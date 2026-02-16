Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego pracę nad małą strategią energetyczną trwały ponad dwa lata?

Jakie są kluczowe etapy przyjęcia Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu?

Jakie są różnice zdań między ministerstwami energii i klimatu?

Jakie poprawki do projektu zgłosiło Ministerstwo Klimatu?

Jakie konsekwencje dla Polski może mieć opóźnienie przyjęcia strategii energetycznej?

Co przewidują nowe założenia dotyczące produkcji energii w Polsce do 2040 r.?

Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) do 2030 r., z perspektywą do 2040 r., czyli tzw. mała strategia energetyczna, która nakreśla plany rozwoju polskiej energetyki, ma pojawić się w najbliższym czasie na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów. W tle nadal tli się konflikt między ministerstwami energii i klimatu.

Reklama Reklama

KPEiK w marcu na posiedzeniu rządu

Dokument, nad którym prace trwają już od ponad dwóch lat, jest jeszcze rozpatrywany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. – Projekt Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu jest obecnie w trakcie uzgodnień w ramach Komitetu do Spraw Europejskich (KSE) i Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) – informuje nas minister energii Miłosz Motyka.

W najbliższych tygodniach KPEiK ma trafić na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Poza MKiŚ uwagi do projektu zgłosiły także ministerstwa: finansów, rolnictwa, aktywów państwowych oraz infrastruktury.