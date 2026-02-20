Columbus i program „Czyste Powietrze” pod lupą prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Łomży na mocy decyzji Prokuratora Krajowego z 23 grudnia 2025 r. została wyznaczona do przeprowadzenia postępowania zbiorczego dotyczącego działalności Columbus Energy. Postępowanie dotyczy zbadania, czy doszło do wprowadzania w błąd beneficjentów dofinansowania z funduszy unijnych w ramach programu „Czyste Powietrze” – poprzez podrabianie podpisów, przedkładanie podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów lub nierzetelnych pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, przez przedstawicieli lub pracowników wskazanego podmiotu.
Jak czytamy na stronie prokuratury, wystosowano pismo do wszystkich prokuratur okręgowych z prośbą o dokonanie przeglądu spraw, w tym postępowań zakończonych postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania lub umorzonych, w celu ich połączenia do jednego postępowania. Do 18 lutego 2026 r. zostało połączonych 66 spraw. – W dalszym ciągu oczekujemy na akta od około 15 jednostek organizacyjnych prokuratury – informuje prokuratura i apeluje, że osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać się do najbliższych jednostek policji lub prokuratury, celem złożenia stosownego zawiadomienia o przestępstwie.
Firma Columbus Energy wydała oświadczenie, w którym przekazuje, że „z otwartością przyjmuje działania organów ścigania i deklaruje pełną współpracę z prokuraturą, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, jeśli zajdzie taka potrzeba”. – Naszym celem jest szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności oraz jednoznaczne oddzielenie faktów od pojawiających się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych interpretacji – zapewnia spółka.
Spółka wskazuje, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy Columbus zawarł i procesuje 21 796 umów w programie „Czyste Powietrze” o łącznej wartości ponad 2,26 mld zł. – Oznacza to, że badane przypadki stanowią ok. 0,3 proc. wszystkich kontraktów zawartych przez Spółkę w tym programie. Z naszej perspektywy liczby te potwierdzają incydentalny charakter zgłoszeń i wykluczają istnienie jakiegokolwiek systemowego mechanizmu nieprawidłowości. Każdy sygnał o możliwym nadużyciu traktujemy jednak z najwyższą powagą – broni się firma.
Niezależnie od postępowania dot. działalności firmy Columbus, warto wskazać , ile jest w ogóle poszkodowanych w efekcie nieprawidłowości wokół programu „Czyste Powietrze”. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informowało pod koniec ub. roku, że do prokuratur w całym kraju złożono łącznie 470 zawiadomień dot. możliwości popełnienia przestępstw. Są to wnioski ludzi, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych wykonawców.
Aby pomóc oszukanym uniknąć konsekwencji finansowych (zwrotu udzielonego wsparcia), Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt ustawy. Ma ona na celu pomoc osobom poszkodowanym przez nierzetelnych wykonawców w ramach programu „Czyste Powietrze”. Proponowane przepisy umożliwiają zawieszenie ściągania nierozliczonych zaliczek oraz wyłączenie odpowiedzialności za ich spłatę wobec beneficjentów, którzy padli ofiarą nieuczciwych firm. Beneficjent musi złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub postępowanie karne musi zostać wszczęte z urzędu. Przepisy dotyczą przypadków, gdy beneficjenci udzielili pełnomocnictw firmom, które pobrały zaliczki, lecz nie wykonały lub nie rozliczyły inwestycji.
Projekt ustawy został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji w ramach rządowych prac legislacyjnych. Ministerstwo planuje przedłożyć projekt ustawy Radzie Ministrów w marcu 2026 r.
