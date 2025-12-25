Reklama
Mocarstwowe plany Kremla ulotniły się z gazem

Rosyjski reżim opóźnił o „kilka lat” realizację planu osiągnięcia rocznej produkcji LNG na poziomie ponad 100 milionów ton. Miało to dać Rosji 20 proc. światowego rynku gazu skroplonego. Nic z tego nie będzie

Publikacja: 25.12.2025 13:52

Wizualizacja Arctic LNG-2

Foto: Adobestock

Iwona Trusewicz

Niedawno zaktualizowana strategia Kremla, która określa długoterminowe plany Rosji w sektorze energetycznym, zakłada produkcję 90–105 mln ton LNG do 2030 r. i 110–130 mln ton do 2036 r.

„Naszym celem było osiągnięcie 100 mln ton. Oczywiste jest, że ze względu na ograniczenia związane z sankcjami, zostanie to teraz opóźnione o kilka lat” – powiedział wicepremier Aleksandr Nowak 25 grudnia stacji telewizyjnej Rosja-24.

Rosyjska wojna zatrzymała gazowe plany

Obecnie udział Rosji w rynku LNG wynosi 7–8 proc. Długoterminowe plany Rosji, zakładające zdobycie jednej piątej globalnego rynku LNG do 2030-2035 roku zostały podważone przez wojnę rozpętaną przez Putina. Skutkowała ona sankcjami m.in. na największych rosyjskich producentów gazu skroplonego, jak Novatek i jego prezes Leonid Michelson oraz zakłady Arctic LNG 2.

Nowak powiedział, że produkcja LNG w Rosji wzrosła o 5,4 proc. do 34,7 mln ton. To jednak poniżej oczekiwanych 35,2 mln ton. Ile LNG w rzeczywistości produkuje Rosja – nie można wiarygodnie ustalić, bowiem żadne niezależne firmy audytorskie nie mają do tego dostępu. W rzeczywistości może więc być niższa, aniżeli podają władze.

Wydobycie ropy naftowej i kondensatu gazowego w Rosji w tym roku pozostanie zasadniczo niezmienione w porównaniu z 2024 r. i wyniesie około 516 mln ton, czyli około 10,32 mln baryłek dziennie. Nowak podkreślił, że to poprawa w stosunku do wcześniejszej prognozy spadku o 1 proc. I tutaj nie można tych danych zweryfikować.

Rosyjski LNG bez technologii z Zachodu

Cała energetyczna strategia Rosji to dziś bardziej futurystyka aniżeli realnie osiągalne cele. Unia Europejska wprowadziła zakaz importu rosyjskiego LNG od 1 stycznia 2027 r. Do tego istnieje silna konkurencja ze strony Stanów Zjednoczonych, które już dziś są największym eksporterem LNG na rynek Europy. Natomiast na rynku Azji dominuje Katar i Australia.

Opóźnienia w realizacji projektu Arctic LNG 2, którego produkcja rozpoczęła się w grudniu 2023 r., ale pierwszy ładunek udało się dostarczyć do odbiorców końcowych w Chinach dopiero w sierpniu tego roku, podkreślają trudności Rosji w znaczącym zwiększeniu produkcji LNG.

Z kolei zakłady Murmański LNG, które znajdują się w fazie budowy i miały stać się największą rosyjską instalacją LNG, z docelową produkcją 20,4 mln ton rocznie, również są bardzo opóźnione. Sankcje blokują Rosji dostęp do technologii i urządzeń, które przed wojną Putina w całości importowała z Zachodu.

Źródło: rp.pl

