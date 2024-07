Jak zauważa Urząd Regulacji Energetyki, zmiana współczynnika KWD dla magazynów energii elektrycznej z 95 proc. w latach poprzednich do 57,58 proc. obniżyłaby atrakcyjność i opłacalność tego typu instalacji. Zdaniem Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii (PIME) obniżenie współczynnika dostępności do tak niskiego poziomu stanowi szkodliwy sygnał dla inwestujących w magazyny energii, zwłaszcza na rodzącym się rynku systemów magazynowania energii w bateriach w Polsce.

– W czasie, gdy inwestycje mają kluczowe znaczenie dla budowy niezbędnej pojemności magazynowej w celu dekarbonizacji sieci, zmiana ta zniechęciłaby potencjalnych inwestorów, zwłaszcza biorąc pod uwagę niewielką przejrzystość w zakresie alternatywnych źródeł przychodów, które uzupełniłyby bardzo potrzebne i pewne dochody z poprzednich aukcji mocy, które przyciągnęły inwestycje – uważa PIME.

Podobnego zdania są spółki energetyczne skupione w branżowym Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie. Polska Grupa Energetyczna wskazuje wręcz, że ustalenie KWD na proponowanym poziomie spowoduje znaczące ograniczenie rozwoju (jeśli wręcz nie całkowite zahamowanie) i sprzedaż tych jednostek na polskim rynku, zwiększając tym samym sygnalizowany przez PSE w planie rozwoju sieci przesyłowej niedobór mocy w systemie i ryzyko braku dostaw w najbliższych latach.

Faworyzowanie gazu?

Skąd taka nagła i dramatyczna zmiana tego współczynnika? PIME przypuszcza, że chodzi o faworyzowanie w aukcjach rynku mocy projektów gazowych. – Proponowana redukcja jest nieprzejrzysta i nie jest poparta żadnymi istotnymi danymi lub analizami, które uzasadniałyby tak poważną korektę. Zamiast tego wydaje się nieproporcjonalnie faworyzować wytwarzanie energii cieplnej w gazie, które jest zwolnione z tych zmian do 2028 r. – uważa PIME.

Argumentację dotyczącą zmiany współczynnika wydaje się jednak popierać PSE. Operator tłumaczy, że wraz ze wzrostem mocy magazynów o ograniczonej pojemności w systemie spada ich zdolność do wspierania bilansu mocy. Nie są one bowiem źródłem mocy takim jak jednostki wytwórcze. By oddać moc do systemu, muszą się najpierw naładować.