Reklama

VAT 5 proc. na prąd? Polska sceptyczna wobec propozycji Komisji Europejskiej

Polski rząd z rezerwą podchodzi do pomysłów Komisji Europejskiej na obniżenie rachunków za energię, które mają przerzucić część opłat na budżet państwa. Resort energii stawia głównie na zmiany taryf, w tym specjalne rozwiązania dla przemysłu.

Publikacja: 26.02.2026 04:27

Tańszy prąd bez dopłat z budżetu? Rząd stawia na reformę taryf

Tańszy prąd bez dopłat z budżetu? Rząd stawia na reformę taryf

Foto: Angel Garcia/Bloomberg

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany w systemie taryf proponuje polski rząd w celu obniżenia cen energii?
  • Jakie są pomysły Komisji Europejskiej na obniżenie rachunków za prąd?
  • Dlaczego polski rząd podchodzi z rezerwą do zaleceń Komisji Europejskiej?
  • Jakie długoterminowe rozwiązania są rozważane w Polsce w celu kształtowania taryf dla różnych odbiorców?

Komisja Europejska szuka sposobu, jak obniżyć ceny energii, pozostając jednocześnie na kursie odchodzenia od paliw kopalnych. Przywódcy UE mają na marcowym szczycie omówić sposoby na cięcie cen prądu. Komisja Europejska pracuje także nad rekomendacjami dla krajów członkowskich. Sprowadzają się one przede wszystkim do obniżek opodatkowania i przesunięcia do budżetu wynikających z transformacji opłat na rachunku za energię. Polskiemu rządowi niezbyt się to podoba i lansuje własne pomysły.

Jak Bruksela chce obniżyć ceny energii?

Komisja Europejska pracuje nad niewiążącymi zaleceniami dla państw członkowskich UE. Zgodnie z projektem zaleceń, państwa powinny stosować podatki i opłaty od energii elektrycznej znacznie niższe niż od gazu lub innych paliw kopalnych. Chodzi o impuls do elektryfikacji gospodarki. Komisja podkreśla, że państwa członkowskie powinny ustalić stawki akcyzy na prąd dla gospodarstw domowych na poziomie zero euro za megawatogodzinę. Powinny one także rozważyć wykorzystanie elastyczności przewidzianej w dyrektywie VAT w celu obniżenia do 5 proc. tego podatku na prąd dla gospodarstw domowych. W Polsce VAT na prąd wynosi 23 proc., a akcyza 5 zł/MWh.

Czytaj więcej

Rząd zbiera pomysły, jak obniżyć ceny energii dla przemysłu
Ceny Energii
Rząd zbiera pomysły, jak obniżyć ceny energii dla przemysłu

Komisja podkreśla, że budowa nowych mocy wytwórczych prądu nie powinna być finansowana przez odbiorców. „Państwa członkowskie powinny usunąć z rachunków za energię elektryczną opłaty, które służą finansowaniu wdrażania czystej energii, takiej jak energia odnawialna, energia jądrowa i kogeneracja” – czytamy w projekcie zaleceń. Koszty te miałyby zostać przeniesione do budżetu państwa lub np. sfinansowane z podatków od paliw kopalnych.

Reklama
Reklama

Wojciech Wrochna, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej na gorąco odniósł się do tych propozycji z dużą rezerwą. – Zalecenia o których słyszymy, mają iść w stronę ściągania odpowiedzialności z KE i zrzucania jej na kraje członkowskie, bo tak trzeba nazwać propozycje obniżki podatków i dotowania cen prądu z budżetu. Za mało jest inicjatyw ze strony KE, mówiących o tym, co sama Bruksela może zaproponować, aby realnie obniżyć koszty, a nie przerzucać je na budżety krajów członkowskich – podkreślał podczas konferencji EEC na początku lutego.

Czytaj więcej

Wraca pomysł zimnej rezerwy. Bez węgla grozi nam deficyt energii
Węgiel
Węgiel na czarną godzinę. Nowy plan dla bezpieczeństwa energetycznego

Pomysły, aby to państwo obciążać kosztami wynikającymi z transformacji, wracają co kilka lat wraz z rosnącymi cenami i presją społeczną. – Opodatkowanie dobra, jakim jest energia, zawsze można obniżyć, ale to będzie wiązać się z poszukiwaniem przez państwo alternatywnych źródeł dochodu. Jeśli rządy zmniejszą opodatkowanie cen energii, opodatkują coś innego, np. usługi. W Europie wysokie ceny energii to wciąż pochodna kryzysu energetycznego z 2022 r., z którego w pełni nie wyszliśmy, bo nadal wychodzimy z rosyjskiej zależności od ropy i gazu, a to kosztuje – mówi dr Maciej Bukowski, prezes think tanku Wise Europa.

Jego zdaniem zmniejszenie opodatkowania rachunku za energię to subsydiowanie firm przemysłowych kosztem usługowych. – Co do zasady przyczyną wysokich cen energii elektrycznej jest wzrost cen surowców. Można to zmitygować zmniejszeniem opodatkowania, opłat ETS, ale nie tylko. Można też zmniejszać rachunek poprzez likwidację opłat mocowych czy sieciowych i finansować je z innych kieszeni, ale to nie spowoduje spadku cen energii. Społeczeństwo nadal będzie je płacić, ale w wyższych innych opłatach. Oczywiście warto rozważyć pewne uelastycznienie lub inne rozłożenie kosztów, ale nie da się ich uniknąć – mówi Bukowski. I dodaje, że podatki nałożone na energię są dobrymi podatkami dla ministrów finansów, bo niezależnie, czy cena jest wysoka czy niska, tak powszechne dobro i tak będzie sprzedawane.

Czytaj więcej

Gaz tanieje od 25 lutego. Nowa taryfa Orlenu już zatwierdzona
Gaz
Orlen obniży ceny gazu dla gospodarstw domowych

Pytany o złagodzenie systemu ETS Bukowski wskazuje, że to kwestia decyzji politycznych. – Jeśli chcemy być zeroemisyjni w 2050 r., to do zmian nie powinno już dochodzić. Jeśli jednak stwierdzimy, że ograniczenie rzędu np. 80 proc. emisji nam wystarczy, to faktycznie do poluzowania polityk klimatycznych może dojść. Być może warto to rozważyć, skoro wpływ Europy na poziom emisji CO2 na świecie jest coraz bardziej marginalny – dodaje.

Reklama
Reklama

Rząd chce obniżyć rachunki, zmieniając taryfy

Resort energii w odpowiedzi na nasze pytania podkreśla, że zalecenia KE to jeden z możliwych sposobów obniżania kosztów energii. Podkreśla, że wszelkie decyzje podatkowe, w tym dotyczące VAT, muszą być dostosowane do możliwości budżetowych Polski, zaplanowane w dłuższym horyzoncie czasowym i realizowane w sposób zapewniający stabilność finansów państwa. Resort zgadza się co do zasady, że należy ograniczyć w rachunkach odbiorców opłaty niezwiązane bezpośrednio z obrotem czy dystrybucją energii. „Polska realizuje ten kierunek, od 2026 r. nie jest już pobierana tzw. opłata przejściowa” – wskazuje resort.

Czytaj więcej

Bruksela zaproponuje radykalne obniżenie opodatkowania naszych rachunków za prąd
Ceny Energii
Bruksela zaproponuje radykalne obniżenie opodatkowania naszych rachunków za prąd

Utrzymanie niektórych składników uważa jednak za uzasadnione. „Finansują one działania niezbędne do długofalowego obniżania cen energii elektrycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców (np. opłata mocowa, opłata kogeneracyjna, czy opłata OZE)” – podkreśla resort. Wskazuje też na niespójność propozycji Komisji, bo pokrycie z budżetu opłaty mocowej, która jest formą publicznego wsparcia elektrowni konwencjonalnych, byłoby niezgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej ws. pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska z 2022 r.

W Ministerstwie Energii trwają prace nad rozwojem narzędzi rynkowych: umów z ceną dynamiczną, które zachęcą do korzystania z energii tańszej w porach niższego zapotrzebowania; usług agregacji, które umożliwią odbiorcom uczestnictwo w rynku i korzystanie z tzw. usług elastyczności (odpłatna redukcja zapotrzebowania); cyfryzacji systemu (smart grids i smart metering).

Czytaj więcej

Ryzyko braku mocy do produkcji prądu coraz mniejsze
Elektroenergetyka
Ryzyko braku mocy do produkcji prądu coraz mniejsze

Przy ministrze energii pracuje zespół ds. poprawy efektywności kształtowania taryf sieciowych energii elektrycznej. Przygotowuje on rekomendacje dotyczące kalkulacji opłat sieciowych tak, aby dostosować taryfy do potrzeb różnych grup odbiorców, w tym przemysłu energochłonnego. Propozycje zespołu mają pojawić się w tym roku. 

Reklama
Reklama

Jeśli wsłuchać się w głos branży energochłonnej, to jedynie prace nad taryfą dla przemysłu mogą napawać nadzieją. Elżbieta Rozmus, członek zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, członek zarządu Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz pełnomocnik ds. energii PCC Rokita, w styczniu mówiła, że polskie firmy mają obecnie najwyższe w UE ceny energii. – Mamy do czynienia z paradoksem wyceny energii zielonej, która miała dać niższe rachunki za prąd. Dzisiaj tłumaczy się nam, że energia (z OZE – red.) będzie przekładać się na niższe ceny. Nie ma nic bardziej mylnego. Dzisiaj kupując energię, nabywamy ją z pełnym kosztem emisji mimo że pochodzi z OZE. To się nie zmieni, dopóki nie będzie odrębnego mechanizmu wyceny lub odrębnej wyceny zielonej energii – wskazywała Elżbieta Rozmus. KE nie wyraziła jednak – przynajmniej na razie – zgody na takie zmiany.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Energetyka Ceny energii Energetyka zawodowa
Rząd zbiera pomysły, jak obniżyć ceny energii dla przemysłu
Ceny Energii
Rząd zbiera pomysły, jak obniżyć ceny energii dla przemysłu
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Od 25 lutego zmienią się ceny paliwa gazowego w Grupie ORLEN
Ceny Energii
Orlen obniża ceny dla 7 mln gospodarstw. Zmiany wejdą w życie w tym miesiącu
Bruksela zaproponuje radykalne obniżenie opodatkowania naszych rachunków za prąd
Ceny Energii
Bruksela zaproponuje radykalne obniżenie opodatkowania naszych rachunków za prąd
Miliardy pod znakiem zapytania. URE żąda dopłat od spółek energetycznych
Ceny Energii
URE kontra Energa, Tauron, Enea i PGE. Chodzi o Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama