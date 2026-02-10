Aktualizacja: 10.02.2026 18:19 Publikacja: 10.02.2026 17:52
Gaz tanieje od 25 lutego. Nowa taryfa Orlenu już zatwierdzona
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdziła zmianę taryfy na sprzedaż paliw gazowych dla myOrlen (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny), firmy z grupy kapitałowej Orlen zajmującej się m.in. detalicznym handlem tym surowcem. Nowy cennik ma obowiązywać od 25 lutego do 30 czerwca tego roku.
Regulator na swoich stronach internetowych informuje, że cena gazu ziemnego dla gospodarstw domowych oraz niektórych kategorii odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej (m.in. szpitale, szkoły, żłobki i przedszkola) wyniesie 197,29 zł za 1 MWh (megawatogodzina). Tym samym będzie niższa o około 7 zł (3,4 proc.) w porównaniu z dotychczas obowiązującą ceną. Opłaty abonamentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. W efekcie całościowy rachunek w ujęciu procentowym spadnie mniej niż cena za sam gaz ziemny.
URE podaje, że na bieżąco monitoruje poziom cen na rynku i podejmuje niezbędne oraz adekwatne do tego działania. „Biorąc pod uwagę, że po zatwierdzeniu taryfy PGNiG OD w pierwszej połowie 2025 r. ceny paliw gazowych na Towarowej Giełdzie Energii systematycznie spadały, wezwałam przedsiębiorstwo myOrlen do złożenia wniosku o zmianę tej taryfy. To przyniosło efekt w postaci zatwierdzonej właśnie obniżki cen” – informuje w komunikacie zamieszczonym na stronach internetowych urzędu Renata Mroczek, prezes URE.
Obecnie na TGE kurs gazu ziemnego (indeks TGEgasDA) wynosi 182,50 zł za 1 MWh. W stosunku do tegorocznego szczytu, odnotowanego pod koniec stycznia na poziomie 213,79 zł, spadł o 14,6 proc. Z drugiej strony należy zauważyć, że w styczniu średnia cena surowca wynosiła na naszej giełdzie 182 zł, a w IV kwartale ub.r. 159 zł.
Błękitne paliwo na TGE cały czas jest znacznie droższe niż na giełdach Europy Zachodniej. W porównaniu z holenderską platformą obrotu TTF gaz kosztował u nas w styczniu o 26 proc. więcej, a w IV kwartale o 24 proc.
To o tyle zastanawiające, że Polska chwali się zdywersyfikowanymi dostawami (i często tanimi) ze złóż krajowych, poprzez Baltic Pipe (z Norwegii), oraz poprzez terminal LNG w Świnoujściu (z USA). Do tego nasze magazyny są w dużym stopniu wypełnione surowcem, co może świadczyć o tym, że nad Wisłą gazu dziś nie brakuje.
