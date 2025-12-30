Reklama
Rozwiń
Reklama

Kolejne miliardy na polski atom trafiły do spółki. Na co PEJ je przeznaczą?

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) otrzymały 30 grudnia 2025 r, obligacje skarbowe emitowane przez Ministra Finansów i Gospodarki o wartości nominalnej 4,6 mld zł na pokrycie przez Skarb Państwa udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Publikacja: 30.12.2025 16:08

Kolejne miliardy na polski atom trafiły do spółki. Na co PEJ je przeznaczą?

Foto: materiały prasowe

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były kluczowe źródła finansowania dla Polskich Elektrowni Jądrowych w 2025 roku?
  • Na jakie cele zostaną przeznaczone środki przekazane przez Skarb Państwa dla PEJ?
  • Jakie decyzje Komisji Europejskiej miały wpływ na finansowanie projektu elektrowni jądrowej?
  • Jakie były wcześniejsze etapy finansowania i na co zostały przeznaczone te środki?
  • Jaka jest przewidywana wartość inwestycji w pierwszy polski projekt elektrowni jądrowej?
  • Jakie znaczenie mają aneksy do umów w kontekście kontynuacji projektu elektrowni jądrowej?

Jest to wkład na pokrycie przez Skarb Państwa udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. – Otrzymane wsparcie publiczne zapewni stabilne finansowanie kolejnego etapu realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu – czytamy w komunikacie. 

Na co pójdą pieniądze? 

Środki te umożliwią kontynuację prac projektowych i inżynieryjnych w ramach aneksowanej umowy EDA (Engineering Development Agreement), prac przygotowawczych oraz działań związanych z tzw. wewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą.  Ministerstwo Finansów poinformowało w osobnym komunikacie, że zostały przekazane obligacje serii: OK0128 – 690 mln zł, WZ0930 – 1,38 mld zł, PS0131 – 1,6 mld zł, DS1035 – 920 mln zł.

Jak podaje PEJ, dokapitalizowanie spółki było możliwe dzięki zatwierdzeniu przez Komisję Europejską 9 grudnia pomocy publicznej dla projektu.

Wartość nominalna przekazanych obligacji skarbowych odpowiada maksymalnemu limitowi możliwego wsparcia na 2025 r., zgodnie z harmonogramem przewidzianym w znowelizowanej ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Reklama
Reklama

– Uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej było kluczowym kamieniem milowym, którego osiągnięcie umożliwiło m.in. podniesienie kapitału zakładowego PEJ. We współpracy z Ministrem Finansów i Gospodarki podjęliśmy działania, by doszło do niego jeszcze w tym roku. Dzięki temu spółka może sprawnie realizować kolejne etapy tej kluczowej dla naszego bezpieczeństwa energetycznego inwestycji – powiedział minister Wojciech Wrochna, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Nie są to pierwsze pieniądze, jakie trafiły do spółki. Dotychczas w ramach emisji obligacji do spółki trafiło 3,98 mld zł. Środki zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Te pieniądze zostały wydane m.in. na realizację prac przygotowawczych, w tym proces projektowania elektrowni, obsługę pozyskiwania zgód i zezwoleń dla inwestycji oraz organizację terenu lokalizacji.

W tym roku parlament przyjął ustawę o przekazaniu z budżetu kwoty do 60,2 mld zł na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Same koszty inwestycyjne elektrowni jądrowej (CAPEX), która składać się będzie z trzech reaktorów, mają wynieść 178 mld zł, jednak biorąc pod uwagę np. zmiany kursów walut, inflację i koszty obsługi zadłużenia, koszty mogą wzrosnąć do 192 mld zł.

Czytaj więcej

Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma kosztować łącznie do 192 mld zł
Atom
Banki uwierzyły w polski atom. Chętnych do kredytowania jest więcej niż potrzeb

Kolejny aneks 

PEJ podpisała też 29 grudnia aneks do umowy z konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Umożliwia on realizację kolejnego etapu prac w projekcie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, w ramach tzw. umowy pomostowej EDA (Engineering Development Agreement – EDA). Aneksowany zakres umowy przewiduje kontynuację prac projektowych oraz terenowych, w tym pogłębionych badań geologicznych.

  – Przedłużenie umowy pomostowej EDA pozwala na dalsze awansowanie prac projektowo-inżynieryjnych, w tym finalizację dokumentacji umożliwiającej zamówienie elementów o długim cyklu produkcyjnym (Long Lead Items) oraz dokumentacji dla wniosku licencyjnego, aby utrzymać zakładany harmonogram projektu. Te wysiłki są kluczowe dla dotrzymania kamieni milowych tej strategicznej inwestycji dla Polski – tłumaczył Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska.

Reklama
Reklama

Finalna umowa na budowę elektrowni jądrowej ma być zawarta do połowy 2026 r., a jej budowa ma rozpocząć się w 2028 r. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Energetyka Energia atomowa Energetyka zawodowa Polskie Elektrownie Jądrowe
Elektrownia jądrowa Kashiwazaki Kariwa w mieście Kashiwazaki w prefekturze Niigata
Atom
Japończycy zdecydowali. Największa elektrownia atomowa świata wraca do pracy po 15 latach
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma kosztować łącznie do 192 mld zł
Atom
Banki uwierzyły w polski atom. Chętnych do kredytowania jest więcej niż potrzeb
Wojciech Wrochna: Zgoda KE na polski atom przyczyni się do stabilizacji cen energii
Atom
Wojciech Wrochna: Zgoda KE na polski atom przyczyni się do stabilizacji cen energii
Przełomowa decyzja. Bruksela godzi się na pomoc publiczną dla polskiego atomu
Atom
Przełomowa decyzja. Bruksela godzi się na pomoc publiczną dla polskiego atomu
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Elektrownia atomowa w Czarnobylu
Atom
Czarnobyl znów groźny. Nowy sarkofag utracił główną funkcję
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Materiał Promocyjny
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama