Jeszcze większą rozpiętość w cenach pokazują liczby dotyczące węgla koksującego. Jeśli w 2022 r. surowiec ten kosztował nawet 1455 zł za tonę, to w kolejnych latach spadł, aby w ub. roku zatrzymać się na poziomie 654 zł. Był to bezpośredni katalizator problemów w JSW, skoro w spółce w efekcie koniunktury koszty pracownicze rosły i utrzymywały się na wysokim poziomie, mimo że cena już nie pozwalała na osiąganie rekordowych zysków. Przypomnijmy, że koszty pracownicze całej grupy rosły systematycznie z 3,5 mld zł w 2015 r. do 7,3 mld zł w 2024 r. Największy wzrost kosztów nastąpił w 2022 r., kiedy świadczenia pochłaniały 5,7 mld zł, rok później już 7,4 mld zł, a w 2024 r. 7,29 mld zł.

Ceny węgla energetycznego mimo spadku nadal były w ub. roku wyższe niż w czasie przed wojną na Ukrainie. Tona węgla potrzebna energetyce kosztowała w 2025 r. średnio 342,7 zł, a w 2021 r. było to blisko 240 zł. Wyższa cena węgla ma m.in. przełożenie na finalne ceny energii na naszych rachunkach za prąd.

Szybki spadek zatrudnienia w górnictwie

Pierwszy raz w historii zatrudnienie w górnictwie zeszło poniżej 70 tys. do poziomu 69,6 tys. w 2025 r. W 2024 r. pracujących w kopalniach było 72 tys. Patrząc szeroko w latach 2011-2025 r. zatrudnienie w górnictwie spadło o 39,6 proc. Od 2015 r. ze świadczeń osłonowych (urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy pieniężne) skorzystało 12 tys. osób.

Zatrudnienie także i w tym roku będzie szybko spadać. Być może na koniec 2026 r. w górnictwie może pracować niewiele ponad 60 tys. osób. Duże odejścia zaplanowano w tym roku w PGG i w JSW. Jak przekazał w Sejmie wiceminister energii, Konrad Wojnarowski, zatrudnienie w Polskiej Grupie Górniczej na koniec ub. roku wynosiło 34970 osób. Od 1 kwietnia br. PGG planuje rozpocząć likwidację ruchu Wujek w kopalni Staszic-Wujek, a od 1 lipca likwidację ruchu Bielszowice w kopalni Ruda. Pierwsze odejścia na podstawie jednorazowych odpraw pieniężnych (JOP) w PGG planowane są w marcu br., z wypłatą planowaną od kwietnia. Plan zakłada odejście za JOP w 2026 r. z PGG ogółem 738 osób. Z urlopów górniczych i przeróbkarskich mają – według planów – skorzystać w tym roku w PGG 2324 osoby.

Z kolei zatrudnienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej na koniec 2025 r. wynosiło 20 488 osób. Zgodnie z nowelizacją ustawy górniczej JSW może zostać ujęta systemem wsparcia, jednak wymaga to wskazania tej spółki w strategicznym dokumencie rządowym. Wojnarowski zaznaczył, że w ME opracowano Program wsparcia sektora górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce: 19 lutego br. resort złożył wniosek o wpis projektu uchwały Rady Ministrów przyjmującej ten program do wykazu prac legislacyjnych.

Według wiceszefa resortu energii JSW złożyła zapotrzebowanie na tegoroczne wsparcie wynikające z ustawy górniczej w wysokości 653 mln zł. Jeśli z JSW odejdzie tyle pracowników ile założono, to może zabraknąć na ten cel pieniędzy, bo w ustawie górniczej założono 447 mln zł. Zgodnie z szacunkami w JSW z urlopów górniczych i przeróbkarskich miałoby w tym roku skorzystać 5639 osób, a z JOP 2150 osób.