniu rządu 2026 r. został przedstawiony jako kluczowy dla przyspieszenia transformacji energetycznej, zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i legislacyjnym. W sferze inwestycji zapowiedziano uruchomienie pierwszych morskich farm wiatrowych do krajowego systemu elektroenergetycznego (projekt Baltic Power Orlenu). Rząd poinformował o zapewnieniu pieniędzy na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz na rekordowe inwestycje w sieci i magazyny energii, co wzmacnia fundamenty infrastrukturalne pod rosnący udział OZE w miksie.

Cel nowej ustawy sieciowej

Po stronie legislacyjnej podkreślono konieczność dostosowania polskiego prawodawstwa do tempa i skali planowanych inwestycji. – Rząd realizuje transformację energetyczną w sposób „w pełni sprawiedliwy” – łącząc działania inwestycyjne z reformą przepisów – powiedział minister. Na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy nowelizującej Prawo energetyczne, zaprezentowany jako narzędzie porządkujące krytyczne zasady funkcjonowania systemu energetycznego.