Cenowy koszmar biznesu powoli przechodzi do przeszłości. Energia tanieje

Przedsiębiorstwa od blisko dwóch lat zmagają się z wysokimi cenami energii. Jak wynika z ankiety ujętej w raporcie „Rynek energii w Polsce” autorstwa firmy E.ON, ponad 67 proc. ankietowych mikro- i małych przedsiębiorstw wskazuje, że wzrost cen energii elektrycznej, opału i gazu ma największy wpływ na ich działalność. Jak jednak przekonuje Piotr Grzejszczak, menedżer w dziale rynku hurtowego E.ON, ceny energii powoli idą w dół i perspektywa dla odbiorców energii powinna być coraz lepsza.

Skokowy wzrost cen energii przełożył się na ograniczanie jej zużycia przez firmy. W I kwartale 2023 r. zużycie energii w przemyśle wyniosło 17,7 TWh w stosunku do 19,7 TWh w analogicznym okresie ubiegłego roku. To oznacza spadek zapotrzebowania rok do roku o ok. 10 proc. W tym czasie zapotrzebowanie pozostałych odbiorców (głównie handlu i gospodarstw domowych) wzrosło o 2 proc., do 27,7 TWh. Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że w 2023 r. lipcowe i sierpniowe zapotrzebowanie odbiorców było najniższe od dekady. Spadek wyniósł rok do roku 5 proc. „Słabnący popyt na energię będzie wywierać presję na spadek cen energii elektrycznej i surowców energetycznych na krajowym rynku” – czytamy w raporcie.

Wciąż jednak – jak wynika z ankiety przeprowadzonej na grupie 500 firm dla Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor – wysokie koszty prowadzenia biznesu, w tym energii, oraz wzrost przeterminowanych zobowiązań to główne wyzwania firm w drugiej połowie tego roku.

Wysokie koszty energii uznały za największe wyzwanie firmy średnie (36 proc.) oraz przedstawiciele sektora przetwórstwa przemysłowego (37 proc.), w którym skupione są najbardziej energochłonne branże. Są to m.in. branża hutnicza, w tym huty szkła, chemiczna, producenci nawozów, materiałów budowlanych, w tym płytek ceramicznych, metali, wyrobów z surowców mineralnych czy drewna lub papieru. Wysokie zużycie energii charakteryzuje również branżę piekarniczo-cukierniczą. Obawy o wpływ wysokich kosztów energii na prowadzenie działalności towarzyszą także co czwartej firmie handlowej i co piątej usługowej oraz budowlanej. Najmniej wysokich kosztów energii obawiają się przedstawiciele branży transportowej – wskazuje na nie co 12. przedsiębiorca.