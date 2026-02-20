Reklama

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknął nabór wniosków w ramach programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” na dofinansowanie instalacji prosumenckich turbin wiatrowych i magazynów energii po wyczerpaniu budżetu.

Do 20 lutego 2026 r. wpłynęło prawie 5 tys. wniosków na ponad 150 mln zł. Łączna zadeklarowana moc mikroinstalacji wiatrowych wynosi niemal 21 MW. Daje więc to ok. 7,1 mln zł za 1 MW w tej instalacji. Finansowanie programu pochodzi ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Środki przeznaczone na realizację wsparcia w ramach programu Moja Elektrownia Wiatrowa zostały w pełni rozdysponowane. Nabór wniosków miał być prowadzony do 28 lutego 2026 r. lub do momentu wyczerpania dostępnej alokacji finansowej wynoszącej 150 mln zł.  – Bardzo duży wzrost zainteresowania programem w ostatnich dniach spowodował szybkie wykorzystanie dostępnego budżetu i zamknięcie naboru 20 lutego 2026 r. o godz. 8:00. Wnioski złożone przed zamknięciem naboru będą dalej oceniane zgodnie z zasadami programu – informuje NFOŚiGW.

Program Moja Elektrownia Wiatrowa został uruchomiony w czerwcu 2024 r. Dofinansowanie na zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej oraz magazynu energii elektrycznej (opcjonalnie) skierowane zostało do właścicieli budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w takich budynkach, którzy produkują energię na własne potrzeby. Dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie przysługiwało na nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną mikroinstalację wiatrową o mocy elektrycznej zainstalowanej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW i nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej (akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh).

Program ten spotkał się z krytyką części ekspertów, ponieważ środki poszły na niesprawdzone jeszcze technologie małych wiatraków, których opłacalność jest niższa niż np. dużych farm wiatrowych. Jeszcze 2024 r. NFOŚiGW tłumaczył, że uruchamiając ten program, chciał sprawdzić, jak dofinansowanie wpłynie na rynek i czy przyczyni się do rozwoju tej technologii, podobnie jak to było dziesięć lat temu z programem dopłaty do kolektorów słonecznych.

Fundusz Modernizacyjny (FM) to instrument finansowy zasilany środkami ze sprzedaży 4,5 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2  w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS. Sprzedaż tych uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez Europejski Bank Inwestycyjny. Pieniądze te wspierają modernizację systemu energetycznego, poprawę efektywności energetycznej i zeroemisyjny transport w Polsce i 12 innych krajach Unii Europejskiej. Szacuje się, że do Polski z Funduszu Modernizacyjnego w latach 2021-30 może trafić ok. 60 mld zł. Zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego pełni NFOŚiGW. Każde działanie finansowane w ramach FM przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz oszczędności energii pierwotnej, w szczególności poprzez wzrost udziału odnawialnych źródeł energii.

