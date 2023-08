Producenci OZE rozczarowani pomysłem rządu, przemysł się cieszy

Ucierpią stare wiatraki

Jak mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, obniżenie obowiązku OZE do 5 proc. uderzy głównie w te farmy wiatrowe, które powstawały w Polsce do połowy 2016 r. – Do tego czasu system świadectw pochodzenia był głównym instrumentem wsparcia dla producentów zielonej energii. Na początku 2017 r. z systemu korzystało ok. 1400 podmiotów wytwarzających energie w ok. 8,5 tys. instalacji, czego ponad 50 proc. stanowiły wiatrowe instalacje. Obecnie tylko niektóre instalacje OZE, w tym właśnie wiatrowe i słoneczne, są poddane mrożeniu cen energii, a nie dotyczy to paliw kopalnych i innych OZE i dlatego spodziewany spadek cen w wyniku nadpodaży w następstwie drastycznego obniżenia obowiązku najbardziej uderzy w farmy wiatrowe. Szczególnie odczują to przedsiębiorcy, którzy bazują na tym systemie wsparcia, a mają jeszcze niespłacone kredyty. Przy wysokiej inflacji i wysokich stopach procentowych mogą popaść w kłopoty finansowe – uważa Wiśniewski. Większość farm wiatrowych była budowana za wieloletnie kredyty bazujące na długoterminowych kontraktach na sprzedaż świadectw.

Wiśniewski mówi, że rząd kolejny raz chce zmienić przepisy w trakcie gry. – W ocenie skutków regulacji brak wykazu firm i informacji, jak z roku na rok zmienia się liczba podmiotów, które korzystają z 15-letniego systemu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów. Jest mowa o ok. 3 tys. producentów energii, bez podania ich struktury. Dopiero takie przejrzyste informacje poparte analizą pozwoliłyby ocenić, na ile zmniejszenie obowiązku jest uzasadnione – dodaje.