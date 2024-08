Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia wchodzą w finalną fazę i dobiegają końca.

Reklama

Czym jest obowiązek OZE?

Zakłada on znaczące podwyższenie tzw. obowiązku OZE, a więc ilości zielonej energii elektrycznej, którą muszą konsumować firmy. To obowiązek utrzymywania pewnego udziału zielonej energii przez spółki energetyczne i dużych odbiorców energii elektrycznej. W praktyce jest on realizowany poprzez zakup i umarzanie świadectw pochodzenia energii (tzw. zielonych certyfikatów). Sprzedaż certyfikatów to jedno z dwóch głównych źródeł przychodów producentów energii odnawialnej, którzy uruchomili swoje instalacje do 2016 r. Później nowe instalacje zamiast z certyfikatów korzystały już z aukcji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje znaczące zwiększenie tego obowiązku. W tym roku było to 5 proc. To niewiele zwłaszcza, że w 2022 r. było to 18,5 proc., a w 2023 r. 12 proc. W 2025 r. rząd chce powrócić do takiego poziomu i proponuje 12,5 proc. obowiązku OZE.

Przemysł chce obniżenia obowiązku...

Branża energochłonna jednak zaprotestowała apelując do Minister klimatu i środowiska, Pauliny Hennig – Kloski o zmniejszenie tego obowiązku. - Każda regulacja powodująca zwiększenie kosztów produkcji przemysłowej musi być traktowana jako działanie na szkodę nie tylko polskiego przemysłu, ale i szeroko rozumianego biznesu. Dlatego nie możemy zaakceptować propozycji Ministerstwa Klimatu i Środowiska podwyższenia obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia, wydawanych dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE Biorąc powyższe pod uwagę postulujemy obniżenie proponowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska poziomu obowiązku zakupu zielonych certyfikatów w latach 2025 do 2027, do poziomu 2 proc. – czytamy w liście Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

...producenci OZE jego podwyższenia

Swój list do z kolei do premiera Donalda Tuska wystosowała branża OZE reprezentowana przez Stowarzyszenie Energetyki Odnawialnej i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Interesy sektora OZE, który zarabia na sprzedaży zielonych certyfikatów jest przeciwstawny aniżeli interesy branży przemysłowej, która musi te certyfikaty zakupić. Chcą one podwyższenia obowiązku OZE powyżej poziomu, który proponuje resort klimatu. – Działając w imieniu organizacji zrzeszających wytwórców energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii – apelujemy o określenie poziomu obowiązku w kolejnych latach na poziomie co najmniej 18 proc. w 2025 r., 13 proc. w 2026 r. i 13 proc. w 2027 r. ( projekt przewiduje ustalenie wielkości udziału na poziomie 12,5 proc. w 2025 r., 12 proc. w 2026 r., 11,5 proc. w 2027 r.) – czytamy w liście do którego dotarła nasza redakcja.