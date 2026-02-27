Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kluczowe zmiany wprowadza ustawa dotycząca modelu przyłączeń źródeł do sieci elektroenergetycznych?

Za tzw. ustawą sieciową głosowało 234 posłów, przeciwko było 200, wstrzymało się czterech. Przeciw tej ustawie głosowało PiS, które jeszcze na początku prac nad tą ustawą było skłonne ją poprzeć. Ustawa trafi teraz do Senatu. Zgodnie z intencją Ministerstwa Energii, zmiany w prawie energetycznym wprowadzić mają większą transparentność w procesie uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych źródeł i odblokować moce przyłączeniowe.

Przypomnijmy, że już w Polsce jest 240 GW wydanych warunków przyłączeniowych, z czego 150 GW to OZE, a 90 GW magazynów. Miejsca na nowe projekty nie ma, a nowe inwestycje realizowane są wolno lub wcale. Ustawa budzi nadal kontrowersje, bo zdaniem części branży OZE deweloper raz jeszcze będzie musiał złożyć warunki przyłączenia, mimo że wcześniej już je dostał. To zdaniem branży odbieranie praw nabytych. Strona rządowa podkreśla, że warunki przyłączenia to nie prawa nabyte w formie zobowiązującej umowy.

Sejm przyjął ustawę sieciową. Wyższe koszty dla deweloperów

Według projektu, wzrosnąć ma kwota zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie: z 30 zł do 60 zł za każdy kilowat wnioskowanej mocy przyłączeniowej. Maksymalna kwota zaliczki wyniesie 6 mln zł. Zaliczkę będą musiały wnosić wszystkie podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Pojawi się bezzwrotna opłata za rozpatrzenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, w wysokości 1 zł za każdy kilowat wnioskowanej mocy przyłączeniowej, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.