Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są przyczyny postępowań URE wobec spółek energetycznych?

Dlaczego wprowadzono ustawę o środkach nadzwyczajnych w 2023 roku?

Jak spółki energetyczne interpretują przepisy dotyczące odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny?

Jakie rozbieżności w interpretacji prawa są przedmiotem sporu między URE a spółkami?

Jakie są potencjalne skutki finansowe dla spółek związane z decyzjami URE?

Czy postępowanie URE dotyczy jedynie spółek Skarbu Państwa?

Tylko te cztery podmioty musiałyby zapłacić łącznie 1,57 mld zł nieuregulowanych - zdaniem URE - płatności. Z niekorzystną dla spółek sprzedażowych interpretacją prawa nie zgadzały się także podmioty prywatne, wobec których URE także może żądać dokonania wpłat.

Czego dotyczy spór?

Przypomnijmy genezę sporu. W efekcie agresji Rosji na Ukrainę ceny nośników energii biły rekordy. Spółki energetyczne i surowcowe osiągały - jak to wówczas określano - nadmiarowe zyski. W efekcie w 2023 r. wprowadzono ustawę o środkach nadzwyczajnych. Ustawa wprowadziła obowiązek przekazywania comiesięcznych odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (FWRC) przez wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. Odpisy na Fundusz obowiązywały w odniesieniu do energii elektrycznej wyprodukowanej i sprzedanej pomiędzy 1 grudnia 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. Środki te trafiały ponownie do spółek w formie rekompensat za mrożenie cen energii na poziomie poniżej ceny rynkowej.

Jednak pomiędzy URE a spółkami energetycznymi doszło do rozbieżności w interpretacji przepisów oraz kwalifikacji przychodów z dodatkowych rozliczeń pieniężnych, które powinny zostać uwzględnione w ustaleniu odpisu na Fundusz. Rozbieżności dotyczą wyznaczania średnioważonej ceny rynkowej sprzedaży energii elektrycznej, która wykorzystywana była do obliczenia należnych wpłat na Fundusz. Według interpretacji prezesa URE z października 2023 r. cena powinna być wyznaczona na podstawie wartości wynikającej z umowy sprzedaży lub z zatwierdzonej taryfy co do cen i stawek dotyczących 2023 r. Zdaniem spółek energetycznych, nie była to cena maksymalna stosowana do rozliczeń z odbiorcą uprawnionym. Stosowanie w kalkulacji odpisu na Fundusz w sposób opisany przez prezesa URE prowadziłoby - zdaniem spółek - do konieczności dokonywania odpisu od hipotetycznych kwot, które nie stanowiły i nigdy nie będą stanowić przychodów przedsiębiorstw energetycznych, ponieważ te wartości przewyższały cenę maksymalną stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami. Są to kwoty, których spółki obrotu nigdy nie otrzymają od odbiorców.