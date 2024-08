Zakłady produkcyjne Volkswagen Poznań już od 2018 r. zasilane są energią elektryczną z OZE. Firma uruchomiła w lipcu własną farmę fotowoltaiczną o mocy 15 MW na terenie fabryki we Wrześni. Rozpoczęła też prace nad uzyskaniem pozwoleń na budowę turbin wiatrowych. – Inwestycje te pozwolą nam realizować strategię dekarbonizacji i ustabilizują w przyszłości ceny energii – podkreśla dr Thomas Kreuzinger-Janik, dyrektor zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni.

Na ścieżce do OZE jest także Mercedes Benz Polska. Jego fabryka w Jaworze zasilana jest w 100 proc. energią z wiatru z pobliskiej farmy o mocy 40 MW. Firma jeszcze w 2016 r. zawarła porozumienie na dostawy energii w ramach długoterminowej umowy z producentem OZE.

Nadciąga nowe zagrożenie

Rosnące koszty produkcji energii z emisyjnego węgla to jednak nie koniec. Komisja Europejska (KE) przygotowuje 40 aktów wykonawczych do rozporządzenia ws. produkcji baterii i postępowania z bateriami zużytymi. Jedna z propozycji zakłada liczenie śladu węglowego baterii produkowanych w danym kraju na podstawie emisji CO 2 przy wytwarzaniu energii elektrycznej.

Wejście w życie tego przepisu miałoby bardzo negatywne skutki dla przedsiębiorców w Polsce. – Obecna emisja jest w Polsce najwyższa ze wszystkich krajów UE27 i w 2023 r. wynosiła średnio 660 g CO 2 /kWh. To oznacza, że średni ślad węglowy procesu produkcji przypadający na kWh (pojemności – red.) baterii wynosiłby u nas blisko 40 kg, podczas gdy we Francji jedynie 3,5 kg – wylicza Polski Instytut Ekonomiczny.

Jak przyznaje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Yong Girl Lee, dyrektor departamentu External Relations w LG Energy Solution Wrocław, firmy, która jest jednym z największych w Polsce producentów baterii m.in. do aut elektrycznych, duży udział węgla w miksie energetycznym Polski może wpływać na decyzje o nowych inwestycjach przemysłowych, w tym o budowie fabryk baterii i magazynów energii. Jego zdaniem, akceptacja propozycji KE (dot. liczenia śladu węglowego – red.) już dzisiaj może mieć negatywny wpływ na produkcję magazynów energii i baterii litowo-jonowych na terenie Unii.