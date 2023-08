Czytaj więcej Ceny Energii UOKiK przygląda się umowom na sprzedaż prądu Ponad 100 wniosków o podejrzenie zawyżenia części rachunku za energię elektryczną wpłynęło do urzędu antymonopolowego. Zgłoszenia dotyczą spółek z Grupy Tauron.

Obecnie gospodarstwa domowe płacą za prąd stawki z 2022 r., czyli około 414 zł za MWh. Stawki na 2023 r., a więc taryfy zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wynoszą w zależności od firm od ok. 1057 do 1130 zł/MWh. Różnicę między tą kwotą a taryfą, spółkom obrotu pokrywa Fundusz Wypłaty Różnicy Cen (FWRC), który zasilany jest środkami pochodzącymi z Funduszu COVID 19 a ten m.in. opłatami od nadmiernych zysków spółek elektroenergetycznych. Z danych na początku lipca wynika, że z tytułu samych odpisów od spółek wytwórczych i sprzedażowych prądu i gazu do FWRC trafiło łącznie ok. 6,8 mld zł. W związku z tzw. ustawą gazową oraz tzw. ustawami prądowymi na rekompensaty przekazano dotychczas ok. 13,1 mld zł spółkom obrotu.

Skąd środki na dodatkowe obniżki cen prądu?

W treści poprawek ani na komisji sejmowej nie podano jakie będzie źródło finansowania kolejnej obniżki, ale resort klimatu i środowiska w odpowiedziach na pytania naszej redakcji sugeruje, że będzie to samo źródło finansowania co obecnie. Na potrzeby ustaw o mrożeniu cen energii szacowano jeszcze jesienią 2022 r., że łączne wydatki będą wynosiły ok. 46 mld zł. W związku z trwającą od ponad pół roku realizacją wypłat rekompensat oraz w związku ze stabilizacją sytuacji na rynku energii możliwa była aktualizacja tych założeń. „Obecnie przewiduje się, że łączne koszty ww. ustaw wyniosą ok. 40 mld zł. Koszty te uwzględniają procedowane obecnie rozszerzenie wsparcia w postaci podniesienia o 1 MWh limitów zużycia energii, wobec których obowiązuje zamrożenie cen i stawek opłat, oraz obniżenie ceny maksymalnej z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh na okres ostatniego kwartału 2023 r.” – informuje nas Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Oznacza to, że 6 mld zł swoistej "nadwyżki" szacunków, pokryją 5 proc. kolejnych obniżek cen prądu.

Zapytaliśmy też o koszty mrożenia cen gazu. Mechanizm ograniczający cenę paliw gazowych w 2023 r., wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów świadczących niektóre kluczowe usługi publiczne, wprowadza maksymalną cenę paliw gazowych, stosowaną z odbiorcami paliw gazowych objętych taryfą, która wynosi 200,17 zł/MWh. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy zamrożono również koszt usług dystrybucyjnych oraz innych opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami objętymi taryfą. Szacowany koszt mechanizmów chroniących gospodarstwa domowe przed wzrostem cen paliw gazowych w 2023 r. wynosi obecnie ok. 20 mld zł.

To jednak nie koniec. Do wyliczanki należy dodać także koszty ograniczenia wzrostów cen ciepła systemowego. W czasie posiedzenia Podkomisji stałej do spraw ropy naftowej i gazu ziemnego, która odbyła się 17 sierpnia Radosław Tabak, naczelnik Wydziału Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przekazał, że jak do tej pory na rekompensaty i wyrównania w ramach tego mechanizmu wsparcia odbiorców ciepła wydano ok. 2,4 mld zł. Wydatki mogą być większe bo od października, rusza kolejny sezon grzewczy. „ Przed nami jeszcze pierwsze trzy miesiące sezonu grzewczego, oznacza, że to, że przed nami do wydania kolejne środki na wyrównania. Ich wielkość będzie zależeć od zimy i temperatur – wyjaśniał Tabak.