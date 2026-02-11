Aktualizacja: 11.02.2026 14:45 Publikacja: 11.02.2026 13:10
Od 25 lutego zmienią się ceny paliwa gazowego w Grupie ORLEN
Zmiana taryfy myORLEN sp. z o.o. (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.) została zatwierdzona przez Prezesa URE 10 lutego. Nowe stawki obejmą odbiorców indywidualnych, a także firmy i instytucje, które zapłacą za paliwo gazowe średnio o 3,4 proc. mniej. To już trzecia obniżka w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Grupie ORLEN.
Zgodnie z zatwierdzoną zmianą od 25 lutego ceny netto gazu (bez akcyzy) będą wynosić:
Nowa taryfa stanowi kolejny etap obniżania kosztów dla klientów Grupy ORLEN. Pierwsza obniżka miała miejsce w czerwcu 2025 r. i zapewniała około 14,8 proc. oszczędności na paliwie gazowym. W grudniu obniżone zostały stawki największego operatora systemu dystrybucyjnego, dzięki czemu rachunki spadły średnio o 1,7 proc. Dzięki najnowszej zmianie użytkownicy mogą liczyć na obniżenie rachunków średnio o 3,4 proc.
Taryfa jest kalkulowana na podstawie planowanych dla danego roku kosztów uzasadnionych. Do tego wliczane są średnie koszty zakupu paliwa gazowego na rynku. Ponadto Grupa ORLEN inwestuje we własne złoża gazu, co pozwala na stopniowe obniżanie cen.
