Orlen obniży ceny gazu dla gospodarstw domowych

Od 25 lutego za samo paliwo gazowe będziemy płacili 3,4 proc. mniej niż dotychczas. Z kolei opłaty abonamentowe pozostaną bez zmian. Obecny cennik ma obowiązywać do końca czerwca tego roku.

Publikacja: 10.02.2026 17:52

Gaz tanieje od 25 lutego. Nowa taryfa Orlenu już zatwierdzona

Foto: Bloomberg

Tomasz Furman

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdziła zmianę taryfy na sprzedaż paliw gazowych dla myOrlen (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny), firmy z grupy kapitałowej Orlen zajmującej się m.in. detalicznym handlem tym surowcem. Nowy cennik ma obowiązywać od 25 lutego do 30 czerwca tego roku.

Prąd staje się paliwem świata. OZE i atom wyprą węgiel
OZE
Mocno rośnie światowe zużycie energii elektrycznej. OZE przyspieszą

Cena samego gazu dla gospodarstw domowych spadnie o 3,4 proc.

Regulator na swoich stronach internetowych informuje, że cena gazu ziemnego dla gospodarstw domowych oraz niektórych kategorii odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej (m.in. szpitale, szkoły, żłobki i przedszkola) wyniesie 197,29 zł za 1 MWh (megawatogodzina). Tym samym będzie niższa o około 7 zł (3,4 proc.) w porównaniu z dotychczas obowiązującą ceną. Opłaty abonamentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. W efekcie całościowy rachunek w ujęciu procentowym spadnie mniej niż cena za sam gaz ziemny.

URE podaje, że na bieżąco monitoruje poziom cen na rynku i podejmuje niezbędne oraz adekwatne do tego działania. „Biorąc pod uwagę, że po zatwierdzeniu taryfy PGNiG OD w pierwszej połowie 2025 r. ceny paliw gazowych na Towarowej Giełdzie Energii systematycznie spadały, wezwałam przedsiębiorstwo myOrlen do złożenia wniosku o zmianę tej taryfy. To przyniosło efekt w postaci zatwierdzonej właśnie obniżki cen” – informuje w komunikacie zamieszczonym na stronach internetowych urzędu Renata Mroczek, prezes URE.

W Polsce gaz jest droższy niż w Europie Zachodniej

Obecnie na TGE kurs gazu ziemnego (indeks TGEgasDA) wynosi 182,50 zł za 1 MWh. W stosunku do tegorocznego szczytu, odnotowanego pod koniec stycznia na poziomie 213,79 zł, spadł o 14,6 proc. Z drugiej strony należy zauważyć, że w styczniu średnia cena surowca wynosiła na naszej giełdzie 182 zł, a w IV kwartale ub.r. 159 zł.

Ceny gazu w Europie spadają o 12 proc., ale rosyjski import rośnie
Gaz
Gaz tanieje w Unii. Węgry i Słowacja zwiększyły zakupy w Rosji

Błękitne paliwo na TGE cały czas jest znacznie droższe niż na giełdach Europy Zachodniej. W porównaniu z holenderską platformą obrotu TTF gaz kosztował u nas w styczniu o 26 proc. więcej, a w IV kwartale o 24 proc.

To o tyle zastanawiające, że Polska chwali się zdywersyfikowanymi dostawami (i często tanimi) ze złóż krajowych, poprzez Baltic Pipe (z Norwegii), oraz poprzez terminal LNG w Świnoujściu (z USA). Do tego nasze magazyny są w dużym stopniu wypełnione surowcem, co może świadczyć o tym, że nad Wisłą gazu dziś nie brakuje.

Źródło: rp.pl

Surowce Firmy Orlen Gaz taryfa na gaz
