Co kosztowało najwięcej?

Najwięcej dopłaciliśmy do cen prądu, bo system był niemal powszechny i trwał najdłużej. Mechanizm mrożenia cen i stawek opłat na poziomie z 2022 r. dla odbiorców w gospodarstwach domowych (do określonego rocznego limitu zużycia energii elektrycznej – mechanizm ten funkcjonował w 2023 r. oraz w pierwszej połowie 2024 r.) kosztował 25,9 mld zł, z czego za 2023 r. – 19,9 mld zł a za pierwsze półrocze 2024 r. – 6 mld zł. Z kolei mechanizm ceny maksymalnej (wspominane 693 zł za MWh), dla gospodarstw domowych, przedsiębiorców z sektora MŚP, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej wprowadzony w latach 2022-2025 kosztował w okresie 2022-2023 r. 9 mld zł, w 2024 r. - 3,3 mld zł, zaś w 2025 r. - 3,5 mld zł. Istniał jeszcze tzw. upust za oszczędne gospodarowanie energią elektryczną w 2023 r. dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców z sektora MŚP. Upust przyznawany był na rozliczenia za energię elektryczną w 2024 r. Koszt upustu wyniósł 0,6 mld zł w przypadku gospodarstw domowych oraz 0,5 mld zł w przypadku sektora MŚP.

Mrożenie cen gazu ziemnego kosztowało 31,1 mld zł i obowiązywało od końca 2022 r. do połowy 2024 r. Wreszcie w przypadku mrożenia cen ciepła systemowego, a więc tego doprowadzanego do naszych domów lokalnym systemem ciepłowniczym, w latach 2022-2025 koszt wyniósł 9,4 mld zł. Łączny koszt mrożenia cen sięga więc aż 83,3 mld zł. Dla zobrazowania tej kwoty, przypomnijmy, że koszt budowy elektrowni jądrowej szacowany jest na 192 mld zł.

Pomoc można było lepiej zaplanować

Jak mówi nam dr Joanna Pandera, prezeska Forum Energii, 83 mld zł to bardzo dużo pieniędzy – publicznych, dlatego trzeba zadać pytanie, czy można je było wydać lepiej. Jaki cel strategiczny państwa został przy okazji zrealizowany – np. czy zwiększyła się elektryfikacja – która jest skutecznym sposobem na zmniejszenie importu paliw – ropy i gazu i budowę mocy wytwórczych w kraju. – Wsparcie odbiorców, które było realizowane od 2022 r., kiedy pojawił się kryzys energetyczny było prowadzone metodą zrzutu pieniędzy z helikoptera – bez strategii, bez rzetelnych danych. De facto było wsparciem dostawców paliw – gazu, węgla, ropy – to oni zarobili najwięcej na subsydiach – wskazuje ekspertka. Nasza rozmówczyni mówi, że politycy zakładali, że mrożąc ceny dla gospodarstw domowych utrzymają dla siebie poparcie, ale widać, że i tak zmiany polityczne się dzieją. – Myślenie o energii elektrycznej niemal za darmo to utopia. Jeżeli wspierać odbiorców – to punktowo, tam, gdzie naprawdę to jest potrzebne. Największy problem ma w tym momencie przemysł w Polsce, który płaci niemal najwyższe ceny w Europie, nie mówiąc o porównaniu globalnym – przypomina.

Z kolei Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat podkreśla, że poprzedni i częściowo obecny rząd wydały miliardy złotych z budżetu państwa na ratowanie firm i ludzi przed bankructwem i ubóstwem energetycznym. – Można debatować o tym, że te mechanizmy wsparcia nie były idealnie wdrożone, albo że więcej mogły ze swojej kieszeni wyłożyć spółki skarbu państwa. Gdybyśmy tego nie zrobili, to polskich fabryk i firm byłoby dużo mniej, a nasz rynek oddalibyśmy np. niemieckiej konkurencji, która była lepiej i hojniej wspierana przez swój rząd – mówi. Wskazuje, że mamy prawie najwyższy VAT na prąd w całej Europie (23 proc.) i jedne z najwyższych cen dla małych firm. – Bez obniżenia tej części rachunków transformacja się nie uda. Odblokowanie konkurencji na rynku gazu i sprzedaży energii elektrycznej oraz ceny dynamiczne to za mało – mówi. Wskazuje, że potrzebujemy takich rozwiązań, jak te zaproponowane w prezydenckim projekcie obniżenia cen energii tj. obniżenia podatku VAT i zmniejszenia niektórych opłat w rachunku za prąd.