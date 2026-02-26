Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmiany w projekcie ustawy sieciowej mogą wpłynąć na proces przyłączania nowych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej?

Dlaczego projekt ustawy sieciowej wywołuje obawy wśród inwestorów zajmujących się odnawialnymi źródłami energii?

Co zawierają wprowadzone poprawki do ustawy sieciowej i jakie zmiany obejmują?

W jaki sposób nowa ustawa może wpłynąć na małe i średnie firmy działające w sektorze OZE?

Jakie nowe zobowiązania i wymogi stawia przed inwestorami projekt ustawy sieciowej?

Jakie są główne argumenty przeciwników i zwolenników ustawy dotyczące jej wpływu na branżę energetyczną?

Sejmowe komisje energii, klimatu i aktywów państwowych oraz ds. deregulacji poparły rządowy projekt ustawy, reformujący m.in. model przyłączeń źródeł do sieci elektroenergetycznych. Komisje wprowadziły poprawki, m.in. zmniejszając wysokość zabezpieczeń. Było to trzecie podejście, aby projekt mógł przejść do kolejnego czytania. Projekt ustawy zostanie najprawdopodobniej przyjęty na tym posiedzeniu Sejmu. Przypomnijmy, że już w Polsce jest 240 GW wydanych warunków przyłączeniowych, z czego 150 GW to OZE, a 90 GW magazynów. Miejsca na nowe projekty nie ma, a nowe inwestycje realizowane są wolno lub wcale. W przeciwieństwie do poprzedniego posiedzenia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zgłaszało już swoich krytycznych uwag względem projektu resortu energii. Ustawa ma znaczenie fundamentalne, ponieważ na nowo określi zasady inwestowania w OZE. Ponowna weryfikacja projektów OZE ma pozwolić na uporządkowanie sektora, którego rozwój w coraz mniejszym stopniu pokrywa się z bezpieczeństwem i potrzebami krajowej energetyki.

Najważniejsze założenia ustawy sieciowej i zmiany w przyłączeniach OZE

Zgodnie z intencją Ministerstwa Energii, zmiany w prawie energetycznym wprowadzić mają większą transparentność w procesie uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych źródeł i odblokować moce przyłączeniowe.

Według projektu, wzrosnąć ma kwota zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie: z 30 zł do 60 zł za każdy kilowat wnioskowanej mocy przyłączeniowej. Maksymalna kwota zaliczki wyniesie 6 mln zł. Zaliczkę będą musiały wnosić wszystkie podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Pojawi się bezzwrotna opłata za rozpatrzenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, w wysokości 1 zł za każdy kilowat wnioskowanej mocy przyłączeniowej, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.