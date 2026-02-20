Do 20 lutego 2026 r. wpłynęło prawie 5 tys. wniosków na ponad 150 mln zł. Łączna zadeklarowana moc mikroinstalacji wiatrowych wynosi niemal 21 MW. Daje więc to ok. 7,1 mln zł za 1 MW w tej instalacji. Finansowanie programu pochodzi ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Duże zainteresowanie programem „Moja Elektrownia Wiatrowa”

Środki przeznaczone na realizację wsparcia w ramach programu Moja Elektrownia Wiatrowa zostały w pełni rozdysponowane. Nabór wniosków miał być prowadzony do 28 lutego 2026 r. lub do momentu wyczerpania dostępnej alokacji finansowej wynoszącej 150 mln zł. – Bardzo duży wzrost zainteresowania programem w ostatnich dniach spowodował szybkie wykorzystanie dostępnego budżetu i zamknięcie naboru 20 lutego 2026 r. o godz. 8:00. Wnioski złożone przed zamknięciem naboru będą dalej oceniane zgodnie z zasadami programu – informuje NFOŚiGW.

Program Moja Elektrownia Wiatrowa został uruchomiony w czerwcu 2024 r. Dofinansowanie na zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej oraz magazynu energii elektrycznej (opcjonalnie) skierowane zostało do właścicieli budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w takich budynkach, którzy produkują energię na własne potrzeby. Dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie przysługiwało na nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną mikroinstalację wiatrową o mocy elektrycznej zainstalowanej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW i nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej (akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh).