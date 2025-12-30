To były najtłustsze lata Gazpromu. Szefowie pławili się w luksusach, stawiali ogromne rezydencje. Wieczny prezes Aleksiej Miller (zalicza piątą – 5-letnią kadencję) wybudował sobie tzw. niebieski pałac – wielkie gmaszysko w stylu klasycystycznym i kolorze niebieskim (to także oficjalny kolor Gazpromu). Rezydencja została wybudowana pod Moskwą wraz z parkiem francuskim na powierzchni 16 ha. Okoliczni mieszkańcy są przekonani, że należy do Millera i nazywają to miejsce Millerhof.

Gazprom zaczął też budować pod Petersburgiem swoją nową siedzibę, bo siedzenie w Moskwie już się Millerowi i spółce znudziło. Budowa ruszyła tuż przed rozpętaną przez Putina wojną. Projekt był mocarstwowy, choć już w 2021 r. było wiadomo, że Gazprom zaczyna tracić Unię, po tym jak szantażem chciał zmusić Brukselę i Niemcy do wydania zgody na uruchomienie gazociągu Nord Stream 2.

Siedziba Gazpromu miała więc składać się z trzech drapaczy chmur. Jeden z nich zapowiadano jako drugi pod względem wysokości na świecie. Błękitna wieża miała liczyć 703 metry. Kolejna – 555 m, a trzecia – 462 m. Powstała tylko ta ostatnia, bo jej budowa ruszyła w 2012 r. – zaraz po uruchomieniu gazociągu Nord Stream dostarczającego rosyjski gaz do Niemiec – 55 mld m3 rocznie.

Chińczycy – ostatnia nadzieja Rosjan

Od tego czasu wielkości gazu eksportowane przez Gazprom za granicę spadły dziesięciokrotnie. Dziś to Chiny są największym rynkiem zbytu dla Gazpromu, kupując gaz z około 40 proc. zniżką – 248 dol. za 1000 m3 w porównaniu z 401 dol., które Gazprom inkasuje dla klientów Kremla – a ci to Turcja, Węgry i Słowacja (dane rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego). W tym roku, według Rosjan, Pekin zakupił 38,8 mld m3 przesłanych gazociągiem Siła Syberii. Chińczycy nie informują, ile gaz kupują z Rosji.

– Eksploatując największe na świecie złoża gazu, Gazprom mógłby teoretycznie sprzedać za granicę 500 miliardów metrów sześciennych gazu, szacuje Wiaczesław Kułagin, szef Instytutu Badań nad Energią Rosyjskiej Akademii Nauk. Jednak desperackie próby Kremla znalezienia rynków zbytu dla swojego gazu jak dotąd nie przyniosły rezultatu: długo oczekiwany projekt hubu gazowego w Turcji okazał się porażką i został po cichu zamknięty przez Gazprom.