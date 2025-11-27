Aktualizacja: 27.11.2025 10:44 Publikacja: 27.11.2025 04:15
Przemysł wytwórczy pozostaje daleko w tyle za energetyką w procesie dekarbonizacji
Foto: Photo by QUENTIN TOP / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP
Z najnowszej, trzeciej już odsłony bazy emisji przemysłowych przygotowywanej przez Fundację Instrat, wynika, że za ponad połowę wszystkich emisji CO₂ w Polsce z tego sektora odpowiada dziesięć firm, w tym Orlen, ArcelorMittal czy KGHM. – To one często mają największy potencjał, by stać się liderami transformacji i zainwestować w infrastrukturę do produkcji wodoru z energii elektrycznej oraz do przesyłu i magazynowania CO₂ – czytamy w raporcie, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. W opracowaniu wzięto pod uwagę spółki przemysłowe, bez elektroenergetyki.
Z corocznej bazy emisji przemysłowych Fundacji Instrat wynika, że emisje dwutlenku węgla z przemysłu spadają powoli i to raczej w wyniku zmian w wielkości produkcji związanej z kryzyse energetycznym w przemyśle ciężkim, niż dzięki zaplanowanym inwestycjom dekarbonizacyjnym. W latach 2019-2024 emisje CO₂ z przemysłu spadły zaledwie o 6 proc. W tym samym czasie elektroenergetyka zanotowała spadek emisyjności o 24 proc.
Foto: Paweł Krupecki
Analitycy podkreślają, że polski przemysł potrzebuje głębokiej transformacji technologicznej, porównywalnej z tą, która zaszła w energetyce. – To szczególnie pilne wyzwanie, ponieważ już do 2030 r. cena uprawnień w systemie EU ETS wzrośnie nawet dwukrotnie z obecnych ok. 80 euro/t, zaś liczba darmowych uprawnień dla sektorów energochłonnych może zostać zmniejszona o połowę. Niezależnie od tego europejscy partnerzy handlowi stawiają coraz wyższe wymagania dotyczące śladu węglowego produktów – czytamy w raporcie.
Czytaj więcej
Polskie spółki energetyczne i przemysłowe apelują o zmiany w unijnym systemie handlu emisjami CO2...
Analityk Fundacji Instrat i współautor bazy Kamil Krakowski przypomina, że przemysł wytwórczy zatrudnia niemal 3 mln osób i emituje ok. 60 mln ton CO₂ rocznie, co stanowi ok. 1/3 emisji w systemie ETS oraz ok. 1/5 wszystkich emisji CO₂ w Polsce. – Bez zaplanowanej dekarbonizacji istnieje ryzyko, że konkurencja wewnątrz UE nas wyprzedzi, bo oni wcześniej obniżą swój ślad węglowy i zapłacą mniejszy rachunek za emisje CO₂ – mówi.
Emisje przemysłowe w Polsce są mocno skoncentrowane. Dekarbonizacja 10 największych firm mogłaby doprowadzić do redukcji krajowych emisji CO₂ w tym sektorze o ponad połowę. Z raportu wynika, że najbardziej emisyjną spółką w Polsce jest Orlen, odpowiadający za 10,4 mln ton CO₂ rocznie, czyli 18 proc. wszystkich emisji przemysłu energochłonnego. Na drugim miejscu znalazł się hinduski producent stali ArcelorMittal, który odpowiada za emisję 8,5 mln ton CO₂, co stanowi 15 proc. wszystkich emisji przemysłowych. W gronie najbardziej emisyjnych grup kapitałowych znajdują się również cementownie, Grupa Azoty, producent papieru Mondi, Quemetica (dawniej Ciech) i państwowy KGHM.
Czytaj więcej
Spółki elektroenergetyczne proponują, aby rezerwowe lub zapasowe elektrownie konwencjonalne, któr...
Instrat podkreśla, że obecni liderzy rankingu emitentów za 2024 r. mają największe zdolności inwestycyjne, by stać się przyszłymi liderami dekarbonizacji. – Orlen, największe cementownie, czy państwowy KGHM to jedne z najlepiej zarabiających firm w Polsce. To właśnie od takich spółek powinniśmy oczekiwać, że podejmą się pionierskich inwestycji w czyste technologie przemysłowe – wychwytywanie, transport i składowanie CO₂ (CCS) oraz nisko- i zeroemisyjny wodór. Potrzebują w tym jednak wsparcia państwa i zaplanowania infrastruktury, a kluczowe jest też zapewnienie niskich cen energii elektrycznej, do tej pory najwyższych w Europie – czytamy w raporcie.
O plany redukcji emisji zapytaliśmy firmy wymienione w raporcie. Orlen podkreśla, że cele związane z redukcją emisji, efektywnością energetyczną i wdrażaniem niskoemisyjnych technologii są elementem długoterminowej strategii korporacyjnej grupy.
– W Strategii Zrównoważonego Rozwoju zdefiniowaliśmy cele odnoszące się m.in. do ochrony bioróżnorodności, zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej, a także minimalizowania zanieczyszczeń czy stopniowego przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym – w horyzontach do 2026 r., do 2030 r. i ambicjami 2035+ – wskazuje Orlen. Według spółki realizacja celów zdefiniowanych w tych dokumentach przekłada się na konkretne efekty – w ubiegłym roku udało się zredukować emisje o 3 proc. (z 25,58 mln t CO₂ w 2023 r. do 24,75 mln t CO₂ w 2024 r.).
Czytaj więcej
Proces odchodzenia od ropy i gazu oraz produktów powstających z ich przerobu nie będzie tak szybk...
KGHM podkreśla, że raportowanie ESG przyczynia się do pozytywnych zmian w działalności spółek. – Warto podkreślić, że w KGHM zagadnienia zrównoważonego rozwoju są bardzo istotne. Dzięki stosowaniu najlepszych praktyk środowiskowych, ślad węglowy naszych głównych produktów jest niższy niż średnia globalna, co potwierdza realny wpływ działań ESG na efektywność i odpowiedzialność środowiskową przedsiębiorstwa – podkreśla spółka.
Ograniczenia emisji to także koszty, a jak się dowiadujemy, branża przemysłowa i hutnicza alarmuje, że nadal nie otrzymała wypłat pomocy za zbyt wysokie koszty energii i gazu. Urząd Regulacji Energetyki przyznał co prawda rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów i podsektorów energochłonnych za 2024 r. (do 97 podmiotów trafi niemal 2,92 mld zł).
Spółki, które powinny otrzymać tę pomoc skarżą się jednak, że dotychczas tych przelewów nie dostały. Jak się dowiadujemy, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) oraz Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa wysłały do premiera Donalda Tuska list w tej sprawie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz harmonogramem, środki z tytułu rekompensat powinny zostać przekazane uprawnionym podmiotom najpóźniej do 21 listopada 2025 r. Tymczasem, mimo publikacji oficjalnego komunikatu prezesa URE, wypłaty wciąż nie zostały zrealizowane.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z najnowszej, trzeciej już odsłony bazy emisji przemysłowych przygotowywanej przez Fundację Instrat, wynika, że za ponad połowę wszystkich emisji CO₂ w Polsce z tego sektora odpowiada dziesięć firm, w tym Orlen, ArcelorMittal czy KGHM. – To one często mają największy potencjał, by stać się liderami transformacji i zainwestować w infrastrukturę do produkcji wodoru z energii elektrycznej oraz do przesyłu i magazynowania CO₂ – czytamy w raporcie, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. W opracowaniu wzięto pod uwagę spółki przemysłowe, bez elektroenergetyki.
Polskie spółki energetyczne i przemysłowe apelują o zmiany w unijnym systemie handlu emisjami CO2. W 2024 roku t...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Kraje Unii Europejskiej porozumiały w kwestii odłożenia w czasie wejścia w życie tzw. podatku od ogrzewania i pa...
Dystans i ostrożność – tak można podsumować oceny ekspertów, którzy komentują słowa premiera Donalda Tuska, któr...
Rząd wywalczył w Radzie Europejskiej rewizję unijnej dyrektywy ETS2, czyli dodatkowego podatku od paliw i ogrzew...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Premier Donald Tusk zapowiedział, że Warszawie udało się wynegocjować rewizję ETS2. Szef polskiego rządu nie wsk...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas