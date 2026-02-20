Columbus i program „Czyste Powietrze” pod lupą prokuratury

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są zarzuty wobec Columbus Energy w związku z programem „Czyste Powietrze”?

Na czym polega postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Łomży?

Jakie kroki podjęto w celu połączenia różnych postępowań dotyczących tej sprawy?

Jakie jest stanowisko Columbus Energy wobec zarzutów i postępowania prokuratury?

Ilu beneficjentów programu „Czyste Powietrze” zgłosiło oszustwa nieuczciwych wykonawców?

Jakie działania prawne planuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, aby pomóc poszkodowanym beneficjentom?

Prokuratura Okręgowa w Łomży na mocy decyzji Prokuratora Krajowego z 23 grudnia 2025 r. została wyznaczona do przeprowadzenia postępowania zbiorczego dotyczącego działalności Columbus Energy. Postępowanie dotyczy zbadania, czy doszło do wprowadzania w błąd beneficjentów dofinansowania z funduszy unijnych w ramach programu „Czyste Powietrze” – poprzez podrabianie podpisów, przedkładanie podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów lub nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, przez przedstawicieli lub pracowników wskazanego podmiotu.

Reklama Reklama

Prokuratura chce połączyć sprawy

Jak czytamy na stronie prokuratury, wystosowano pismo do wszystkich prokuratur okręgowych z prośbą o dokonanie przeglądu spraw, w tym postępowań zakończonych postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania lub umorzonych, w celu ich połączenia do jednego postępowania. Do 18 lutego 2026 r. zostało połączonych 66 spraw. – W dalszym ciągu oczekujemy na akta od około 15 jednostek organizacyjnych prokuratury – informuje prokuratura i apeluje, że osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się do najbliższych jednostek policji lub prokuratury, celem złożenia stosownego zawiadomienia o przestępstwie.

Wymieniony Columbus broni się

Firma Columbus Energy wydała oświadczenie, w którym przekazuje, że „z otwartością przyjmuje działania organów ścigania i deklaruje pełną współpracę z prokuraturą, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, jeśli zajdzie taka potrzeba”. – Naszym celem jest szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności oraz jednoznaczne oddzielenie faktów od pojawiających się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych interpretacji – zapewnia spółka.

Spółka wskazuje, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy Columbus zawarł i procesuje 21 796 umów w programie „Czyste Powietrze” o łącznej wartości ponad 2,26 mld zł. – Oznacza to, że badane przypadki stanowią ok. 0,3 proc. wszystkich kontraktów zawartych przez Spółkę w tym programie. Z naszej perspektywy liczby te potwierdzają incydentalny charakter zgłoszeń i wykluczają istnienie jakiegokolwiek systemowego mechanizmu nieprawidłowości. Każdy sygnał o możliwym nadużyciu traktujemy jednak z najwyższą powagą – broni się firma.