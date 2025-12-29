Reklama
Syn Zygmunta Solorza pokieruje spółką ZE PAK. Powrót byłego ministra w rządzie Donalda Tuska

Rada nadzorcza spółki ZE PAK powołała na stanowisko prezesa spółki Piotra Żaka. Jednocześnie zdecydowała o powierzeniu Andrzejowi Janiszowskiemu, dotychczasowemu prezesowi spółki, funkcji wiceprezesa. To pokłosie przetasowań w rodzinnych biznesach Zygmunta Solorza. Co ciekawe do rady nadzorczej powołano m.in. Aleksandra Grada i Daniela Ozona.

Publikacja: 29.12.2025 21:23

Piotr Żak, syn Zygmunta Solorza

Foto: materiały prasowe

Bartłomiej Sawicki

Rada nadzorcza spółki ZE PAK powołała na stanowisko prezesa spółki Piotra Żaka. Jednocześnie rada zdecydowała o powierzeniu Andrzejowi Janiszowskiemu, dotychczasowemu prezesowi spółki, funkcji wiceprezesa. To pokłosie przetasowań w rodzinnych biznesach Zygmunta Solorza.

Były minister Donalda Tuska i były prezes JSW będą nadzorować spółkę

Zmiany w zarządzie poprzedziły roszady w Radzie Nadzorczej spółki. Decyzją poniedziałkowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy ze składu rady nadzorczej odwołano Wiesława Walendziaka i Henryka Sobierajskiego, a przed rozpoczęciem zgromadzenia rezygnację złożył Sławomir Zakrzewski. Skład rady nadzorczej uzupełniono o pięć nowych osób: Tobiasa Solorza, Aleksandrę Żak, Daniela Ozona (były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej), Aleksandra Grada (były minister skarbu państwa w rządzie Donalda Tuska) i Jarosława Grzesiaka. W skład rady nadzorczej wchodzą jeszcze Tomasz Szeląg, Alojzy Nowak i Beata Jakacka-Skitek.

Piotrowi Żakowi, synowi Zygmunta Solorza, następnie tego samego dnia powierzono funkcje prezesa energetycznej spółki ZE PAK. Pełni on także funkcję prezesa zarządu Telewizji Polsat od stycznia 2024 r. oraz prezesa zarządu Cyfrowego Polsatu od grudnia 2025 r.

Kim jest Piotr Żak?

Ukończył on studia ekonomiczne w Londynie oraz jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. prowadził działalność biznesową w Polsce, koncentrując się na budowaniu i wspieraniu przedsięwzięć typu start-up. Jego aktywność skupiała się na sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności na tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnych projektów wykorzystujących potencjał mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki online oraz transmisji danych w usługach i produktach dla klientów indywidualnych i biznesowych. Od marca 2016 r. do lipca 2024 r. zasiadał w radzie nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o., a od stycznia 2024 r. pełni funkcję prezesa zarządu tej spółki. W czerwcu 2018 r. został powołany do rady nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A., spółki dominującej Grupy Polsat Plus, gdzie od czerwca 2023 r. do lipca 2024 r. był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej.

W latach 2018-2024 zasiadał w radzie nadzorczej Netia S.A., jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, a w latach 2019-2024 w radzie nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus. Od 2020 do 2025 r. był członkiem rad nadzorczych Asseco Poland S.A. oraz Mobiem Polska Sp. z o.o. Od listopada 2020 r. zasiada w radzie nadzorczej Grupy Interia.pl Sp. z o.o., a w latach 2023-2025 pełnił funkcje nadzorcze w spółkach z grupy Interia.pl oraz Liberty Poland. W latach 2021-2025 był członkiem rady nadzorczej Asseco Cloud Sp. z o.o., a w latach 2021-2024 sprawował funkcje nadzorcze w wybranych spółkach celowych Portu Praskiego Sp. z o.o. W latach 2022-2024 zasiadał w radzie nadzorczej ZE PAK S.A., a w latach 2023-2024 w radach nadzorczych spółek InterPhone Service, PAK–Polska Czysta Energia oraz wybranych spółkach celowych należących do PAK–PCE.

Po wyroku w Liechtensteinie. Piotr Żak obejmuje stery Cyfrowego Polsatu

Przypomnijmy, w połowie października z rady nadzorczej ZE PAK odwołani zostali Zygmunt Solorz i Justyna Kulka. Z kolei przed świętami Sąd Książęcy w Liechtensteinie wydał prawomocny i wiążący wyrok w sprawie sukcesji w rodzinie Solorzów. Sąd oddalił apelację złożoną przez Zygmunta Solorza i podtrzymał wcześniejszy wyrok z maja 2025 r., w którym uznał, że Zygmunt Solorz skutecznie oddał współkontrolę nad grupą Cyfrowy Polsat swoim dzieciom.

Źródło: rp.pl

