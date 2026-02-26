Wojciech Wrochna, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej na gorąco odniósł się do tych propozycji z dużą rezerwą. – Zalecenia o których słyszymy, mają iść w stronę ściągania odpowiedzialności z KE i zrzucania jej na kraje członkowskie, bo tak trzeba nazwać propozycje obniżki podatków i dotowania cen prądu z budżetu. Za mało jest inicjatyw ze strony KE, mówiących o tym, co sama Bruksela może zaproponować, aby realnie obniżyć koszty, a nie przerzucać je na budżety krajów członkowskich – podkreślał podczas konferencji EEC na początku lutego.

Pomysły, aby to państwo obciążać kosztami wynikającymi z transformacji, wracają co kilka lat wraz z rosnącymi cenami i presją społeczną. – Opodatkowanie dobra, jakim jest energia, zawsze można obniżyć, ale to będzie wiązać się z poszukiwaniem przez państwo alternatywnych źródeł dochodu. Jeśli rządy zmniejszą opodatkowanie cen energii, opodatkują coś innego, np. usługi. W Europie wysokie ceny energii to wciąż pochodna kryzysu energetycznego z 2022 r., z którego w pełni nie wyszliśmy, bo nadal wychodzimy z rosyjskiej zależności od ropy i gazu, a to kosztuje – mówi dr Maciej Bukowski, prezes think tanku Wise Europa.

Jego zdaniem zmniejszenie opodatkowania rachunku za energię to subsydiowanie firm przemysłowych kosztem usługowych. – Co do zasady przyczyną wysokich cen energii elektrycznej jest wzrost cen surowców. Można to zmitygować zmniejszeniem opodatkowania, opłat ETS, ale nie tylko. Można też zmniejszać rachunek poprzez likwidację opłat mocowych czy sieciowych i finansować je z innych kieszeni, ale to nie spowoduje spadku cen energii. Społeczeństwo nadal będzie je płacić, ale w wyższych innych opłatach. Oczywiście warto rozważyć pewne uelastycznienie lub inne rozłożenie kosztów, ale nie da się ich uniknąć – mówi Bukowski. I dodaje, że podatki nałożone na energię są dobrymi podatkami dla ministrów finansów, bo niezależnie, czy cena jest wysoka czy niska, tak powszechne dobro i tak będzie sprzedawane.

