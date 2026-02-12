W rządzie od dłuższego czasu trwają prace i rozmowy dotyczące zmiany kalkulacji taryf i wprowadzenia osłon dla branży energochłonnej. Podczas posiedzenia Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK) strona rządowa przedstawiła informację na temat propozycji rozwiązań legislacyjnych mających na celu obniżenie kosztów energii elektrycznej dla przemysłu energochłonnego w Polsce, w kontekście obniżania się konkurencyjności polskiej gospodarki.
Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski powiedział, że powinniśmy pójść w dwóch kierunkach. – Po pierwsze to jest redukcja wysokości taryf, ale trzeba mieć świadomość, żeby tym samym nie przenosić tych dodatkowych kosztów na innych odbiorców. Drugi obszar to ewentualna redukcja poprzez przyłączenie największych odbiorców bezpośrednio do sieci przesyłowej. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że to zwiększy koszty stałe spółek dystrybucyjnych, które będą rozłożone na pozostałych klientów. Jest to rozwiązanie, które jest możliwe i dyskutowaliśmy o możliwości wsparcia odbiorców w tym obszarze, czyli budowy przyłączy, czy też na przykład kolokacji magazynów energii, po to, żeby ich profil zużycia był najbardziej korzystny z punktu widzenia zarówno operatorów sieciowych, jak i z punktu widzenia samego rynku energii i cen energii – mówił w Sejmie prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
Pytany o możliwość obniżenia marż spółek przesyłowych, dystrybucyjnych, prezes PSE powiedział, że jako tako takie spółki marż nie mają, ale dysponują średnim ważonym kosztem kapitału, który w przypadku PSE wynosi 7 proc. Te środki i tak są zresztą przekazywane na dalsze inwestycje. – Jeśli chodzi o samą opłatę jakościową, to przedsiębiorcy, którzy są przedsiębiorcami energochłonnymi mają bardzo wysoką zniżkę w tej opłacie jakościowej sięgającą 90 proc. – powiedział prezes.
Jak mówił z kolei wiceminister energii Marian Zmarzły, jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej w Polsce, są one ustalane w sposób rynkowy poprzez konkurencję. – Niemniej jednak rząd podejmuje tu kompleksowe, międzyresortowe działania w zakresie wspierania odbiorców przemysłowych w odniesieniu do ponoszonych przez nich kosztów energii elektrycznej. Przy konstruowaniu mechanizmów wsparcia dla odbiorców przemysłowych rząd musi działać tak, aby uniknąć przeniesienia obciążeń na pozostałych odbiorców, a w tym szczególnie na gospodarstwa domowe oraz mniejsze przedsiębiorstwa – powiedział wiceminister.
W ubiegłym roku w Ministerstwie Energii powstał międzyresortowy zespół ds. kształtowania i taryf w związku z licznymi zgłoszeniami jako główne wyzwanie postawiono stojące przed przemysłem energochłonnym obniżenie kosztów energii elektrycznej. – Zespół rozpoznał wszystkie te bariery oraz wyzwania, z którymi mierzy się branża hutnicza, aby utrzymać konkurencyjność. Widzimy potrzebę ograniczenia nadmiernych regulacji i pomocy wszystkim przedsiębiorcom energochłonnym. Celem tego zespołu jest przeprowadzenie kompleksowej oceny systemu taryf dla energii elektrycznej w zakresie kalkulacji elementów taryf – powiedział.
Efektem prac ma być opracowanie rekomendacji oraz założeń do zmiany w rozporządzeniu taryfowym, zapewniających sprawiedliwą alokację kosztów oraz efektywne funkcjonowanie i rozwój krajowego systemu energetycznego.
Gospodarzem ustawy o pomocy branży energochłonnej jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wiceminister tego resortu Tomasz Lewandowski wskazał, że resort dysponuje i pracuje nad dwoma rozwiązaniami legislacyjnymi obecnie. Pierwszy to instrument znany, funkcjonujący już od roku 2019. To jest instrument systemu rekompensat pośrednich kosztów emisji.
W grudniu 2025 roku. Komisja Europejska przeprowadziła nowelizację wytycznych w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. – Wytyczne Komisji umożliwiły uznać pomoc państwa do określonych branż za zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Rozszerzono m.in. listę podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie o produkcję nawozów i związków azotowych, górnictwo rud żelaza, produkcję ceramicznych kafli i płytek. W styczniu tego r.. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przystąpiliśmy do nowelizacji ustawy o systemie rekompensat pośrednich kosztów emisji, która te nowe sektory, podsektory pozwoliłaby także ująć w systemie rekompensat pośrednich kosztów emisji. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej ta zmiana ustawowa została wprowadzona do polskiego systemu prawnego – podkreślił.
Drugi instrument, który dotychczas nie funkcjonował, a nad którym ministerstwo pracuje, to ustawa, która stanowi implementację przyjętego w czerwcu przez Komisję Europejską komunikatu w zakresie pomocy publicznej, komunikat Komisji Ramy Środków Pomocy Państwa na rzecz wsparcia paktu dla czystego przemysłu. – Ma stymulować dekarbonizację systemu energetycznego. To wsparcie dla beneficjentów będzie mogło objąć obniżenie o co najwyżej 50 proc. średniej rocznej hurtowej ceny rynkowej na obszarze rynkowym, na którym beneficjent jest podłączony, dla nie więcej niż 50 proc. jego rocznego zużycia energii elektrycznej – wyjaśnił wiceminister.
