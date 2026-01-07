Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zagadnienia są punktem spornym pomiędzy resortem energii a ministerstwem klimatu w kontekście nowej ustawy sieciowej?

W jaki sposób nowe przepisy mogą wpłynąć na inwestorów OZE i ich obowiązki finansowe?

Jakie zmiany w procesie przyłączania do sieci elektroenergetycznej planowane są przez nowelizację prawa energetycznego?

Czy nowe przepisy będą miały zastosowanie do inwestorów, którzy już uzyskali warunki przyłączenia i jak to wpłynie na ich projekty?

Jakie mechanizmy są wdrażane w celu ograniczenia spekulacji związanych z warunkami przyłączenia?

Jakie są obawy związane z potencjalnym wzrostem kosztów dla branży OZE w wyniku nowych regulacji?

Do 2030 r. może powstać ok. 60 GW nowej mocy w OZE, bo na taką moc opiewają wydane warunki przyłączania i umowy przyłączeniowe dla nowych instalacji. Dla porównania na koniec 2025 r. do polskiego systemu energetycznego podłączonych było już ponad 35,6 zielonych GW.

Wydane już warunki przyłączenia na kolejne GW mocy nie oznaczają jednak wprost, że nowe źródła OZE w ogóle powstaną i będą efektywnie pracować na potrzeby systemu energetycznego. Polskie Sieci Elektroenergetyczne będące w nadzorze pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej (w randze wiceministra energii) apelowały o zmiany i urealnienie tego procesu przyłączeń. PSE sygnalizuje, że warunki przyłączenia już teraz czterokrotnie przekraczają możliwości systemu przesyłowego, a rozbudowa sieci przekłada się na wysokość naszych rachunków za energię. Nowa ustawa sieciowa (nowelizacja prawa energetycznego), nad którą rząd pracuje od marca ub. roku ma to zmienić. Patronuje jej minister energii Miłosz Motyka, ale także prezes PSE Grzegorz Onichimowski.

Wzrosną koszty po stronie inwestorów OZE

Zapisy projektu wielokrotnie się zmieniały, a na posiedzenie Rady Ministrów ma trafić projekt z 22 grudnia ub.r. W ramach usprawnienia procesu planowania rozwoju sieci elektroenergetycznej i czasu przyłączenia, resort energii chce wprowadzić rozwiązania pozwalające na uwolnienie mocy z nierealizowanych warunków przyłączenia oraz „urealniające i racjonalizujące opłaty związane z przyłączeniem w związku z obserwowanymi w ostatnich latach dynamicznymi zmianami na rynku energii”. Rozwiązania mają polegać m.in. na zwiększeniu kwoty zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie z 30 zł na 60 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia i jednocześnie podniesieniu maksymalnej wartości zaliczki z 3 000 000 zł na 6 000 000 zł.

Projekt rozszerza też obowiązek wnoszenia zaliczki na wszystkie podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. Podmioty, które dotychczas nie są do tego zobowiązane będą zmuszone do złożenia zaliczki, a podmioty, które uiściły zaliczkę w wysokości 30 zł określoną dotychczas obowiązującymi przepisami będą zobowiązane do uzupełnienia zaliczki do wysokości 60 zł określonej w projekcie.