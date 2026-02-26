OZE pod presją rynku: wyzwania i rozwiązania dla wytwórców na Forum PSEW 2026

Odnawialne źródła energii będące filarami polskiej transformacji energetycznej, muszą mierzyć się z coraz rosnącymi wyzwaniami. Energetyka wiatrowa jest dziś najtańszym dostępnym źródłem czystej energii, jednak jej rozwój jest ciągle hamowany, a pełny potencjał pozostaje nieodblokowany. Segment energetyki słonecznej – choć jej udział w miksie energetycznym dynamicznie rośnie, a sama technologia szybko się rozwija – musi radzić sobie ze skutkami zbyt wolnego tempa modernizacji sieci przesyłu i dystybucji. Dzięki pokonaniu przeszkód, mamy szansę stać się nie tylko krajem wolnym od emisyjnej energetyki konwencjonalnej, więc czystym i zazielenionym, ale także rozwiniętym gospodarczo i przemysłowo, opartym na pracy polskich firm.
Efekt kuli śnieżnej, czyli branża offshore nabiera rozpędu
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Po latach planowania, uzyskiwania zgód oraz pozwoleń na realizację projektów wiatrowych na morzu, w 2025 r. weszliśmy wreszcie w długo oczekiwaną fazę fizycznej realizacji projektów w polskiej części Morza Bałtyckiego. To kluczowy krok w realizacji programu rozwoju sektora offshore wind w naszym kraju. Tempo prac na morzu przyspiesza, a rok 2026 będzie czasem, kiedy pierwsza MWh energii elektrycznej popłynie z polskiego offshore’u do krajowej gospodarki i naszych domów. Oznacza to, że kolejny milowy krok przed nami – wejście w fazę operacyjną, czyli najdłuższy okres życia każdego projektu (30–35 lat).
Nasz Bałtyk przechodzi dziś od projektów na papierze do budowy infrastruktury, która stanie się fundamentem bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności gospodarki na długie lata. Stawka jest strategiczna. Rozwój offshore to jeden z nielicznych obszarów, w których Polska może jednocześnie wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne, przyciągnąć inwestorów i zwiększyć konkurencyjność gospodarki.
Faza operacyjna to również największa szansa dla rodzimego biznesu (tzw. local content), szczególnie dla projektów tzw. I fazy, gdzie udział krajowej produkcji w części CAPEX nie był jeszcze wysoki ze względu na proces tworzenia się łańcucha dostaw w Polsce (około 20%, czyli poziom określony w Sector Deal). W fazie operacyjnej specyfika rynku zmienia się znacząco – a polskie firmy mogą mieć dominujący udział w tym obszarze, budując trwałe kompetencje i stabilne przychody przez dekady.
Właśnie dlatego podczas Forum PSEW 2026 tematyka O&M (Operation & Maintenance) dla sektora offshore wind będzie jednym z głównych wątków. Po raz pierwszy w Polsce będziemy mogli w tak kompleksowy sposób rozmawiać o przyszłości tej części rynku oraz o roli polskich przedsiębiorstw w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.
OZE jako cel cyberataków – jak zabezpieczyć się przed ingerencją z zewnątrz?
Forum PSEW 2026 będzie również przestrzenią do rozmowy o bezpieczeństwie systemu energetycznego. Ostatnie dni grudnia 2025 r. okazały się bardzo intensywne dla polskich służb w związku z największym cyberatakiem na polski sektor energetyczny. Jak poinformował Miłosz Motyka, Minister Energii, celem ataku było wywołanie blackout’u poprzez wielopunktową ingerencję w pracę źródeł OZE. Zaatakowano również dwie elektrociepłownie, co wskazuje, że działania miały na celu wywołanie silnej presji na polskie społeczeństwo.
Niestabilna sytuacja geopolityczna – wojna na wschodzie, wojna celna, silna presja handlowa ze strony Chin – tworzy nowe zagrożenia, a cyberataki stają się elementem prowadzonej przez wrogie ośrodki Realpolitik. Z uwagi na kluczowe znaczenie dla gospodarki, sektor energetyczny jest – i w coraz większym stopniu będzie – w centrum tych wydarzeń.
Nowa nazwa, ta sama idea: FOFW staje się Forum PSEW
Forum PSEW to naturalne rozszerzenie dotychczasowego Forum Operatorów Farm Wiatrowych – sprawdzonej inicjatywy, która dziś otwiera się na cały ekosystem OZE: energetykę wiatrową (onshore i offshore), fotowoltaikę, magazyny energii, O&M, centra danych oraz firmy technologiczne.
Podczas Forum PSEW skupimy się na praktycznych aspektach funkcjonowania i utrzymania instalacji OZE oraz na wyzwaniach, które dziś najmocniej wpływają na rozwój rynku. W agendzie znajdą się m.in. tematy dotyczące eksploatacji i serwisu farm wiatrowych oraz instalacji PV, rozwoju magazynów energii, rozwiązań takich jak cable pooling, a także zagadnienia związane z repoweringiem i decommissioningiem. Nie zabraknie rozmów o rosnącej roli sztucznej inteligencji w predykcji i optymalizacji produkcji energii, o wyzwaniach kadrowych i szkoleniowych w branży, a także o kwestiach infrastrukturalnych i kosztowych wpływających na niezawodność pracy źródeł. Ważnym elementem programu będzie również cyberbezpieczeństwo – w tym ochrona aktywów wytwórczych oraz wymiana doświadczeń dotyczących zabezpieczania sektora OZE przed rosnącą skalą zagrożeń.
