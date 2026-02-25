Zastępca sekretarza ds. energii USA James Danly zwrócił uwagę na znaczenie umowy dla wsparcia celów strategicznych Stanów Zjednoczonych. – Dzisiejsza umowa to wyraźny sygnał, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo energetyczne Polski pozostaje niezmienne. Umowa międzyrządowa z Polską jest podstawą naszej współpracy w dziedzinie cywilnej energii jądrowej i zapewnia cenne ramy dla wzmocnienia partnerstw publiczno-prywatnych, które zostały dziś umocnione – powiedział.

Podpisana umowa skutkować ma zaprojektowaniem elektrowni jądrowej zgodnie z polskimi przepisami. Umowa obejmuje opracowanie szczegółowego projektu technicznego reaktora BWRX-300 dostosowanego do polskich przepisów, norm bezpieczeństwa oraz warunków środowiskowych.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Energii, tzw. projekt generyczny będzie wspólną, wzorcową dokumentacją dla wszystkich przyszłych elektrowni tego typu w kraju. – Dzięki temu przy kolejnych inwestycjach nie będzie potrzeby tworzenia pełnej dokumentacji od podstaw, a zmiany ograniczą się do elementów specyficznych dla danej lokalizacji. To rozwiązanie skraca czas przygotowania budowy, zmniejsza ryzyko projektowe, obniża koszty poprzez efekt skali i zwiększa przewidywalność harmonogramów– wskazuje resort i dodaje, że może to oznaczać przejście z etapu koncepcyjnego do modelu seryjnej realizacji.

– Projekt będzie miał zastosowanie przy wdrożeniu floty reaktorów BWRX-300 w wielu lokalizacjach w Polsce – powiedział Rafał Kasprów, Prezes OSGE. – Takie podejście do projektu jest kluczowym elementem strategii OSGE i pozwoli na znaczne obniżenie kosztów dzięki standaryzacji projektów oraz stworzeniu rozbudowanego łańcucha dostaw. W rezultacie obniży to koszty energii elektrycznej dla polskiego systemu energetycznego, a ostatecznie także dla odbiorców końcowych – dodał Rafał Kasprów.

Pierwszy mały atom w Polsce za sześć lat?

Pierwszy reaktor w tej technologii jest budowany przez Ontario Power Generation w Darlington w Kanadzie, a jego oddanie do użytku planowane jest na koniec tej dekady. Będzie to pierwszy SMR w świecie zachodnim. Z kolei amerykańska Komisja Regulacji Jądrowej (U.S. NRC) rozpatruje wniosek Tennessee Valley Authority (TVA) o budowę pierwszego reaktora BWRX-300 w Stanach Zjednoczonych w lokalizacji Clinch River w stanie Tennessee.