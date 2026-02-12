Z tego artykułu się dowiesz: Jakie propozycje rząd rozważa, aby obniżyć ceny energii dla przemysłu?

W jakim stopniu zmiana rozporządzenia taryfowego może wpłynąć na koszty energii w Polsce?

Jakie inne rozwiązania są dyskutowane w kontekście redukcji kosztów dla odbiorców energochłonnych?

Jakie działania podejmuje zespół ds. kształtowania taryf w Ministerstwie Energii, aby wspierać przemysł energochłonny?

Jak Komisja Europejska zmienia wytyczne dotyczące pomocy państwowej w kontekście emisji gazów cieplarnianych?

Jakie nowe instrumenty prawne są w przygotowaniu, aby wspierać dekarbonizację i obniżenie cen energii?

W rządzie od dłuższego czasu trwają prace i rozmowy dotyczące zmiany kalkulacji taryf i wprowadzenia osłon dla branży energochłonnej. Podczas posiedzenia Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK) strona rządowa przedstawiła informację na temat propozycji rozwiązań legislacyjnych mających na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej dla przemysłu energochłonnego w Polsce, w kontekście obniżania się konkurencyjności polskiej gospodarki.

Podłączyć największych użytkowników do sieci

Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski powiedział, że powinniśmy pójść w dwóch kierunkach. – Po pierwsze to jest redukcja wysokości taryf, ale trzeba mieć świadomość, żeby tym samym nie przenosić tych dodatkowych kosztów na innych odbiorców. Drugi obszar to ewentualna redukcja poprzez przyłączenie największych odbiorców bezpośrednio do sieci przesyłowej. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że to zwiększy koszty stałe spółek dystrybucyjnych, które będą rozłożone na pozostałych klientów. Jest to rozwiązanie, które jest możliwe i dyskutowaliśmy o możliwości wsparcia odbiorców w tym obszarze, czyli budowy przyłączy, czy też na przykład kolokacji magazynów energii, po to, żeby ich profil zużycia był najbardziej korzystny z punktu widzenia zarówno operatorów sieciowych, jak i z punktu widzenia samego rynku energii i cen energii – mówił w Sejmie prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Pytany o możliwość obniżenia marż spółek przesyłowych, dystrybucyjnych, prezes PSE powiedział, że jako tako takie spółki marż nie mają, ale dysponują średnim ważonym kosztem kapitału, który w przypadku PSE wynosi 7 proc. Te środki i tak są zresztą przekazywane na dalsze inwestycje. – Jeśli chodzi o samą opłatę jakościową, to przedsiębiorcy, którzy są przedsiębiorcami energochłonnymi mają bardzo wysoką zniżkę w tej opłacie jakościowej sięgającą 90 proc. – powiedział prezes.