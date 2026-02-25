Paweł Wojtunik na posiedzeniu senackiej komisji nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych
Orlen przekazał, że 25 lutego 2026 r. rada nadzorcza powołała do zarządu Pawła Wojtunika na funkcję członka zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka. Wcześniej z Rady Nadzorczej Energi należącej do Orlenu odwołania złożyli prezes Orlenu Ireneusz Fąfara oraz członek zarządu Orlenu ds. energetyki Sławomir Staszak.
Jak podaje Orlen, Wojtunik ma doświadczenie w kierowaniu dużymi organizacjami i realizacji złożonych projektów operacyjnych, a także skutecznym zarządzaniu zespołami. – Posiada unikalne kompetencje na styku administracji publicznej, służb państwowych oraz sektora finansowego – czytamy w raporcie bieżącym spółki.
W latach 2009-2015 pełnił funkcję szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), gdzie odpowiadał za kierowanie jedną z kluczowych instytucji państwowych w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz nadzór nad strategicznymi postępowaniami o znaczeniu krajowym. Wcześniej przez kilkanaście lat związany z policją, w tym z pionem zwalczania przestępczości zorganizowanej Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Biurem Śledczym, gdzie pełnił m.in. funkcje kierownicze. – Doświadczenie międzynarodowe zdobywał podczas służby w Scotland Yardzie w Wielkiej Brytanii. W 2016 r. został doradcą premiera Mołdawii z ramienia Unii Europejskiej, wspierając reformy instytucjonalne i antykorupcyjne – podkreśla Orlen.
W 2024 r. został powołany na wiceprezesa Kredobanku na Ukrainie – banku należącego do grupy kapitałowej PKO BP.
W raporcie bieżącym spółki nie wskazano konkretnego zadania, które ma przyświecać Pawłowi Wojtunikowi, jednak ślad prowadzi do jesiennego wywiadu ministra aktywów państwowych, Wojciecha Balczuna udzielonego „Rzeczpospolitej”. Wówczas minister zdradził, że docelowo będzie chciał, aby w spółkach były osoby odpowiedzialne za rozliczenia po rządach PiS. – Chciałbym mieć na tych stanowiskach osoby, które będą w większym stopniu skoncentrowane na kwestiach nadzoru powierzonych im obszarów, zwłaszcza związanych z rozliczeniami – mówi w listopadzie ub. roku minister Balczun.
Chwilę przed tą informacją, Energa, w której 92 proc. udziałów ma Orlen poinformowała, że prezes płockiego koncernu, Ireneusz Fąfara złożył oświadczenie o rezygnacji ze składu rady nadzorczej spółki Energa oraz z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki. Oświadczenie zostało złożone bez podania przyczyny rezygnacji.
Również Sławomir Staszak, członek zarządu Orlenu ds. energetyki złożył oświadczenie o rezygnacji ze składu rady nadzorczej Energi.
Te komunikaty stanowiły jednak przygrywkę – jak się wydaje, do najważniejszej informacji patrząc z punktu widzenia przyszłości i rozwoju Orlenu. Spółka zwróciła się bowiem do zarządu Energi z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z punktem dotyczącym uchwały o podwyższeniu kapitału spółki w drodze emisji akcji o wartości 5,106 mld zł w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. Orlen zadeklarował objęcie akcji Energi w podwyższonym kapitale zakładowym.
Projekt uchwały NWZ Energi przewiduje następujące parametry. Cena jednostkowa akcji wyniesie 18,50 zł, stosunek prawa poboru: 1:1,5000000036226 (dla objęcia jednej nowej akcji wymagane jest posiadanie 1:1,5000000036226 prawa poboru). Szacowana łączna wartość nowej emisji wyniesie 5,106 mld zł.
– Proponowane przez Orlen dokapitalizowanie Energi ma na celu restrukturyzację bilansu poprzez przywrócenie wskaźników zadłużenia do poziomów rynkowych oraz finansowanie działalności rozwojowej – napisano w komunikacie.
Wszystko ma doprowadzić do ostatecznego pełnego przejęcia Energi przez Orlen. Już w ub. roku rada nadzorcza Orlenu zgodziła się na skierowanie zaproszenia do wszystkich pozostałych jeszcze akcjonariuszy Energi do składania ofert sprzedaży akcji tej gdańskiej spółki. Zaproszenie do sprzedaży dotyczyło łącznie 37.578.474 akcji, których nie miał jeszcze Orlen. Spółka ta posiadała do listopada 2025 r. ponad 90 proc. akcji. Cena za walory gdańskiej Energi proponowana w zaproszeniu wynosiła 18,87 zł. Wówczas jednak udało się jednak zwiększyć posiadanie akcji do 92 proc. Zabrakło 3 proc., aby doprowadzić do procesu przymusowego wykupu.
Trzeba jednak pamiętać, że ten ruch Orlenu przysłużyć się może także Enerdze, aby zredukować zadłużenie. – Energa jest spółką o kluczowym znaczeniu dla realizacji opisanego w strategii koncernu planu inwestycyjnego w obszarze energetyki. Równocześnie pozostaje jedną z najbardziej zadłużonych firm w sektorze. Dlatego Orlen ogłosił zamiar dokapitalizowania Energi w celu restrukturyzacji bilansu poprzez przywrócenie wskaźników zadłużenia do poziomów rynkowych oraz finansowania działalności rozwojowej – informuje Orlen w odpowiedzi na pytania prasowe.
Dokapitalizowanie może więc poprawić jej wskaźniki finansowe i ułatwić rozmowy z bankami dot. dalszego finansowania działalności gdańskiej spółki. Energa jest w dużym procesie inwestycyjnym związanym z finalizacją dwóch bloków gazowych w Grudziądzu i w Ostrołęce oraz z dwoma kolejnymi budowami elektrowni gazowych: drugiej w Grudziądzu oraz w Gdańsku. Jednocześnie spółka może osiągnąć długo oczekiwany poziom 95 proc. udziału w spółce.
