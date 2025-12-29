Grzegorz Kinelski, prezes Enei zwrócił uwagę na wzrost produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) w mijającym roku oraz na najistotniejsze – jego zdaniem – wydarzenie, jakim była zgoda Komisji Europejskiej na derogację rynku mocy do 2028 roku

Przemiany polskiej energetyki w 2025 roku

W kontekście nadchodzącego roku Andrzej Modzelewski, prezes spółki E.ON Polska podkreślił, że „[…] jednym z kluczowych dylematów na 2026 rok będzie pogodzenie konieczności sfinansowania dodatkowych kosztów wynikających z transformacji energetycznej z oczekiwaniami dotyczącymi przystępnych cen energii”.

Z kolei Sławomir Staszak, członek zarządu Orlenu ds. energii, wskazał trzy istotne zjawiska widoczne w polskiej energetyce w 2025 roku przyspieszenie w morskiej energetyce wiatrowej, rozwój elastycznych źródeł gazowych oraz zmienność cen energii i potrzebę zaawansowanego bilansowania systemu.

Piotr Sujecki, wiceprezes Polenergii, zwrócił z kolei uwagę na widoczne w mijającym roku zjawisko odchodzenia od węgla przy jednoczesnym silnym wzroście zapotrzebowania na energię i moc.

– W praktyce oznacza to, że kluczowym tematem rynku stało się ryzyko luki mocowej i potrzeba szybkiej rozbudowy miksu o OZE (w szczególności morską energetykę wiatrową) oraz źródła stabilizujące/sterowalne (gaz, docelowo atom), aby przygotować system na okres niskiej dostępności źródeł synchronicznych i nadchodzące wyłączenia dużej liczby bloków węglowych, szczególnie w horyzoncie 2028-2032 – powiedział Sujecki w rozmowie z WNP.