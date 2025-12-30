Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były kluczowe źródła finansowania dla Polskich Elektrowni Jądrowych w 2025 roku?

Na jakie cele zostaną przeznaczone środki przekazane przez Skarb Państwa dla PEJ?

Jakie decyzje Komisji Europejskiej miały wpływ na finansowanie projektu elektrowni jądrowej?

Jakie były wcześniejsze etapy finansowania i na co zostały przeznaczone te środki?

Jaka jest przewidywana wartość inwestycji w pierwszy polski projekt elektrowni jądrowej?

Jakie znaczenie mają aneksy do umów w kontekście kontynuacji projektu elektrowni jądrowej?

Jest to wkład na pokrycie przez Skarb Państwa udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. – Otrzymane wsparcie publiczne zapewni stabilne finansowanie kolejnego etapu realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu – czytamy w komunikacie.

Na co pójdą pieniądze?

Środki te umożliwią kontynuację prac projektowych i inżynieryjnych w ramach aneksowanej umowy EDA (Engineering Development Agreement), prac przygotowawczych oraz działań związanych z tzw. wewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą. Ministerstwo Finansów poinformowało w osobnym komunikacie, że zostały przekazane obligacje serii: OK0128 – 690 mln zł, WZ0930 – 1,38 mld zł, PS0131 – 1,6 mld zł, DS1035 – 920 mln zł.

Jak podaje PEJ, dokapitalizowanie spółki było możliwe dzięki zatwierdzeniu przez Komisję Europejską 9 grudnia pomocy publicznej dla projektu.

Wartość nominalna przekazanych obligacji skarbowych odpowiada maksymalnemu limitowi możliwego wsparcia na 2025 r., zgodnie z harmonogramem przewidzianym w znowelizowanej ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.