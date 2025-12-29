Aktualizacja: 29.12.2025 14:28 Publikacja: 29.12.2025 12:27
Co wydarzyło się w polskiej energetyce w 2025 roku?
Foto: arteffect.pl / Adobe Stock
Grzegorz Kinelski, prezes Enei zwrócił uwagę na wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) w mijającym roku oraz na najistotniejsze – jego zdaniem – wydarzenie, jakim była zgoda Komisji Europejskiej na derogację rynku mocy do 2028 roku
W kontekście nadchodzącego roku Andrzej Modzelewski, prezes spółki E.ON Polska podkreślił, że „[…] jednym z kluczowych dylematów na 2026 rok będzie pogodzenie konieczności sfinansowania dodatkowych kosztów wynikających z transformacji energetycznej z oczekiwaniami dotyczącymi przystępnych cen energii”.
Z kolei Sławomir Staszak, członek zarządu Orlenu ds. energii, wskazał trzy istotne zjawiska widoczne w polskiej energetyce w 2025 roku przyspieszenie w morskiej energetyce wiatrowej, rozwój elastycznych źródeł gazowych oraz zmienność cen energii i potrzebę zaawansowanego bilansowania systemu.
Piotr Sujecki, wiceprezes Polenergii, zwrócił z kolei uwagę na widoczne w mijającym roku zjawisko odchodzenia od węgla przy jednoczesnym silnym wzroście zapotrzebowania na energię i moc.
– W praktyce oznacza to, że kluczowym tematem rynku stało się ryzyko luki mocowej i potrzeba szybkiej rozbudowy miksu o OZE (w szczególności morską energetykę wiatrową) oraz źródła stabilizujące/sterowalne (gaz, docelowo atom), aby przygotować system na okres niskiej dostępności źródeł synchronicznych i nadchodzące wyłączenia dużej liczby bloków węglowych, szczególnie w horyzoncie 2028-2032 – powiedział Sujecki w rozmowie z WNP.
Natomiast zdaniem Sebastiana Jabłońskiego, prezesa zarządu Respect Energy Holding, jednym z najważniejszych wydarzeń w polskiej energetyce w 2025 roku było przystąpienie naszego kraju do systemu Picasso, czyli europejskiej platformy wymiany energii bilansującej. Ponadto w rozmowie z serwisem WNP przyznał: – Na poziomie makro warto zwrócić uwagę, że w 2025 r. stało się ewidentnie widoczne znużenie transformacją energetyczną, czemu zaczęła towarzyszyć narracja podająca w wątpliwość celowość transformacji.
Źródło: rp.pl
