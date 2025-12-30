Aktualizacja: 30.12.2025 18:40 Publikacja: 30.12.2025 16:08
Foto: materiały prasowe
Jest to wkład na pokrycie przez Skarb Państwa udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. – Otrzymane wsparcie publiczne zapewni stabilne finansowanie kolejnego etapu realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu – czytamy w komunikacie.
Środki te umożliwią kontynuację prac projektowych i inżynieryjnych w ramach aneksowanej umowy EDA (Engineering Development Agreement), prac przygotowawczych oraz działań związanych z tzw. wewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą. Ministerstwo Finansów poinformowało w osobnym komunikacie, że zostały przekazane obligacje serii: OK0128 – 690 mln zł, WZ0930 – 1,38 mld zł, PS0131 – 1,6 mld zł, DS1035 – 920 mln zł.
Jak podaje PEJ, dokapitalizowanie spółki było możliwe dzięki zatwierdzeniu przez Komisję Europejską 9 grudnia pomocy publicznej dla projektu.
Wartość nominalna przekazanych obligacji skarbowych odpowiada maksymalnemu limitowi możliwego wsparcia na 2025 r., zgodnie z harmonogramem przewidzianym w znowelizowanej ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
– Uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej było kluczowym kamieniem milowym, którego osiągnięcie umożliwiło m.in. podniesienie kapitału zakładowego PEJ. We współpracy z Ministrem Finansów i Gospodarki podjęliśmy działania, by doszło do niego jeszcze w tym roku. Dzięki temu spółka może sprawnie realizować kolejne etapy tej kluczowej dla naszego bezpieczeństwa energetycznego inwestycji – powiedział minister Wojciech Wrochna, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.
Nie są to pierwsze pieniądze, jakie trafiły do spółki. Dotychczas w ramach emisji obligacji do spółki trafiło 3,98 mld zł. Środki zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Te pieniądze zostały wydane m.in. na realizację prac przygotowawczych, w tym proces projektowania elektrowni, obsługę pozyskiwania zgód i zezwoleń dla inwestycji oraz organizację terenu lokalizacji.
W tym roku parlament przyjął ustawę o przekazaniu z budżetu kwoty do 60,2 mld zł na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Same koszty inwestycyjne elektrowni jądrowej (CAPEX), która składać się będzie z trzech reaktorów, mają wynieść 178 mld zł, jednak biorąc pod uwagę np. zmiany kursów walut, inflację i koszty obsługi zadłużenia, koszty mogą wzrosnąć do 192 mld zł.
Czytaj więcej
Banki komercyjne są gotowe zapewnić kwotę finansowania dłużnego potrzebną do budowy pierwszej pol...
PEJ podpisała też 29 grudnia aneks do umowy z konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Umożliwia on realizację kolejnego etapu prac w projekcie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, w ramach tzw. umowy pomostowej EDA (Engineering Development Agreement – EDA). Aneksowany zakres umowy przewiduje kontynuację prac projektowych oraz terenowych, w tym pogłębionych badań geologicznych.
– Przedłużenie umowy pomostowej EDA pozwala na dalsze awansowanie prac projektowo-inżynieryjnych, w tym finalizację dokumentacji umożliwiającej zamówienie elementów o długim cyklu produkcyjnym (Long Lead Items) oraz dokumentacji dla wniosku licencyjnego, aby utrzymać zakładany harmonogram projektu. Te wysiłki są kluczowe dla dotrzymania kamieni milowych tej strategicznej inwestycji dla Polski – tłumaczył Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska.
Finalna umowa na budowę elektrowni jądrowej ma być zawarta do połowy 2026 r., a jej budowa ma rozpocząć się w 2028 r.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Japonia zrobiła ostateczny krok, który przywraca do pracy siłownię jądrową Kashiwazaki-Kariwa. Największy na świ...
Banki komercyjne są gotowe zapewnić kwotę finansowania dłużnego potrzebną do budowy pierwszej polskiej elektrown...
Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej staje się faktem. Zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną po...
Komisja Europejska dała polskiemu rządowi „zielone światło” na udzielenie pomocy publicznej dla pierwszej elektr...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Gigantyczna betonowa arka, która przez sto lat miała chronić świat przed wydostaniem się promieniowania ze znisz...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas